自由限時批》韓國瑜還要騙多久？

董森霖

韓國瑜以「庶民」之姿，用一瓶礦泉水、一碗魯肉飯，騙取高雄人的選票，當上市長後不守誠信，半途落跑選總統，又騙說要當「庶民總統」！結果高雄沒有「發大財」，自己卻發了選舉補助財不算，現在更陸續發現，韓家不僅擁有維多尼亞雙語貴族學校，還有違建農地豪宅，今更發現韓在失業期間，猶能買賣7200萬的台北豪宅，並有「特權貸款」之嫌（週刊和立委爆料），至此「庶民」形象破滅，那麽「庶民」身分還要騙多久？

韓在失業期間，猶能買賣7200萬的台北豪宅，並有「特權貸款」之嫌。（圖擷取自Google街景）

無怪即將捲土重來的宋楚瑜，要感概地說，以前的台灣精神是「愛拚才會嬴」，現竟已淪為愛「騙」才會贏！誠是一針見血！

簡言之，庶民當然可以買賣房產，但一個要選總統的人，明明是「好野人」，而且還當過「立委」、「總經理」、「現任市長」等層級權貴，偏要偽裝成普羅庶民，還能經手千萬以上豪宅買賣，這就非一般庶民能夠辦得到的！「庶民」也者，已是不攻自攻！

今天立委林俊憲更指控韓國瑜購買豪宅時，涉嫌透過特權施壓業主台肥額外借款2成資金。林俊憲要韓回答，2014年12月有沒有收到台肥「拒絕借款2成」的存證信函？有沒有找政治人物「喬借款」？還有開了多少次協調會？等等，更是不堪聞問！

林俊憲指出，當年馬英九總統執政時，政府規定購買豪宅只能貸款5成，一般房市可貸7到8成。當時韓國瑜訂下南港7200萬元豪宅後，在2014年11月就發存證信函給台肥，要台肥借款2成房價給他，台肥隔月12月回函，指出依照規定不可借，韓國瑜就開始「找人喬」去施壓台肥，導致台肥在2015年4月被迫180度大轉彎，借款1400萬元給韓國瑜。

林俊憲更强調，韓國瑜買房子的手法非常厲害，一般人買房應該是繳貸款給業主，但韓國瑜卻可以解釋為「欠台肥款，特准韓國瑜分20年償還」，他質疑這難道不是搞特權嗎？「不要說一般庶民做不到，連權貴都沒這麼厲害」！

換言之，這才是問題的核心！難道被「騙」的選民，還要執迷不悟嗎？！

政治是「高明的騙術」，這若套用在韓國瑜身上，只是剛好而已！據心理學家分析，騙人者泰半總是先說服自已，再以誠懇的態度去騙人。而詐騙集團得以橫行台灣，就是因為被騙的人往往還會幫騙子說好話！

而當過警政署長、新北市長的侯友宜，對此知之甚詳，難怪他和韓國瑜會「保持距離，以策安全」。已臻「出神入化」境界的「騙子」，還是少惹為妙！

下檔不久的一部韓劇《各位國民》，將政治騙術詮釋得十分逼真，淋漓盡致，頗值得台灣選民借鏡。至於劇中的騙子主角言行不一，怎麼可能不被察覺，還選上國會議員？無非是增加戲劇性諷刺效果，然也顯示，韓國人對騙子政客，大多是嗤之以鼻的！

所謂「騙」者，倚靠的不止是話語的內容，更借助於表演、甚至導演的藝術。像韓國瑜騙下高雄，尸位素餐，去「出征」選總統（高雄市民六成以上不同意），誰也對他沒轍！請長假，寧願去慈湖、洗內褲，也不出席總質詢，這就厲害了！

妙的是，有人明明面對的是同一個騙子，卻還會一再受騙。像韓一再强調自己是「庶民」，也經各方一再戳穿後，居然仍有人執迷不悟，這就難解了。

誠如大儒朱熹所言：「後世人心姦詐之甚，感得姦詐之氣，做得鬼也姦巧」（《朱子語類‧鬼神》）有以省悟矣。

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