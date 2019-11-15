自由開講》野百合在民進黨綻放！

◎蕭嘉弘

社民黨前召集人、原本參加大安區立委選舉的范雲，高居民進黨不分區立委名單第三名的安全名單中。

范雲是1990野百合學運的知名領導者，現在民進黨內許多知名人士，也都是野百合學運出身，包括桃園市長鄭文燦，交通部長林佳龍和嘉義縣長翁章梁等，明年又將是野百合學運的三十周年，范雲順利進入國會，將如野百合學運的再次合體，喚起民眾民主改革的堅持和記憶，別具意義。

范雲是1990野百合學運的知名領導者，現在民進黨內許多知名人士，也都是野百合學運出身，包括桃園市長鄭文燦，交通部長林佳龍和嘉義縣長翁章梁等。（擷取自范雲臉書）

管碧玲的建議將范納入不分區，是一步好棋，除可推大安區謝佩芬當選，與范雲「二人服務」，可望翻轉大安區長期藍營把持的情況外，還可吸納更多民主改革派和年輕人的支持，幫社民黨的公義價值在國會發聲！范雲報到，在「太陽花運動」的林飛帆和賴品妤加入民進黨之後，同時吸納和傳承二個重要、跨世代學生運動的能量。

野百合學運的民進黨，由「太陽花」黃國昌領軍的時代力量，為進入2020的新國會一同打拼，讓人再次看到了青春，改革和希望，值得社會喝采與支持。

（自由業）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法