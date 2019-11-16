一級嘴砲》荷蘭血統的青農育成基地：誠和TomatoPark

誠和的TomatoPark就是要找到一套適合日本的番茄設施經營模式，並提供從建廠到銷售等一條龍式的整合服務，「要種番茄就找誠和」這是他們要建立的品牌意象。今天的TomatoPark已經可以將日本品種的中果型番茄從年產量每分地30噸提升到50噸，下個階段的目標是年產70噸。

一級嘴砲技術士

「株式會社誠和」是日本相當知名的農業顧問公司，服務項目包括溫室建材和零組件製造、規劃與施工，近年主要是以農業資材的進口、系統整合、培訓青農為發展重點。特別是栃木縣的「TomatoPark」，占地2.8公頃荷蘭式環控溫室，這裡是日本關東地區非常重要的青農訓練基地。

同樣是番茄農，有些人的起跑點不太一樣。（作者提供）

誠和創立於1968年，前身是以塑膠成品為主的化工廠，後來成為伊藤忠商事的肥料代理商，開始農業資材的相關業務。1985年開始販售岩棉的栽培系統和資材，逐漸轉型成為農業技術的綜合型公司，在栃木縣下野市的總公司旁邊有工廠，負責生產各項組件和耗材。2014年4月，誠和與荷蘭農業顧問公司GreenQ.B.V.合資，成立了今天我們所看到的「株式會社誠和」，荷蘭國王還特地為此前往日本為公司揭牌，自此開始，誠和就變成具有荷蘭血統的農業技術顧問公司。

2016年4月，荷蘭GreenQ公司與DLV Plant公司整併後更名為Delphy，日本誠和則斥資八億日圓在栃木縣下野市興建1.2公頃的連棟溫室TomatoPark，採用的是半密閉式的環控型溫室設計。2018年時在旁邊擴建了另一座1.6公頃的新場，並在2019年9月開始啟用。這裡的定位是驗證型農場，專攻番茄作物，一方面是培訓新人，讓他們獲得操作荷蘭設備和農場經營的能力；另一方面是測試日本品種的番茄，讓日本的農民，利用荷蘭的栽培系統，栽培日本品種的番茄，並能夠獲利。

左邊為2017年啟用的一場，右邊為最近才啟用的二場。（作者提供）

培育新人是TomatoPark最核心的功能，這裡是誠和最自豪的番茄學校。修業課程為期兩年，每年學費包含食宿要價約120萬日圓，授課內容有植物生理、栽培管理、勞務管理、系統操作、農場經營、行銷企劃、物流販售等，用的是最先進的荷蘭設備，就算是白紙一張他們也可以從頭把你教到上手。到目前為止，誠和都只收本國人，沒有外國研修生，修業期間是採集中住宿，用意是經驗承傳與交流，凝聚彼此的向心力，就算這些學員畢業後回鄉創業，這些同學就是他們未來一起打拼的戰友。

TomatoPark另一項功能是栽培系統的實證與優化，荷蘭的系統在荷蘭本土的表現數據相當亮眼，但那畢竟是適合荷蘭氣候的參數，用的也是荷蘭的番茄品種，這套模式無法在東亞地區複製貼上，不論是中國還是日本都有相同的問題：設施和設備的落地。誠和說白了就是在賣技術、賣設施和設備，首先要確保東西是可以運作，再來就是確保農民會使用，所以才與荷蘭公司結合，興建TomatoPark這座兼具生產和教學的荷蘭式溫室。

正在調製液肥的年輕學員。（作者提供）

此外，TomatoPark也與農水省、農研機構、KDDI等單位有合作計畫，例如今年8月發表的「智慧農業技術開發與實證計畫」，以農研機構、IT業者和農業栽培顧問為主體，逐步將設施番茄從栽培生理、人力管理、環控技術、流通經營，各個環節都數據化、可視化。他們要將產量增加10％、良率提升5％、售價提高20％、勞動時數減少10％、生產成本減少10％、作業效率提升20％，這是該計畫兩年後的預期目標。

TomatoPark的番茄產能已經突破50噸的門檻。（作者提供）

誠和的TomatoPark也不單只有荷蘭Delphy提供的技術，除了人工光源的飛利浦、栽培系統的Priva，岩棉的Grodan、散射漆的ReduSystem等荷蘭公司，F-Clean披覆材有日本旭硝子，溫控設備有Nepon，種苗有坂田、瀧井等商社的橫向支援。

簡單來說，誠和的TomatoPark就是要找到一套適合日本的番茄設施經營模式，並提供從建廠到銷售等一條龍式的整合服務，「要種番茄就找誠和」這是他們要建立的品牌意象。今天的TomatoPark已經可以將日本品種的中果型番茄從年產量每分地30噸提升到50噸，下個階段的目標是年產70噸。農場裡有一個區塊正在進行小果番茄的栽培研究，現在的年產能是每分地15噸，糖度從6度提升到8度，下個階段的目標是要將平均糖度提高到9以上。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法