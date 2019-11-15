自由開講》「冠軍帽」上隱藏著北歐常見的地名用詞

吳兆熊

法國尼斯鐵人三項運動的世界冠軍挪威選手伊登，在他來台還願之旅中，到彰化參加「台灣米倉田中馬拉松」賽事，戴著「冠軍帽」來為參賽選手們打氣。這頂冠軍帽上繡著現在大家都很熟悉的字：「埔鹽順澤宮」。「埔鹽」Po·-iâm是地名，「順澤宮」Sūn-te̍k-kiong是一個宮廟的名字。在這五個台語字裡卻隱藏著一個北歐 （當然也包括挪威在内）常見的地名用詞。怎麼說？

這頂冠軍帽上繡著現在大家都很熟悉的字：「埔鹽順澤宮」。（資料照）

在台灣，我們最常看到的地名用詞是「埔」。例如：東埔、西埔、南埔、北埔、新埔、大埔、中埔、内埔、外埔、海埔、青埔、鹽埔、埔里、埔心、埔鹽、大港埔、南勢埔、三重埔......等等，不勝枚舉。其中以「新埔」最受歡迎，很多縣市有這個地名。在台灣以大埔做為地名或相關名詞的也有四十多個：大埔鄉、大埔鎮、大埔村、大埔里、大埔路，等等。

屏東内埔的老街坊（網路）

高雄青埔的高鐵站（網路）

新竹縣北埔在浪漫台3線上的路標（攝影：蔡仁正）

嘉義中埔鄉的嘉檳文化館（網路）

苗栗新埔的日式木造火車站（網路）

台灣人的祖先最喜愛用「埔」（po·）這個詞來做為地名，可以說「埔」是最可以代表台灣人文化風俗習慣的詞。這個特殊的現象，在台語學大師陳修所編的《台灣話大詞典》（遠流出版，頁1379）裡就有提到：「我們台灣以埔po·為地名者特別多。」但是他卻沒有解釋為甚麼。

有趣的是，在北歐（Scandinavia）有一個發音非常類似的地名用詞 bo，也是非常普遍地被用在地名稱呼上。在瑞典有Sjöbo、Krylbo、Lessebo、Totebo、Habo、Tobo、Bjöbo、Lingbo等等，不勝枚舉。瑞典有一個和bo同類但有變音的詞 by 也廣泛地被用在地名：Torsby，Osby等，也是多得不得了。

瑞典Sjöbo的路標（網路）

瑞典Krylbo的路標（網路）

丹麥也用bo和by，例如：Maribo、Rødby、Sæby、Hedeby等。挪威有bo和另外一個稍微變音的bø，如Ombo、Nærbø、Valebø、Ovrebø等。

丹麥Maribo市有600年歷史的大教堂（網路）

挪威Nærbø村（網路）

下面的照片是取兩個在丹麥以by做為地名的例子，by是引伸自bo的詞，意思也是村莊鄉鎮，相當於台語的po·埔。在丹麥以by做地名是非常的廣泛。

郵輪到達丹麥的Rødby村莊（網路）

丹麥Hedeby（德文Haithabu）（網路）

這些bo、bø、by都是從中古時期維京人（Vikings）的語言Old Norse（暫譯為古代北歐語）中常用的地名用詞演變而來，這個詞在當時有兩種寫法：bœr和býr。這個詞的原來意思是「農家」（farmhouse），後來演變成「農莊」（farm），最後因為許多農莊聚集形成「鄉村」（village 或town），因此就自然而然成為地名用詞。第一個字bœr給了瑞典語、丹麥語的bo，挪威語的bø （也寫做bö），以及冰島語的bær，而第二個字býr給了丹麥語絕大多數和瑞典語少數的by。

英國有不少村莊也用by這個詞，例如：Hornby、Kirby、Grimsby、Derby、Crosby等，不勝枚舉。這是由於來自丹麥的維京人，在中古世紀曾經佔領過英格蘭的北部和中部，因此留下了英語中by這個地名用詞。你可記得在莎士比亞的戲劇「哈姆雷特」（王子復仇記）第三幕，第一景（Act III, Scene I）中，丹麥國王派遣王子哈姆雷特到英格蘭去巡迴視察，莎士比亞就是根據這段丹麥曾佔領英格蘭的史實編入故事中。

英國Lancashire的Hornby高中（網路）

英國Lincolnshire的Grimsby（網路）

由此我們可以看出，北歐人特別愛用這個bœr/býr詞，而且維京人到那裡定居，就用這個詞來取村莊的名字。這使得英國牛津大學古代北歐語的大師Richard Cleasby在他所編纂的（後來由Gudbrand Vigfusson在1874年完成的）An Icelandic-English Dictionary（冰島語－英語大詞典，Clarendon Press，頁92）裡說了這一句 “Wherever the Scandinavian tribes settled the name by or bö went along with them.” （無論斯堪地那維亞部落定居在那裡，這個by或bö地名就跟到那裡。） 陳修說我們台灣以po·埔做地名特別多，但他沒解釋為甚麼，我在Cleasby-Vigfusson這本大詞典找到答案了！

台語的「埔」po· 是台灣人特別喜歡的地名用詞，而北歐語的 bo/bø/by 剛好是北歐人最愛用的，這是不是巧合？我有一些證據證明這不是巧合，它們之間是有關聯的。因為不是三言兩語就可解釋清楚，由於篇幅的關係，恕我在此略過。其實不是台語單單一個詞和北歐語有關聯，台語的詞彙有很多是和古日爾曼語、拉丁語、古典希臘語的詞彙有對應的 （北歐語只是其中的一部份），而且它們的對應是有規則性的，我在這篇文章中詳細敘述這九個對應規則。

以上這篇文章也提到，其實不單單是語言有關聯，台灣還保存了古代日爾曼人的風俗習慣，例如：童話 （「虎姑婆」和格林童話傳裡的Hansel and Gretel大部份雷同）、燒王船、媽祖遶境、母舅最大、做頭七......等特殊的台灣風俗，古代日爾曼人都曾有過，只是到了他們接受基督教之後，才消失掉。這些語言風俗如何從歐洲傳到台灣來，是我目前正在探索的課題。

北歐座落在歐亞大陸的西北角，而台灣是在這個大陸東南海隅的小島，相隔千里迢迢，然而在挪威選手伊登的冠軍帽上，我們隱隱約約好像看到北歐最常見的地名詞bo和台灣最常用的po·埔碰頭了，真是有緣千里來相會。從埔鹽順澤宮的冠軍帽，我們發現台灣的語言文化和歐洲有密切的關係，因此在這樣密切關係的基礎上，我們跟北歐四國 （瑞典、挪威、丹麥、冰島） 的外交關係也應該可以更上一層樓。

註：本文有一部份已發表在「台灣教會公報」第2427期 （1998年9月6日）；以及上述Sino-Platonic Papers第262期（August 2016）。

（美國大學名譽教授）

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