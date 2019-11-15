自由限時批》韓國瑜房事說不清 下架不遠了！

宋娣

韓國瑜豪宅案連環爆至今，自己居然不出面，僅由韓辦在今天公布數百萬、數千萬進出的6筆房屋資料，而究竟是自住或套利，根本說不清！甚至連女兒韓冰在加拿大都有房子，令人驚奇！

此和當年朱立倫搭檔競選的副手王如玄爆發之軍宅案，大同小異，一樣拖拖拉拉，又反覆、矛盾說不清楚，結果肇致朱立倫慘遭敗選！

如今韓國瑜正步其後麈，不僅「豪宅案」前言不對後語，要幕僚拿一堆「綱要」性資料呼攏，又不講清楚，無異揭穿自己「假庶民」的真面目！原來不只假庶民，竟還是台灣億萬富豪金字塔頂端的有錢人！

總統候選人韓國瑜以庶民自居，傳出買豪宅炒房風波，形象崩壞。（資料照、翻攝Google街景）

據財政部一項統計，台灣億萬富豪有6萬多人。而韓竟在2015年間有1.3億房屋買賣，且五年內換三豪宅 ，均非屬一般自住庶民買屋的行為模式，簡直予人感覺反差太大了！

然而韓辦竟睜眼說瞎話，說什麽「庶民不代表沒有經濟能力買屋」。而又是誰一再強調自已是「庶民」，無端搞階級對立？事發至今也從沒有人說庶民不能買屋，只是韓國瑜包裝的外表言行，蠱惑真正的庶民說他是「庶民」，現在發現他失業17年中竟是以「預售屋」為主要標的「炒房」高手。此亦是一起參與買賣的李佳芬閨蜜高美蘭，此次借題避開議員質詢，跑到日本避風頭的原因。

如今光是看韓氏夫婦買賣房子紀錄（依今天公布，總計有6筆買入、5筆賣出，目前雲林住家1處，總盈餘553萬7227元。外界及業界仍有許多質疑），也就夠令一般庶民嘆為觀止的了！

像光是新板特區的「東方明珠」便屬高價位，脫手就賺進1600萬餘元。在2013年7月揭露的1筆14樓實價，總價6600萬元，拆算每坪單價超過60萬元。而南港「日昇月恆」則是預售屋，當時每坪實價83.5至98萬元，目前因台肥貸款涉及違法疑雲，正由檢調偵辦中。

另一筆購入則是使用用途上備受爭議的工業宅，位於北市內湖的「新潤峰哲」，2010年「預售」時，8樓戶，折算車位後，每坪單價站上70萬。

至於韓辦一再強調，韓國瑜夫婦買房，無論賺賠，都是合法交易，且買房都是為了自用，以「換屋」方式進行交易。更是好笑！對此，立委林俊憲今天亦質疑，「如果是自住的話，韓夫妻跟高美蘭夫妻真的感情很好，每次換房子都一起換，堅持這輩子就是要黏在一起住才對」。

然則，韓國瑜雖承認有向台肥貸款1438萬，但還是沒說明為何台肥一開始拒絕貸款，後來一百八十度大轉彎「慷慨」提供20年貸款的原因。自還須「說清楚、講明白」！而今天的記者會不僅什麼問題都沒回答，更讓外界疑問更多。

看來，韓國瑜，再躲也沒用了！

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