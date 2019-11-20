神楽坂週記》小叮噹的恐怖道具「獨裁按鈕」

現代生活中，最常令筆者想起「獨裁按鈕」這個道具的，大概就是臉書與其他社交網站上的「封鎖」按鈕了。雖然無法徹底抹消對方的存在，但那種「不想看到的都可以隨時視而不見」的瞬間愉悅感是一致的。

神楽坂雯麗

當大雄因為表現欠佳，而一如往常地拖累了球隊，遭到技安與阿福責難之後，消沈地回到家。即使小叮噹想鼓勵他主動練習，精進球技來改善自己的處境，也無濟於事。大雄甚至說出了「要是技安不存在就好了」這種話。

「喔……既然你這麼說，那要不要試試看？」小叮噹於是從四次元口袋中拿出一個不起眼的按鈕開關交給大雄。這個叫作「獨裁按鈕」（どくさいスイッチ）的道具，是由未來世界的獨裁者製造的恐怖道具。

「獨裁按鈕」。（網路）

只要唸出對方的名字甚至綽號，同時按下獨裁開關，就可以立刻讓任何看不順眼的人憑空消失掉。一次要消滅掉幾個人、一群人也都沒有問題。有著一般程度良知與常識的大雄，當然也對這個道具的性質感到恐懼。

小叮噹對「獨裁者」簡潔易懂的說明，連大雄都能理解。在戒嚴時代翻譯這篇漫畫的台灣譯者，翻譯時的心境頗值得推敲。（網路）

煽動大雄濫用道具的小叮噹。這種畫面在系列作品中並不多見。讀者此時應該已經能感到相當的不安了。（網路）

然而，不久之後，當憤怒的技安出現在大雄面前時，出於另一種恐懼，大雄對著技安按下了按鈕。技安瞬間消失，而且獨裁按鈕並不只是把人當場變不見而已，就連學校的老師、技安的媽媽，都完全不記得有這個學生跟兒子――技安的存在被徹底抹煞了，而且不可挽回。

獨裁一旦起頭，就無法停手。（網路）

出於對使用獨裁按鈕的後果感到後悔與恐懼，大雄並不想再使用這個恐怖的道具，但技安消失後，霸凌大雄的角色卻由阿福、乃至其他配角繼承了。被窮追不捨的大雄再度被迫按下按鈕解決眼前的危機，最後甚至在睡夢中因為一時說出氣話時敲到按鈕，無意間消滅了地球上的全人類……。

「一個人是活不下去的啊...。」（網路）

起先，大雄試圖自欺欺人地說服自己這並不是壞事。地球現在只屬於他一個人，可以免費拿到所有想要的玩具、吃超市罐頭食物吃到撐。但當大雄終於驚覺只有自己一個人根本無法生存下去時，小叮噹出現了。

「獨裁按鈕」真正的目的是懲罰獨裁者，讓他們感受到終極的孤獨之苦。隨著一切回復原狀，大雄那經常被欺負但愉快的日常又能夠重新繼續下去。

就算如此，當你在網路上遇到欠封鎖的糟糕人時，還是千萬不要猶豫，按下去吧。（網路，作者改圖）

現代生活中，最常令筆者想起「獨裁按鈕」這個道具的，大概就是臉書與其他社交網站上的「封鎖」按鈕了。雖然無法徹底抹消對方的存在，但那種「不想看到的都可以隨時視而不見」的瞬間愉悅感是一致的。

然而，幾天前臉書演算法大出包，導致幾個大型媒體網站從臉書上「被消失」，連過往含有這些網域連結的貼文也徹底湮滅，才讓許多人驚覺到，其實祖克伯先生手上有一顆更大顆的「獨裁按鈕」，可以對著甚至不是臉書用戶的群體發動。

不久前手上有網站曾經吃過這種封鎖苦頭的筆者，第一時間就想到是臉書封鎖內容農場的機制出了問題；但是更令人警覺的是，事實上你不會知道，當臉書對你「按下獨裁按鈕」時，究竟是因為你被判定為內容農場，或者你單純只是一個被某人或某國看不順眼的倒楣鬼。

獨裁按鈕懲罰了大雄。但是對於同樣有亂按按鈕之嫌，而且更加不痛不癢的臉書，看來目前我們是沒有什麼辦法可想。

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