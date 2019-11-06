歷史上的今天》中國官員來台灣，法治就不見？

11 年前的今天，中國海協會會長陳雲林來台進行第二次「江陳會」，警方卻打著維安名義，做出許多嚴重侵犯人權的行為！

野草莓運動的興起

11 年前的今天，中國海協會會長陳雲林來台進行第二次「江陳會」，警方卻打著維安名義，而做出許多嚴重侵犯人權的行為，後來學生集結抗議，稱為「野草莓運動」。

11 年前的今天，中國海協會會長陳雲林（左）來台進行第二次「江陳會」。（資料照）



中國官來台，台灣變中國？

江陳會期間，警方大量運用國家公權力，包括不當淨空高速公路車道、禁止民眾在公共場合舉國旗、民眾懸掛支持藏獨的「雪山獅子旗」，卻被制止並強行帶回警局、唱片行因播放台語《戀戀北迴線》被大批員警強制關音樂等。

許多學生、老師與民眾集結於行政院門口靜坐抗議，「總統馬英九與行政院院長劉兆玄應向國人道歉」；「警政署長王卓鈞、國安局長蔡朝明應立刻下臺」；「立法院立即修改集會遊行法」更為當時的三大訴求。



但是行政院當時為集會遊行法規定的禁止集會場所，學生們不但決議不申請集會許可，並主張集遊法違憲。警方四度舉牌勒令解散後，開始驅離學生與民眾，並將參與者架離現場，群眾只好轉往自由廣場繼續靜坐。

可惜後來沒有激起社會關注，抗爭也似乎逐漸散去。

當時在自由廣場靜坐的野草莓學生與西藏人士遭警方驅離後，遭驅離的西藏人士激動的雙手合十哭訴對警方作法不滿。（資料照）



野草莓帶刺，政府真諷刺

這場運動之所以被稱為「野草莓運動」，是因為野草莓象徵純真與熱情，而帶刺的「野草莓」更顯示「草莓世代」的行動力與決心。

這場運動雖然看似結束，但是卻埋下了伏筆。這股力量在接下來的社會運動不斷累積，並且在 2014 年爆發更大規模的 318 運動（太陽花學運）。

圖為野草莓學運成員在自由廣場前，以行動劇表達對警方執法態度的不滿。（資料照）

一個釋字，兩個學運，集遊法違憲！

在陳雲林來台期間，前台大社會系教授李明璁被控違反《集會遊行法》遭起訴，承審法官認為集遊法違憲聲請釋憲。而當時大法官們也剛好在 318 學運發生的後 3 天，作成釋字第 718 號解釋。

大法官認為，「緊急性」及「偶發性」的集會遊行還要事前申請，根本是強人所難，因此宣告事前申請的規定違憲。

最後，台北地院判決認為，檢方無法證明李明璁是首謀，且援引大法官釋字第 718 號解釋，認定這場抗議集會屬緊急、偶發事件，無須申請，判定無罪。

野草莓學運，要求修改集遊法。（資料照）

而可惜的是，這部集會遊行惡法，當時在野黨的民進黨答應一定修法，但至今尚未修法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法