照護線上》如何減少嬰兒食物過敏？（懶人包）

母乳哺餵到四到六個月大時，只要嬰兒可以控制頸部，也能在輔助下坐好，就可以讓嬰兒嘗試副食品了！現在的研究顯示，若都不讓孩子接觸這些食物，之後食物過敏的機會反而比早早接觸高過敏性食物的孩童還要大！

◎白映俞 醫師

吃這個也癢，吃那個也癢，真是不舒服！食物過敏不僅讓人少了大啖美食的機會，嚴重時還會讓人喘不過氣，窒息而死！

究竟要如何減少嬰兒食物過敏，爸媽們請看過來，這些根據實證醫學的建議！

避免食物過敏的戰爭，在懷孕期間就要開打了嗎？

其實，如果媽媽本身不會食物過敏，就請放心地吃吧！從中獲取足夠的熱量及營養。而且，就算在懷孕及哺乳期避開高過敏性食物，也無法避免嬰兒食物過敏。

許多媽媽哺餵母乳的目的，就是要減少小孩過敏的機會。

以目前的研究結果來看，當母乳哺餵孩子四到六個月時，或許可以減少幼兒罹患異位性皮膚炎、早期喘鳴、及牛奶蛋白過敏的機會。

然而，研究認為母乳哺餵不一定能降低小朋友罹患氣喘、食物過敏、及過敏性鼻炎的機會！

當無法純母乳哺餵時，可以選用水解蛋白配方。

母乳哺餵到四到六個月大時，只要嬰兒可以控制頸部，也能在輔助下坐好，就可以讓嬰兒嘗試副食品了！

別因為怕孩子過敏就延遲添加副食品！

現在的研究顯示，若都不讓孩子接觸這些食物，之後食物過敏的機會反而比早早接觸高過敏性食物的孩童還要大！

以前有個說法很盛行，怕孩子會食物過敏，就什麼都先別給孩子吃。現在國內外的醫學見解則認為，如果嬰兒尚未有過敏症狀，可以在嬰兒四到六個月大時就添加高過敏性食物，無論是蛋、豆、花生、起士、優格、魚、帶殼海鮮都可以。

在添加副食品的時候，要注意幾件事情：

1. 一次添加一種就好了，幾天過後再嘗試另一種，不要一次加很多種高過敏性食物。 2. 嘗試高過敏性食物的地點應該在自家，不要在餐廳或托兒所等處。 3. 準備食物時記得要煮熟食物，別讓嬰兒生食。

看完這些建議，新手爸媽是否心中更有個底了呢？如果嬰兒已有過敏症狀，或新手爸媽是個嚴重過敏者，都可針對食物過敏這問題再諮詢小兒科醫師喔！

本文經授權轉載自照護線上 如何減少嬰兒食物過敏？（懶人包）

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