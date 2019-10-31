自由限時批》美朝野空前挺台抗中共！

辛文

斷交四十年來，美國朝野當前一致堅定挺台的情况顯為空前，猶罕見華府直呼北京為「中國共產黨政府」！現更以通過一連串包括保衞台灣的諸多法案，及軍售、軍演、海空巡弋等行動，明確護台，猶首度向國際喊話，將採積極措施，保障中華民國台灣的外交空間，令人感動！

甚且還有多位美國參、眾議員，復多次呼籲華府與台灣恢復正式外交關係！

簡言之，類此重大鮮明的舉措，亦正式警告中共勿介入台灣2020大選，而此亦皆由相關智庫陸續發表調查報告中証實；華府並强調，美方對台並無領土野心，然中共卻欲「武統」併吞台灣，美國絕不會坐視不管！更以全方位的行動，加强維護印太區域的和平穩定！

美國國務卿龐皮歐對中國態度強硬，多次譴責中國人權問題。（法新社）

此從美執政三大巨頭：正、副總統，川普、彭斯（Mike Pence）及國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）的近日對北京强硬談話，及參、衆兩院不分黨派一致通過的各種護台法案（屬美國國內法），不難看出！

今天美國會更一致通過「台北法案」（TAIPEI Act），直接了當指明北京近年持續對台灣壓縮外交空間，要求美國行政部門以積極行動支持台灣與世界各國建立「正式及非正式的外交伙伴關係。」該法案還提及，針對損害台灣外交關係的國家，在「符合美方利益下」，美國可考慮降低對其經濟或外交的來往為響應（2018年3月亦曾通過《台灣旅行法》，鼓勵美台之間所有層級互訪。）

前述「强制性」的法案，很像不久前美國會通過與香港有關的三個法案：《香港人權和民主法案》、《保護香港法案》和《重新認識香港美國雙邊關係》法案。

例如《香港人權與民主法案》，就要求國會根據香港的經貿和法治人權狀況，每年審定是否保留香港的特殊待遇；要求國務院不要對因參與非暴力請願而被捕的香港人拒發簽證；並要求總統制裁破壞香港自治的人權惡棍。（按：此法案填補了1992年通過的《香港政策法》的缺陷、增設制裁機制，規定對協助侵犯人權的官員進行制裁。）

換言之，美國政府和國會，已在行政和立法部門，取得一致的共識和行動，挺台抗中共！十分罕見，而且步調一致，令人快慰。

其實，彭斯上週發表對中政策演講，就抨擊了中共在人權、貿易、擴大全球影響力方面的手段，鞭辟入裡，正中要害！猶指「美國不是要與中國脫鉤，而是中國與世界脫鉤數十年！」其實在2013年5月，中共就曾下發內部通報，提出所謂的「七不講」，包括普世價值、新聞自由、司法獨立、公民社會、公民權利、中共歷史錯誤和權貴資產階級，都「不要講」。時至今日，這些內容更加成為中國社會的禁區。無怪川普會公開大讚彭斯演講「極好」！

至於「脫鈎」問題，正在舉行中共四中全會之際，中共前黨魁江澤民的首席經濟幕僚曾培炎，在新加坡出席一場有關中美關係的國際研討會上，就大談中美兩國經濟脫鈎的危害。他表示，中美「脫鉤」論，違背了經濟規律、國際規則和公平秩序，中美兩國經濟倘若脫鈎，不僅對兩國，對全世界而言都是一場「災難」。

曾培炎聲稱，從貿易層面看，中美如果發生經濟「脫鉤」，將人為造成全球價值鏈斷裂；而從科技進步層面看，「脫鉤」不符合數位經濟時代的趨勢特徵！十分中肯。

美國務卿龐皮歐30日晚亦於哈德遜研究院智庫致詞時表示，美國長期以來珍惜與中國人民的友誼，但中國共產黨政府和中國人民並不是一回事，「他們正在尋找向美國和世界構成挑戰的方法，我們大家需要共同對抗這些挑戰。」

據《路透》報導，龐皮歐說，正在尋求連任的川普總統，從上任第一天開始就對中國發出了警報，「今天，我們終於意識到中國共產黨對美國，及美國價值觀的敵視程度」。他表示，忽視中美之間的根本差異，以及這些差異對美國國家安全的影響，已經不再現實了。而曾任CIA局長的龐皮歐向來就對中共不滿，過去曾批評中國共產黨在新疆侵害人權，以及「一帶一路」的野心。

由此不難可見，華府對北京的深具戒心和強化國安的決心，跳脫「聯中抗蘇」的陷阱，亦為四十年來罕見！而對台的力挺，不止是符合彼此利益，亦是共同捍衛自由人權民主的普世核心價值！台灣本來就是要走向世界，跟世界上所有的人作朋友。這就是民主自由人權恒常的正道！吾人自須倍加珍惜和維護！

借用一首詩比擬：「雲來山更佳，雲去山如畫，山因雲晦明，雲共山高下。」今天的台美之間，固應鞏固友誼、合作無間，但亦更要走出台灣自已的大道！

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