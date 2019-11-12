崢言》蔡英文總統應呼籲國際共同介入香港問題

我們親眼目睹一個文明的城邦如何在國家暴力下土崩瓦解。即便忽略所有無法直接證實的傳聞，不斷湧現的浮屍、一再傳出的警隊性暴力；周梓樂身亡、以及昨日當街直接遭警方射殺的少年，都再再證明一個事實：香港的國家暴力早已超越任何比例原則所能容忍的極限。

吳崢

香港的反送中運動始於今年夏天，隨時間經過，香港也一步步邁向寒冬。我們親眼目睹一個文明的城邦如何在國家暴力下土崩瓦解。即便忽略所有無法直接證實的傳聞，不斷湧現的浮屍、一再傳出的警隊性暴力；周梓樂身亡、以及昨日當街直接遭警方射殺的少年，都再再證明一個事實：香港的國家暴力早已超越任何比例原則所能容忍的極限。

蔡英文總統與民進黨，一路上對香港的局勢都相當關注，也不吝於在台灣聲援香港，值得肯定。但我認為，在這個文明底線被不斷下探的時刻，蔡英文總統應站上國際舞台，更積極呼籲國際社會共同關注香港，施壓中國政府不得侵害基本人權。

民進黨在九月底的全代會通過了「社會同行 世代共贏」決議文，宣示黨未來的方向，其中第四點：「以世界的台灣定錨自己，以人權民主發展的成就協助區域民主的發展」。我認為是這整份決議文中最重要的一段話，確切掌握到了台灣未來應走的方向，以及在亞太乃至整個國際社會的定位。美國副總統彭斯在上個月25號的演講中稱台灣為「民主的燈塔」也是同樣的訊號。

這個訊號就是：台灣可以成為亞太地區民主價值的旗手。

台灣不是第一世界的邊陲，相反，我們如今身處的位置，正是本世紀價值衝突的大前線。香港暴行背後的紅色勢力，在習近平領導下的中國，就是目前對全球秩序發起衝突的最主要來源。

蔡英文總統與民進黨，一路上對香港的局勢都相當關注，也不吝於在台灣聲援香港，值得肯定。但在這個文明底線被不斷下探的時刻，蔡英文總統應站上國際舞台，更積極呼籲國際社會共同關注香港，施壓中國政府不得侵害基本人權。（資料照）

這個衝突，不是東方與西方，不是追趕者與領先者，而是兩種截然不同的意識形態對立。一種，是西方文明累積至今的民主制度、憲政主義，國家之下對個人自由的保障。另一種，則是中國透過一帶一路、大外宣等手段向世界輸出的紅色力量，其中沒有任何理念或價值，只有赤裸的權力邏輯。

今天中國的可怕之處，在於它既不是共產主義、也不是資本主義。它沒有民主自由，卻又宣稱擁抱民主自由。這是一部吃食權力成長的權力機器，一切扭曲作為的背後只為了一個目的：中國共產黨的權力鬥爭。這隻扭曲且不受拘束的利維坦，不只與憲政精神有本質上的矛盾，也勢必衝擊今日在各國自我限制為基礎下建立起的國際有限競爭秩序。美中貿易戰只是美國逼迫中國遵從國際體系的一環，未來雙方勢必接力在不同領域繼續展開鬥爭。日前NBA的例子，只是風暴前夕的天空中，先飄來的一朵烏雲。

中國的可怕之處，在於它既不是共產主義、也不是資本主義。它沒有民主自由，卻又宣稱擁抱民主自由。這是一部吃食權力成長的權力機器，一切扭曲作為只為了中國共產黨的權力鬥爭。圖為香港反對《禁蒙面法》抗爭群眾。（彭博）

台灣的獨特之處在於：我們在上個世紀從獨裁走向民主，卻又在這個世紀面臨比任何國家所承受要更龐大的獨裁壓力。沒有人比台灣社會更了解中國的種種手段。暴雪與NBA在向中國低頭後面對公關危機時的錯愕，以及發現中國觸手伸到國內後恍如大夢初醒的美國人，在早習以為常的台灣人眼中看來，簡直有如實習生一般的稚嫩。但也正因為了解，所以我們更能、也更應該扮演起亞太地區自由與民主價值的前鋒，這是歷史賦予台灣的道德使命，也是台灣對世界的意義。

蔡總統上任後常以外交專業自居，並以和國際社會關係的推動作為主要政績之一，因此在這個時刻，我想對蔡總統說：請鼓起勇氣，為香港向國際發聲，讓台灣成為民主與人權的燈塔吧！

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