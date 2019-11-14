自由限時批》吳敦義劍指兩岸話事權！

杭東

國民黨不分區立委名單鬧得沸沸揚揚，說穿了，就是在爭奪兩岸紅利話事權，吳敦義只不過藉機把它「染紅」而已。像吳斯懷參加中共建國70年紀念集會，在北京聽習大大訓話；而邱毅不反對「武統」，要在台灣配合中共「祖國統一」等，他們並列進入安全名單內，比「一國兩制」更顯現「極統」表徵！這已超越老K現有的「九二共識」，做出降順表態，期博得中南海的青睞，才惹人憤怒！

今天中共對台工作，主要仍以「爛泥扶不上牆」的中國國民黨為對象，因為太了解「手下敗軍」之故，而其支持者外省族群又居多，更易用民族意識情緒勒索和操弄。

這回吳鐵了心，「超越統派、比統更統」，就算黨內上下反對，也要蠻幹到底，何况退無死所！未來如何變化，能否擋得住反對聲浪，就看他的造化了！（資料照）

自2005年「半山」連戰以黨主席身分「認祖歸宗」後，讓中南海欣喜若狂，當時胡錦濤和連戰還發表所謂兩岸破冰的「連胡公報」，更以「國共論壇」作重要協商合作的橋樑，由此衍生的各種經貿文化論壇......等等，亦均以此為本。

簡言之，中共是以黨領導一切。故不管中共領導人如何更迭，也不管台灣的政黨政權如何輪替，中國共產黨對台工作或合作的對象，一直是透過「國共論壇」進行，而兩岸經貿交流產生的「紅利」如「特許」產業或其他特權，也一直由連系黨政商人馬掌控，即便是馬英九執政時期，機關算盡，也未能撼動更替（就算達成「馬習會」亦然，連馬尚有「師生」關係），因為胡錦濤和習大大都認定連戰是「永遠的朋友」。

吳敦義雖以「吹台青」受蔣經國拔擢，拾級而上資歷完備，但輕忽連戰在中南海的份量，非朝夕可成；而吳在任閣揆時，就積極部署兩岸黨政商關係，自認有取代年事已高的連戰的能力。及至吳接任黨主席時，習大大卻以「你」作賀電開頭，便深感前途多舛，後來連選個總統都被主張和平協議、配合一國兩制的草包和旺董攔胡，轉以立院龍頭為目標，經與兩岸中人私下密商，發現不分區立委是重要著力點（中共對台國民黨籍中央委員以上或立委較優遇），便將這些深紅人等列入安全名單，讓中南海了然其心意，做得比韓國瑜和旺董更「統」、更絕！

其實，中共絕非省油的燈，心知肚明。例如非國民黨者如新黨、親民黨或民眾黨，若是「友中共」，頂多是「黨友」；郭台銘恢復黨籍，參加國民黨總統初選理由在此。國民黨則不然，因國共兩黨在中國大陸耳熟能詳，只要國民黨有一天宣告投降，國共內戰才算是正式結束，中國就可「名正言順」地，完全統一在「中華人民共和國」之下！至於台灣若不降，則武力解決之。

是以，國民黨主席易於順勢利便掌握兩岸紅利話事權，有權安排事務，亦可直達中南海，而且經貿往來所產生的不得了財富，更是令人羨煞！像韓喊的發大財，並不是沒來由的，這般巨大利益和選舉補助款相比，簡直是小兒科，因為「更大票的在後面」。就算選不上總統，還有黨主席的位子，將更是手到擒來！

諸此種切，吳敦義能不憂心嗎？所以這回吳鐵了心，「超越統派、比統更統」，就算黨內上下反對，也要蠻幹到底，何况退無死所！未來如何變化，能否擋得住反對聲浪，就看他的造化了！

老K的醬缸文化和黨國餘緒，一直如影隨形。從來只知爭權奪利，既缺乏民主人權自由價值理念，亦失去進步理想奮鬥目標！最後更忘了為何「反共」，為誰而戰！任何跳進「大染缸」者，就算是中青新生代，一樣會染上一股迂腐習氣，成就了「討厭國民黨」的滾滾逆流！

如今國民黨人誰也別笑誰，自己照鏡子看看，也差不多矣。

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