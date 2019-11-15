自由開講》神隱郭位？原來是馬英九的核電好朋友

林國華

香港反送中行動在黑警暴力不斷升級下，已經轉變成為公民抗暴行動。黑警的誇張程度沒有下限，甚至演出進攻大學的戲碼。不過，相較於香港中文大學校長段崇智為了保護學校及學生，多次出面交涉處理。香港城市大學的校長郭位，則是被香港輿論質疑其神隱，今天甚至傳出，郭位還發信給校內學生，說要「追究學生在校內的破壞行為」。

香港輿論質疑城大校長郭位神隱，甚至傳出郭位還發信給校內學生，說要「追究學生在校內的破壞行為」。（合成照）

郭位何許人也？講起來有點掉漆，因為郭位其實是台灣人，而且長期以來就走親中路線。

當年的香港特首要去學校演講，他「高規格接待」，把抗議學生通通扛走。請過郝柏村去城大演講，頒給連戰榮譽博士。而且最關鍵的是，在他變成神隱校長前，他經常是馬英九前總統的座上賓，因為他們是「核電好朋友」。

比方說，2013年，還在總統任上的馬英九，可是直接邀請郭位進總統府演講，講的又是那套世界多愛核電、不放棄核電的論述。但認真想想，郭位如果真那麼有說服力，怎麼會搞到最後，馬英九自己把核四封存起來？

郭位有本書叫「七彩能源」，就主張要把核電做為各種能源分配的其中一項。其實，他今年七月才為支持核電來台灣演講。馬英九卸任後，繼續談能源、支持核能，辦了研討會，郭位也來捧場。

講核電的時候，郭位都在，但當香港城市大學被黑警投催淚彈時，最該守住校區的郭位校長，到底神隱去哪裡，卻需要香港台灣一起協尋。面對抗議衝突，人直接跑到不見蛋，這一點，郭位恐怕還比不上他的朋友馬英九跟江宜樺。

要知道，郭位不只是香港城市大學校長，還是我國中央研究院的院士，面對郭校長這種神隱行為，城市大學的校友已經發出公開信，要求他立刻到學校與學生見面。「香港眾志」秘書長黃之鋒還說，郭位年薪3000萬台幣，卻不顧學生，台灣人應該向他施壓。

今天很多立委關心，郭位身為中研院院士，像他這種掉漆行為，中研院士應該要有退場機制。我看了卻冷汗直流，因為回想起當馬英九任期的最後，他還差點讓郭位當上中研院長呢，實在可怕。

（林國華，NGO工作者）

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