自由開講》從民進黨青年競總的成立 看民進黨對青年的重視

◎廖宇平

民進黨的青年總部在11月1日正式開幕，證明民進黨對青年族群的重視，因為民進黨是這次大選中唯一一個成立專屬於「青年」競選總部的政黨，也呼應了民進黨2020「世代共贏」的口號！

民進黨的青年總部在11月1日正式開幕，證明民進黨對青年族群的重視！圖為總統蔡英文（中）1日晚間到民進黨青年競選總部參加「給台灣的一封信，為台灣加油－與總統談心之夜」青年座談活動。（民進黨青年部臉書）

筆者從民進黨的「青年入陣」計畫開始接近政治實務，體認到青年不只應該關心政治，若心有餘力更應該投身政治，因為進入政治體制，除了有機會理解政治結構如何運作，更是一個開啟世代對話、促進世代價值流動的機會。

因為每個世代，都有屬於自己世代關注的問題，3、40年前戒嚴時的青年，當時所面對到的政治問題可能是國民黨的一黨專政、戒嚴獨裁，訴求解嚴，要求總統直選，是當時青年的世代任務。

在經歷1996總統直選，2000年政黨輪替，2016年第三次政黨輪替後，當時的「青年」，都已歩入中年甚至老年，成為台灣不可或缺的中堅份子，左右台灣未來的方向，但是就筆者的觀察這些「曾經的青年人」卻已和3、40年後的「年輕人」在認知上出現落差。

對於現在的青年朋友來說，因為經歷了三次的政黨輪替，民主、自由早已是生活中的一部分。再加上過去那些崇尚獨裁的黨國勢力，也裹上面紗，變成隱性的存在，因此現代青年最關心的可能不再是「消滅外來政權」、「台灣主體價值」，而轉變為婚姻平權、環境保育、勞動權益，等現下年輕人在生活上實際會遇見的問題。

然而台灣不是任何一個世代專屬，而是世代共有，面對中國的無情攻勢，台灣沒有分裂的本錢。台灣主權、自由與民主需要這座島嶼上所有關心這片土地的居民們共同愛護、共同守護。

因此青年們，起身關心政治吧！看清楚哪些政黨才是真正關心青年訴求的政黨，為我們年輕人提高了基本工資、提供租屋補貼。更為了世代的不正義進行年金改革，讓年輕人們更有未來，如果就我的觀點看來，台灣的未來是走在正確的道路上的。

2020的大選不僅是總統選舉，更是追求世代共贏與守護台灣民主之戰，也是向中國說不的民主捍衛之戰，請大家一起站出來用民主機制讓關心青年、關心台灣的政黨繼續留在立院，為台灣人民打拼，也用選票向中國說「不」，告訴中國，台灣是台灣人的台灣，台灣不需要13億人口，來共同決定台灣的未來！

（輔仁大學學生、新北市民）

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