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自由開講》「冠軍帽」上隱藏著北歐常見的地名用詞

2019-11-15 15:08
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吳兆熊

法國尼斯鐵人三項運動的世界冠軍挪威選手伊登，在他來台還願之旅中，到彰化參加「台灣米倉田中馬拉松」賽事，戴著「冠軍帽」來為參賽選手們打氣。這頂冠軍帽上繡著現在大家都很熟悉的字：「埔鹽順澤宮」。「埔鹽」Po·-iâm是地名，「順澤宮」Sūn-te̍k-kiong是一個宮廟的名字。在這五個台語字裡卻隱藏著一個北歐 （當然也包括挪威在内）常見的地名用詞。怎麼說？

這頂冠軍帽上繡著現在大家都很熟悉的字：「埔鹽順澤宮」。（資料照）

在台灣，我們最常看到的地名用詞是「埔」。例如：東埔、西埔南埔北埔新埔大埔中埔内埔外埔海埔青埔鹽埔埔里埔心埔鹽大港埔南勢埔三重埔......等等，不勝枚舉。其中以「新埔」最受歡迎，很多縣市有這個地名。在台灣以大埔做為地名或相關名詞的也有四十多個：大埔鄉大埔鎮大埔村大埔里大埔路，等等。

屏東内埔的老街坊（網路）

高雄青埔的高鐵站（網路）

新竹縣北埔在浪漫台3線上的路標（攝影：蔡仁正）

嘉義中埔鄉的嘉檳文化館（網路）

苗栗新埔的日式木造火車站（網路）

台灣人的祖先最喜愛用「埔」（po·）這個詞來做為地名，可以說「埔」是最可以代表台灣人文化風俗習慣的詞。這個特殊的現象，在台語學大師陳修所編的《台灣話大詞典》（遠流出版，頁1379）裡就有提到：「我們台灣以埔po·為地名者特別多。」但是他卻沒有解釋為甚麼。

有趣的是，在北歐（Scandinavia）有一個發音非常類似的地名用詞 bo，也是非常普遍地被用在地名稱呼上。在瑞典有SjöboKrylboLesseboToteboHaboToboBjöboLingbo等等，不勝枚舉。瑞典有一個和bo同類但有變音的詞 by 也廣泛地被用在地名：Torsby，Osby等，也是多得不得了。

瑞典Sjöbo的路標（網路）

瑞典Krylbo的路標（網路）

丹麥也用bo和by，例如：MariboRødbySæbyHedeby等。挪威有bo和另外一個稍微變音的bø，如OmboNærbøValebøOvrebø等。

丹麥Maribo市有600年歷史的大教堂（網路）

挪威Nærbø村（網路）

下面的照片是取兩個在丹麥以by做為地名的例子，by是引伸自bo的詞，意思也是村莊鄉鎮，相當於台語的po·埔。在丹麥以by做地名是非常的廣泛。

郵輪到達丹麥的Rødby村莊（網路）

丹麥Hedeby（德文Haithabu）（網路）

這些bo、bø、by都是從中古時期維京人（Vikings）的語言Old Norse（暫譯為古代北歐語）中常用的地名用詞演變而來，這個詞在當時有兩種寫法：bœr和býr。這個詞的原來意思是「農家」（farmhouse），後來演變成「農莊」（farm），最後因為許多農莊聚集形成「鄉村」（village 或town），因此就自然而然成為地名用詞。第一個字bœr給了瑞典語、丹麥語的bo，挪威語的bø （也寫做bö），以及冰島語的bær，而第二個字býr給了丹麥語絕大多數和瑞典語少數的by。

英國有不少村莊也用by這個詞，例如：Hornby、Kirby、Grimsby、Derby、Crosby等，不勝枚舉。這是由於來自丹麥的維京人，在中古世紀曾經佔領過英格蘭的北部和中部，因此留下了英語中by這個地名用詞。你可記得在莎士比亞的戲劇「哈姆雷特」（王子復仇記）第三幕，第一景（Act III, Scene I）中，丹麥國王派遣王子哈姆雷特到英格蘭去巡迴視察，莎士比亞就是根據這段丹麥曾佔領英格蘭的史實編入故事中。

英國Lancashire的Hornby高中（網路）

英國Lincolnshire的Grimsby（網路）

由此我們可以看出，北歐人特別愛用這個bœr/býr詞，而且維京人到那裡定居，就用這個詞來取村莊的名字。這使得英國牛津大學古代北歐語的大師Richard Cleasby在他所編纂的（後來由Gudbrand Vigfusson在1874年完成的）An Icelandic-English Dictionary（冰島語－英語大詞典，Clarendon Press，頁92）裡說了這一句 “Wherever the Scandinavian tribes settled the name by or bö went along with them.” （無論斯堪地那維亞部落定居在那裡，這個by或bö地名就跟到那裡。） 陳修說我們台灣以po·埔做地名特別多，但他沒解釋為甚麼，我在Cleasby-Vigfusson這本大詞典找到答案了！

台語的「埔」po· 是台灣人特別喜歡的地名用詞，而北歐語的 bo/bø/by 剛好是北歐人最愛用的，這是不是巧合？我有一些證據證明這不是巧合，它們之間是有關聯的。因為不是三言兩語就可解釋清楚，由於篇幅的關係，恕我在此略過。其實不是台語單單一個詞和北歐語有關聯，台語的詞彙有很多是和古日爾曼語、拉丁語、古典希臘語的詞彙有對應的 （北歐語只是其中的一部份），而且它們的對應是有規則性的，我在這篇文章中詳細敘述這九個對應規則。

以上這篇文章也提到，其實不單單是語言有關聯，台灣還保存了古代日爾曼人的風俗習慣，例如：童話 （「虎姑婆」和格林童話傳裡的Hansel and Gretel大部份雷同）、燒王船、媽祖遶境、母舅最大、做頭七......等特殊的台灣風俗，古代日爾曼人都曾有過，只是到了他們接受基督教之後，才消失掉。這些語言風俗如何從歐洲傳到台灣來，是我目前正在探索的課題。

北歐座落在歐亞大陸的西北角，而台灣是在這個大陸東南海隅的小島，相隔千里迢迢，然而在挪威選手伊登的冠軍帽上，我們隱隱約約好像看到北歐最常見的地名詞bo和台灣最常用的po·埔碰頭了，真是有緣千里來相會。從埔鹽順澤宮的冠軍帽，我們發現台灣的語言文化和歐洲有密切的關係，因此在這樣密切關係的基礎上，我們跟北歐四國 （瑞典、挪威、丹麥、冰島） 的外交關係也應該可以更上一層樓。

註：本文有一部份已發表在「台灣教會公報」第2427期 （1998年9月6日）；以及上述Sino-Platonic Papers第262期（August 2016）。

（美國大學名譽教授）

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