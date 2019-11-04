自由限時批》92共識如假包換 就是「一國兩制」！

◎杭東

習大大早在今年初，將國民黨的「一中各表92共識」沒收了！現叫做「在中國統一前提下推動"一國兩制"台灣方案」！

然則，中共為協助國民黨贏得2020大選，竟然換湯不換藥，讓韓國瑜繼續用「92共識」矇騙台灣人民！

根據各項民調顯示，台灣近乎九成反對「一國兩制」，特別是香港四個多月如火如萘的反送中運動，就是在爭民主自由人權的普世價值，及「真普選」！即使港府撒除送中條例法案，並未能舉辦符合民主的議員選舉（像黃之鋒被取消資格等）種切，曝露了中共的猙獰面目，益發使享受自由民主制度生活的2300萬感到怵目驚心！厭惡「一國兩制」，進而產生「芒果乾」（亡國感）！

令人訝異的是，韓國瑜和國民黨，甚至親中共媒體，居然可以漠視習大大自今年元月初明確揭櫫的「一國兩制」台灣方案，可以「自說自話」，把「92共識」吹成是「定海神針」！變成「一套東西兩面說法」，其中自然有「詭」，就是用「障眼法」，聯手欺騙台灣人民！不自覺地用選票把台灣「賣」了！猶幫老共兵不血刃吃掉台灣，好不陰狠毒辣！無怪連老共的退將都說台灣人老實，比香港人好騙！

如果觀察老共的「裏應外合」（同路人及媒體）欺騙伎倆，不難看出，十分細膩，仿如「綿裏針」，若是著魔上當受騙，便噬腹莫及矣。

其實，自習大大今年初正式「沒收」了「92共識一中各表」，確立「一個中華人民共和國」的「一個中國」原則後，即於三、四月間由涉台學者集體研討：亦有政協主席汪洋接見由旺董帶領的台灣媒體高層舉措配合，當面提示要為促進和平統一，及推動「一國兩制」台灣方案的歷史使命努力！

直到日前召開的中共四中全會公報，更是確立「中國共產黨領導一切」的準繩，對在中國統一前的台灣「一國兩制」方案，亦須貫徹推動！

所謂上有政策，下有對策。因為馬英九執政八年，講慣「92共識一中各表」，連韓國瑜到港澳中聯辦，甚至在國台辦主任劉結一面前，還强調「92共識是兩岸定海神針」！可見「中毒」已深！再者，馬韓明知習大大巳大幅修改為「認同一中」，及推動台灣「一國兩制」，卻還要繼續騙說「92共識」，因為大家雖反對「一國兩制」，但並不知二者「實為一體」！

按常態，中共一定會嚴加駁正，但發現此易影響國民黨選情，致「故裝作不知」，形同「各說各話，反而更好把台灣騙到手！

例如今天國台辦又推出最新對台「26條措施」，內容廣泛，橫跨允許台企參與5G、民航和金融組織等行業，也向台灣運動員和藝文工作者招手，並推廣居住證待遇等內容。簡言之，只是「一國兩制再包裝」，凸顯過去「惠台」31項成果不彰，現變換花樣、「名為惠台、實則利中」，更夾帶進行「一國兩制」的政治操作。企圖透過融台促統政策措施，意圖分化台灣內部，企圖介入影響台灣選舉。堪為例証。

中共拉攏台灣人，再祭新26條措施。圖為香港民眾抗爭戴中共國家主席習近平面罩。（歐新社）

政府相關單位仍將嚴肅看待，並進一步評估及妥慎因應處理。而台灣是以貿易為導向的國家，如何設計良好的經貿制度，並融入自由程度高、能帶動台灣制度改善、強化國家安全的「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」，益發顯得非常重要。

事實上，中共內憂外患不己，經濟困窘，又面臨中美貿易戰的嚴峻挑戰（而台灣親美居間獲利），故而極力拉攏台灣圖利！由許多重要數據顯示，中國今年的經濟成長率趨零，債務占GDP比重約48%，若加計地方政府債務、影子銀行等隱藏性債務，根據國際金融協會（IIF）去年第1季統計數字，中國目前整體債務占GDP比重約299%。而未償債務在2017年已高達257%，國際貨幣基金估算到2020年時，這項比率將高達300%。

目前中國外匯存底從最高峰的4兆1000億元，掉到現在3兆元左右」。復次，中國經濟成長的背後，有大陸自然環境持續惡化、貧困人口眾多、財富分配至為懸殊，以及資金脫逃，難以估計的問題，乃至貧富、生活嚴重不均的問題，中國14億人口，專家指出，有12億人未曾搭乘過飛機，仍有5億人家中沒有抽水馬桶。

從前簡述，中共已是「外强中乾內鬥爭」危境，衹有想盡辦法「騙台灣」則是真的！國人能不居安思危，提高警覺乎！

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