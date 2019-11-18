自由限時批》國民黨推出的「韓張配」 給2300萬人開了大玩笑！

卜知

直到今天，連續三個多月的民調結果，韓國瑜都是下滑，一蹶不振，依過去「換柱」往例，早就該換「朱」了！但吳敦義就是「不換」，寧可「死猪不怕滾水燙」，抱定「捨生取義」的決心，看你「韓張」囂張到幾時？頂多一起「賠葬」，簡直是把2300萬人當「莊孝維」！

吳敦義機關算盡，為人詬病者，就是自己不圓大位夢，設計把「朱、郭、王」卡掉，自己却與韓妥協，以為可保黨主席和有機會當立院龍頭；然而天不從人願，韓竟是狀况連連的「草包」和「廖化」！而且敗象已露，連柯P都說「贏局變成輸局」和「現在的50天，已是垃圾時間！這不是棒球比賽，肖想靠一隻全壘打的奇蹟！」

韓的「德不配位」，一般皆知。然自恃有鐵粉熱力相隨，恣意妄為，卻犯了「衆怒」大忌！（資料照）

吳敦義政治智商遠高於柯P，豈不知大勢已去，故而將最後的努力和計謀，放在不分區立委名單的安排上，不管外界怎麽批評和黨內調修，例如吳由第八、十二、十四下修，就是要將韓粉支持的謝龍介，硬墊在自己的名次後面，現在名單修正後，爭議並未停歇，老K形象一落千丈，社會觀感極差！而在政黨票削弱各黨瓜分下，不分區立委席次將大幅減少，己沒有什麽「安全」可言！

其實，吳敦義明知韓己不可為，亦知韓粉成分為庶民、反年改、非正藍等，亦非理念性結合（假統派、真親中），而以「爭權奪利」結盟（扳倒綠營，反美親中共）。乃爬藤運用。詎料，粥少僧多，名單利益無法雨露均霑，為連馬朱郝糸，及韓粉等接受，致引發軒然大波，自也衝擊「韓張配」，像韓只能耍耍嘴皮和無賴，徒增「討厭度」（由6成5起跳），不僅造成國民黨大分裂，總統、立委、高雄市長遭罷免的「三輸」結果！

現在韓國瑜復藉少數韓粉鬥臭、鬥垮吳敦義，就是在找2020敗選的「戰犯」，這場韓吳的生死鬥已然展開，因為吳太小看草包的老毛式「權鬥」功夫，終自食惡果，怪不了誰！

韓的「德不配位」，一般皆知。然自恃有鐵粉熱力相隨，恣意妄為，卻犯了「衆怒」大忌！

簡言之，韓不論品德操守言行，均經不起檢驗，還擅離高雄市長職守，失去政治人物應有的「誠信」！而且連環爆的「豪宅案」，狠狠戳穿「假庶民」面貌！至今仍前後矛盾，說不清楚（柯文哲今表示，將秉公處理韓購內湖工業宅爭議），而且涉案的李佳芬和閨蜜高市觀光局主秘高美蘭竟一再「逃避」，高在今天猶發表聲明「請長假」（觀光局長潘恒旭則辭替韓輔選），無異是「心虛」不敢面對社會！

韓國瑜至今仍一直戴著面具騙人！從未替高雄市民做半點事，卻自已大「發選舉財」！惹人反感。還跑到港澳中辦「媚中共」，對反送中「輕描淡寫」，討好北京！又喜說人家黑他，結果是「已身不正」，不打自招，自已黑自巳！像昨返中和催票，還厚顔說自已「從一個心地善良、清清秀秀的美男子，變成一個黑道流氓、喝酒抱女人、成天打麻將，現在還要說他吸毒，黑到他不知怎麼辦，但每天早上起床洗臉照鏡子，我還是覺得我是個心地善良的人」；誰說的？簡直令人啼笑皆非！

今天NHK在報導中強調，台灣總統大選開打，而「與中國的距離感」成這屆選戰主要議題。報導並指，北京對蔡政府不斷施加壓力，再加上香港反送中行動的持續進行，連帶引發以年輕世代為主的選民對中國警戒感增強。

如今不反對和中共簽和平協議的韓國瑜，却以呼應習大大的92共識（即「一國兩制」）呼攏2300萬人，司馬昭之心，已是不言而喻矣！

所以，台灣的進步改革力量絕對不能輸，2020民主台灣一定要贏！是以，國民黨推出的「韓張配」，真是給2300萬開了大玩笑！

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