自由限時批》老K政黨票掛了！

董森霖

此次國民黨不分區立委名單的惡鬥慘烈，已賠掉整個社會形象和觀感，又淪為被「討厭」的政黨！不僅靠政黨票選出的不分區立委將大幅落選（2016年為11名。而今韓粉只有投總統較集中，立委則分裂），連吳敦義的陽春立委（名列14）和黨主席都將泡湯了！

再者，這份名單的爭議性，在吳敦義的師心自用，又想面面俱到（討好北京、韓粉、壯大吳系，進軍國會龍頭，不論大選成敗鞏固黨權為先，抓住「國共論壇」主導權等），結果卻得罪連馬郝系及韓派，有如「祖孫騎驢」的下埸，名單一波三折，昨、今兩天又炸鍋，分撤邱毅（發表聲明放棄）、張顯耀（唯一沒有通過，被投下107張不同意票），換上陳以信及翁重鈞，仍難平息衆怒，而去中國聽訓的退將吳斯懷（今天中委會不同意票高達82票、次高為溫玉霞的72票、吳敦義獲得58票），而支持香港暴警、打學生、反對向美軍售的葉毓蘭，亦僅由第一改第二，雖然經過「微調」，但還是換湯不換藥，還是有濃濃的「統一」味道！連柯P都批是「又老又紅」！在香港爭取真普選對抗中共浴血抗爭的此時，國民黨內外形象儼然「全毀」！

國民黨不分區名單爭議性，在吳敦義的師心自用，又想面面俱到，結果卻得罪連馬郝系及韓派。（本報資料照）

2020立委選舉，已是群「黨」並起，競逐34名不分區立委席次，過去大多由國民黨和民進黨兩大黨「包辦」的景况不再，今年的小黨包括親民黨、民眾黨、時力、國會黨、綠黨等崛起，均來勢汹汹，大有機會「分食」一半（12至18席），甚至超過一半以上，都有可能，變幻莫測。

試想，當初郭董和柯P、王金平的加入大選，誰知郭董、王先後退出，柯又組黨，在轉向國會之時，又冒出宋楚瑜宣布選總統，復和郭台銘合作進軍國會，瞬間人氣飆漲，而柯P的民衆黨亦和郭董合作，實力不弱，兩者相當搶眼，分搶藍緑白的票源。

目前觀察，親民黨和民眾黨猶如中型的泛藍、泛綠政黨，滙合成中間路線的第三勢力，而不分區的34席立委，將是他們實力展現的重要試金石！

在2016大選，民進黨的不分區政黨票贏得18席（獲537萬953票、得票率44.0%）， 而國民黨為11席（獲328萬949票、得票率26%），親民黨3席（得79萬4838票、得票率6.5%），時代力量黨獲得74萬4315票、得票率6.1%，分到2席立委。

然則，兩大的政黨票得票總和，已從2008年佔88.1%降到2016年的70.97%，顯見不分區立委，不再為大黨獨享，也越來越受到選民重視，國民黨的自毀形象，自易為選民唾棄！

一般來說，73席的區域立委和34席不分區立委（另外6席是複數制選區的原住民立委平地及山地原住民各3席），法定職權相同，問政能力均不可或缺。但是提名不分區立委，考慮因素多，包括代表性、專業性、問政能力、政治利益分配等。還得須有亮點和年輕化，使得小黨的不分區備受選民關注。

此次國民黨的不分區立委名單，十分難看，未來能否有十席都大成問題矣。

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