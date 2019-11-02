自由限時批》宋楚瑜將是藍白的吸票機！

董森霖

宋楚瑜的參選總統大致底定，因無輸蠃的懸念，反成了藍白的吸票機！對英韓的對決，勢將產生一定程度的影響力，不可小覷！

宋楚瑜空前絕後的一任「台灣省長」，政績斐然，至今猶為人樂道！相較於韓國瑜或柯文哲的執政能力或才幹，簡直高明太多！而做人處世或格局、識見等等，更是望麈莫及。儘管多次和總統大位無緣，光是志在參與，不在得失，襟懷磊藻，亦創下台灣政壇的傳奇！

其實，宋楚瑜是識時務者，根本無須一而再的屢敗屢戰，但因他是親民黨的創始人，無法任其凋零不管，縱使外界褒貶互見，然他不改初衷，無乃是一種使命感和責任感使然。同樣亦是時勢所趨，不得已而為，故未將成得失放在心上，反有意料未到的收穫！

就像柯文哲初任首都市長之時，是何等的車馬衣裘風光，亦是何等的謙卑，以「最高顧問」禮待宋！而柯亦似古之「王莽」，所謂「周公恐懼流言日， 王莽謙恭下士時，假使當時身便死，一生真偽有誰知？」不就是時下柯P的寫照嗎！

宋楚瑜的參選總統大致底定，因無輸蠃的懸念，反成了藍白的吸票機！（本報資料照）

他冒不韙以台先賢蔣渭水信徒自居，猶未和蔣家後人研商，竟竄用蔣的「台灣民眾黨」名號，同名創黨，呼攏大衆，忝不為意，還將親民黨議員納入旗下，並挖角黃珊珊聘為副市長（其兄為小英總統拔擢升海外軍司令）；且未事先和宋商議，如此這般的「前恭後踞」，器識卑劣，不難想見！居然還厚顔想親民黨的總統門票，豈非欺人太甚耶。

再者，韓國瑜整天耍嘴皮，「韋小寶」式的作秀無下限，打的又是老毛的階級鬥爭，製造仇恨對立，不論討厭度或不信任度均高達六成以上，况且「落跑市長」，如影隨形，並非堅不可破！而民眾黨的立委候選人，沒有母雞帶領，亦沒有財力、人脈（原欲靠郭董、王金平協助，現已成空），有如「雜牌軍」，混入大選戰，亂槍打鳥，機率偏低；加以郭董「退黨、退大選」，約15%的郭粉多半「誓不投韓」，亦多已散退，成為綠白爭取的對象。

諸此種切，目前大選演變的趨勢，肇致藍綠白各有流失的選民（討厭韓、英、柯），反使宋楚瑜成了出口，也成了吸票機！使得親民黨在不分區立委席次有增加的機會，得以延續親民黨的政洽生命，此自是宋楚瑜復出的主因！

觀察近3個月「英起韓落」的民調，若宋加入亦有10多趴。不難看出，一旦宋正式宣布投入，藍營厭韓、郭粉，及柯白部分，乃至中間選民等等，都會有轉宋的可能，而宋口才便給，捲土重來，勢將增添大選的熱鬧，值得拭目以待！

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