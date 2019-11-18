自由開講》真實絕地求生，正在香港發生

王博彥

如果《絕地求生》遊戲中，發生這種情況，對手一跳完傘，全身三級盔、三級甲，手拿Kar98、AR15，結果你連平底鍋都沒有，遇到這種除了你之外，全都是神仙的玩家，你也不是殺梗，赤手空拳是要如何在這場大逃殺中存活下來吃雞？真的就只能等死，等下一場開始。

只不過，真實世界不能等死，如果絕地求生真的發生在真實世界怎麼辦？

香港現在就是一個殺戮戰場，香港警察有著良好的裝備，如同全身三級盔、三級甲、三級包，手拿MP5、AR15、左輪手槍，還有開不完的裝甲車跟射不完的催淚彈，同時他們正如同毒圈一般，封鎖住理工大學，並且逐漸縮小包圍面積，要來一個甕中捉鱉。

香港理工大學成為戰場，警方在強勢圍攻理大之餘，也逮捕所有想離開理大的人。（美聯社）

香港的年輕人能怎麼抵抗？他們連用來擋子彈的平底鍋都沒有，他們只有一柄雨傘，一頂防毒面罩，赤手空拳的面對精良武器，他們唯一能做的只有築牆，短暫的抵抗，做困獸之鬥。

前幾天看到一張照片令我非常心酸與鼻酸，二十歲不到的年紀，假日本該是在家中看場電影，跟朋友外出找尋美食，或是約三五好友來場「絕地求生」跟「傳說對決」，但香港年輕人卻是在街頭上奮鬥，用一塊一塊從人行道上敲鑿而下的磚頭，堆砌成一道毫無防禦力的矮牆，只為了不要太快被警察攻入；他們躺在戶外的操場，他們三餐不繼，他們有手足還在流血等待救援。

儘管苦守了兩日，理工大學還是在優勢的警力之下淪陷，學生邊逃邊被警察毆打，校園內到處是血跡、尖叫聲與哭泣聲。要救援學生的醫護人員被香港警察拘留逮補，毫無人道的追捕如同逃殺一般，這是身處在台灣的年輕人，從未經歷也難以想像的人間地獄。早上看到理大淪陷的實況直播時，那個瞬間我突然很慶幸，還好我生活在台灣。

只不過台灣卻並非如此令人安心，台灣很可能會是下一個香港，尤其國民黨提出的不分區立委名單，葉毓蘭、吳斯懷、吳敦義，這些人他們都主張簽署和平協議，國民黨的總統候選人韓國瑜更是支持一國兩制的代表者。

中國從來都不是一個說話算話的政府，西藏簽了和平協議被血洗，香港接受一國兩制，現在變成戰場，那為何有人還會選擇相信中國的善意？

在電玩世界裡，大家都知道不能相信中國人，因為中國人糟蹋過每一款需要技術的遊戲，如同《絕地求生》之中，他們開外掛、當神仙、搶空頭，他們不練技術，隨便就打爆超強的殺梗，這麼低道德的國家水準，就是因為這個國家不懂什麼叫禮義廉恥。

我不想未來跟中國人一樣，我也不想在電玩世界中被歸類為中國人。我是台灣人，堂堂正正的台灣人，打遊戲不作弊，勝不驕敗不噴，做個有品的世界公民，不要當世界垃圾。

這次投票，一票都不要給國民黨。

（自由業）

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