小葉日本台》日劇中那幾位叫總理大臣的國家領導人

日劇中的總理大臣有著各種樣貌，有腹黑政客，也有熱血青年，至於有哪些新舊作品，本週來為大家盤點，看戲之餘，也讓大家初步認識日本政治及政黨運作。

小葉日本台

近期有部三谷幸喜的電影《失憶的總理大臣》，中井貴一主演，顧名思義很清楚，玩的哏就是「失憶」後的總理所呈現截然不同的全新面貌，嚇壞一堆人，調性依舊是擅長的喜劇風格，這應該算是三谷幸喜第二度拿總理大臣開玩笑，上一回是1997年的《別叫我總理》，田村正和演的，這一前一後的國家領導人共通點是民調都屬史上最差，中井貴一低到只剩2.3%，田村正和看似好一點的3.5%，但卻也是一路再往下滑。是說以國家元首為題材的戲沒人玩得過好萊塢，特別是所謂的「米國大統領」，當英雄當魔王樣樣行，至於日片，此類型並不常見且能發揮的空間也相對有限，除了剛提的這兩部外，比較有名的大概就屬木村拓哉的《Change》和讓粉絲開始愛上高橋一生的《民王》了。本次文章就來談談日劇中那些叫總理大臣的形象身影，加減參考囉！

三谷幸喜再度拿總理大臣開玩笑，無良政客失憶後嚇壞一堆人。（圖：網路）

總理大臣～刑事劇辦「大案」的幕後大魔王＆歪打正著下的非典型誕生

日本這個國家給人的印象，經濟好，治安好，好玩好買，政情穩定，一般人民並不熱衷政治，投票率向來不高，現任存在感超強的安倍晉三之前沒太多人記得住總理是誰，不過政府文官素質很厲害，嗯，或許社會環境如此，總理大臣大概都一個樣，未必多好卻也壞不到哪裡去，所以能做文章的，要嘛派系金權掛勾嚴重，要嘛一成不變欠缺活力，反映在日劇上則多半不出以下兩種路數：一是刑事劇常見的，比如偵查愈接近真相愈辦不去，因為幕後的大魔王就是永田町那個最大尾；又比如恐怖份子揚言暗殺首相，理由是國家病到無可救藥，因為高層出賣他們；這類題材搞半天，那個大魔王身影總是很抽象，常見在刑事劇的最終話或特別篇，朝日電視台很慣用，比如《相棒》就是一例，屬於辦「大案」必備的襯底人物，這樣故事才更有看頭。

另一種直接玩總理大臣哏就是對現狀不滿足的異想天開，不管是頭殼撞到失去記憶還是與兒子身體交換，預想外的非典型總理誕生才能改變了無生氣的政局，才能反諷當朝的那些政治人物，當然更重要的是不這樣設定，不有趣點，劇會沒收視。

《別叫我總理》～下台身影依舊優雅的田村正和

三谷幸喜筆下的兩位總理大臣，最早出現的是1997年日劇《別叫我總理》，田村正和演的總理大臣基本性格和古畑任三郎差不多，帶點任性愛鬧脾氣還會整幕僚，不過心地善良算優點，之所以當上總理是因為所屬政黨的主要頭人幾乎人人涉弊，只剩他沒行情沒人想賄賂，所以黨乾脆讓他以「清廉」名義上台組閣。之後政局有因此穩定了嗎？並沒有，外界不看好，民調是最惡的3.5%，官房長官沒人想當只好找女兒的家教老師充數，當然總理也滿混的，他的目標竟然只是不要成為史上最短命下台就好，至少得撐過兩個月……。

這位一直玩一直玩的總理後來面臨一件疑似緋聞的爆料事件，依幕僚和黨慣用的SOP處理模式，先用金錢私了，萬一紙包不住火就底下找個人當替死鬼，這叫切割止血。不過我們這位平常很混的總理最終卻很有guts的面對國會面對電視轉播做了一番「告別演說」，把所有事情原委全招全認，責任一肩扛起，這下子黨的執政權也不保了，這叫釜底抽薪，這樣才能完美詮釋田村老爹蕭灑的下台身影，對了，後來接任的新總理是唐澤壽明！

這類元首劇的另一看點是總理身旁的那群主要幕僚，本劇除了田村正和扮總理外，官房長官是筒井道隆，首席秘書官是西村雅彥，主任秘書官是戶田惠子，官邸女僕是鶴田真由，官房政務副長官是田山涼成，副總理則是已故的藤村俊二，還有總理夫人是鈴木保奈美，這群戲精的組合要怎麼打混絕對功力一流，但也會讓劇增色不少。此外，本劇另一特色是劇中人物沒有名字，全都直呼職稱，雖是20多年前的作品，但水準之上，值得找來一看。

《別叫我總理》有著下台身影依舊優雅的田村正和。（圖：網路）

《失憶的總理大臣》～無良政客失憶後轉性成善良大叔的中井貴一

《別叫我總理》的20年後，三谷幸喜又誕生另一部電影《失憶的總理大臣》，這回演總理的是中井貴一。片宣打的趣味哏是「無良政客一夕失憶，竟然轉性善良大叔！？」失憶前的唯利是圖，失憶後的溫良恭簡讓，兩相落差未必是騙選票，但將計就計的做下去或許就能玩出政治新局面。故事如何發展下去不難猜，但所謂的壞人一夕間突然變好人還是會啟人疑竇，特別是美國女總統要來訪，萬一沒搞定可是會引爆政治危機的，《別叫我總理》劇中差點釀成外交事件的是總理把友邦贈送的神聖之物誤當成螃蟹給煮來吃，這回三谷幸喜讓中井貴一接待木村佳乃演的米國大統領又會迸出什麼樣的火花？笑點不斷喔！

扮總理的中井貴一演技好好，腹黑使壞和謙卑質樸都難不倒他，幾位重要幕僚，總理貼身秘書是藤岡靛，事務秘書官是小池榮子，官房長官是草刈正雄，財務大臣是小林隆，他們最主要的任務就是避免失憶的總理大臣穿梆，簡言之就是突槌要趕快圓回來。另兩位女性角色，石田百合子是總理夫人，吉田羊是在野黨黨魁，這一柔一剛，中井貴一不是那麼好招架。

藉由總理大臣的失憶找回從政初心？過程似乎是這樣走，片中這位開始改過向善，奮發圖強的總理民調有變好喔，三谷幸喜給了他增加個0.5%，從2.3%進步到2.8%，不錯不錯，這樣給分也比較不會流於老套。

《失憶的總理大臣》中，中井貴一接待木村佳乃演的米國大統領。（圖：網路）

《Change》～完成史上最長22分鐘不NG電視演說的木村拓哉

再來介紹的這位總理大臣是朝倉啟太，史上最年輕35歲的總理大臣。2008年歐巴馬參選美國總統，競選主軸「Change」風靡全球，當然也吹進日本，於是《Change》這部日劇就此誕生，福田靖編劇，富士月九時段播出，演總理大臣的是木村拓哉。本劇算紅，尤其是最終回朝倉總理長達22分鐘淚與感動的電視演說，創下27.4%的高收視率，連續劇有本事這樣拍大概也只有當年萬人迷的木村拓哉了。

朝倉啟太怎麼坐上總理大臣位置的？故事的設定是他來自政治家族，因為當眾議員的父親和準備接班的大哥空難身亡，他就這麼從原本的小學老師被黨推出來補選並當選，然後因為他形象清新足以挽救黨的支持率，所以又被拱出來選黨的總裁以出任內閣總理大臣，只是這一切安排都是幕後黨高層的算計，大魔頭是寺尾聰演的內閣官房長官，目的是要朝倉乖乖當傀儡，當個吉祥物，等政局穩定後就要取而代之，不過人家朝倉啟太對政治沒興趣並不代表是政治白痴，何況還有厲害的幕僚撐著，即便假戲真做還是有一套。

本劇不若三谷幸喜的異想天開，玩的權力鬥爭也比較像一回事，總理身邊最靠得住的：首席秘書官是深津繪里，總理大臣輔助官+後來的內閣官房長官是阿部寬，事務秘書官是西村雅彥。最年輕的總理大臣如何翻轉政治面貌？從解決人民的小事做起，劇沒有玩得太複雜，大概也是政治不難，找回良心這一套吧！至於最終回高潮，朝倉總理長達22分鐘的電視演說，內容講些什麼全忘了，不過當年播出前劇組強打木村拓哉背長稿不NG的Live秀真的滿吸引人的。

《Change》的木村拓哉演出史上最年輕的總理大臣。（圖：網路）

《民王》～總理大臣父子靈魂互換的遠藤憲一＆菅田將暉

政治哏還能怎麼玩？《民王》設定的是總理大臣（遠藤憲一）和他的廢青兒子（菅田將暉）靈魂互換，笑料不斷，危機不斷，但這對父子也因新的角色扮演而讓彼此關係修復，讓政治更加貼近民意。這是池井戶潤的作品，冒出來好感度急上升的是演貝原祕書的高橋一生。

民王指的就是人民為王，電視台久久就會來一部政治反諷劇，提醒政治人物勿忘初衷，2015年放送的《民王》因為有著遠藤憲一和菅田將暉的演技大爆發，因為有著高橋一生宛若冷面笑匠的特殊存在，因為出現另一組草刈正雄和知英父女也靈魂互換的亂上加亂，整部戲用誇張荒誕的包裝反倒替刻板沉悶的政治注入活水，娛樂性滿點，也堪稱近年來網路口碑極佳的政治劇。

《民王》～總理大臣父子靈魂互換的遠藤憲一＆菅田將暉。（圖：網路）

《前進永田町》～有如政治人物模仿秀的高手過招

文末，日劇中的政治想像，玩的總理大臣哏其實差異不大，而且必備的趣味都一定得來上總理和外國領袖會面的橋段，過程搞得人仰馬翻，結局皆大歡喜；而在為數不多的作品中，最後私心推薦這部很多人都不熟的《前進永田町》，2001年播出，這算是當年總理小泉純一郎旋風下的應景作，非常不虛構，登場人物的造型裝扮就像政治模仿秀，特別是岩城晃一＝小泉純一郎，江守徹＝森喜朗，室井滋＝田中真紀子，如果熟當年那些政治人物長怎樣，保証笑果加倍，值回票價。

有如政治人物模仿秀的《前進永田町》。（圖：網路）

這部戲另一個好看之處在於玩政治本就沒有對或錯這麼清楚的二分法，標榜結構改革的新總理好不到哪裡去，那個被視為與利益團體嚴重掛鉤的前首相也沒那麼壞；風格獨特快人快語的女外相似乎也沒媒體報的優秀，而劇中的國會議員西村雅彥，雖然最後揭發官商勾結而促成改革，但實際上卻也只是位個性膽小，迷戀女色，容易自大的小牌議員，總之，政治這碼事，大家各懷鬼胎，各有盤算，贏者通吃就是了。因為寫實，所以在看戲之餘，在娛樂之外，是能讓大家初步認識日本政治及政黨運作。

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