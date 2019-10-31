一級嘴砲》善用財團資源的地方創生案例：幕張Brewery精釀啤酒

「Makuhari Brewery」是釀酒廠也是餐廳，內有四個酒槽釀造四支不同風味的精釀啤酒，供應鄰近地區的餐廳、超市，以及在職棒千葉羅德隊的主場販售。餐廳食材則以鄰近地區的蔬果為主，例如葉菜類、紅蘿蔔、草莓等，餐廳向農家契作，也提供製酒後的酒粕給農家堆肥再利用。除了在地採購之外，還有一個特色是「親子餐廳」。

一級嘴砲技術士

上一篇的日本地方創生〈川場村道之驛〉講的是不倚靠財團，由村民自己找資源而成功的案例。然而，也有與財團緊密合作，至今弄得有聲有色，被公認為具有發展潛力的案例，例如千葉幕張國際展覽館附近的精釀啤酒餐廳「Makuhari Brewery」，背後就有三井集團和日本電氣（NEC）的支援。

Makuhari Brewery 精釀啤酒餐廳

位於日本千葉縣的幕張國際展覽館是台灣業者很熟悉的地方，國際食品展、次世代農業類展會都是在這舉辦，附近有兩個火車站，一個是距離展覽館七百公尺的「海濱幕張」，另一個是三公里遠的「幕張」。幕張站一側是所謂的舊城區，海濱幕張則是外擴的新市鎮地區，不動產集團如AEON、住友或三井等就是以Outlet、大型賣場為中心來發展建案，但很多設施不可能都是建商自己弄，因此他們也利用創投的方式，以入股或是租金優惠的方式來異業結盟。像是與千葉縣廳合作，活化廢棄校舍做為適合親子和高齡者的友善空間，或是精釀啤酒餐廳這種新興產業。

「Makuhari Brewery」精釀啤酒餐廳從2018年4月開始營運，它是酒廠兼餐廳，除了精釀啤酒，還有以在地農產品為食材的簡餐。餐廳在籌備期間有兩個資金獲取的管道，第一是來自千葉縣廳的故鄉投資活用支援補助金，這筆錢就像是頭期款，在新創產業的業者向群眾募資之前，千葉縣廳先出一筆錢幫你負擔平台的手續費、宣傳費和商品試作的費用。二是來自三井不動產，啤酒餐廳的創始人跑去和與三井不動產談合作，以啤酒餐廳為周邊建案的特色和賣點，讓三井提供了土地和優惠的租金。

幕張的新市鎮建案是以住宅區環繞賣場、綠地或是特色餐廳的方式做開發。（作者提供）

賣酒水的遺傳學博士

「Makuhari Brewery」精釀啤酒餐廳的創始人是富木毅，也是現任的社長，明治大學農化系，在總研大學院專攻遺傳學並取得博士學位，後來進入NEC的生化研發部門任職，近年也負責新創事業的開發。富木是幕張美濱區的在地人，從以前開始就積極參與地方的活動，像是單車小旅行，一群市民騎腳踏車逛老街和鄉下，他也是在這時候發現鄉里的不同風貌。之後，富木開始研究市民空間和驗證場域的案例，他開始思考如何結合在地資源，透過不同業種的合作，又能具有商業價值的營運模式。後來，富木在美國波特蘭找到了他想要的答案。

波特蘭位於美國西北部的奧勒岡州，由於都市規劃得宜，又被評選為美國第一名的宜居城市，這裡也是NIKE總公司的所在地。波特蘭只有63萬人口，卻有75間精釀啤酒廠，密度比德國科隆還多，這裡又被稱為精釀啤酒之都。富木多次前往波特蘭考察，他認為當地人對外人友善，注重生活品質，和美國其他城市的感受截然不同。波特蘭人下班後常常聚在啤酒餐廳裡，在那裡吃飯、社交活動、品嘗不同風味的鮮釀啤酒，富木也是一位精釀啤酒愛好者，他認為這才是他想要的生活風格，人生不應該只有工作，也該有個空間讓人心靈沉澱，所以他才在自己的老家開了一間精釀啤酒餐廳。

「Makuhari Brewery」是釀酒廠也是餐廳，內有四個酒槽釀造四支不同風味的精釀啤酒，供應鄰近地區的餐廳、超市，以及在職棒千葉羅德隊的主場販售。餐廳食材則以鄰近地區的蔬果為主，例如葉菜類、紅蘿蔔、草莓等，餐廳向農家契作，也提供製酒後的酒粕給農家堆肥再利用。除了在地採購之外，還有一個特色是「親子餐廳」，「Makuhari Brewery」周邊是開闊的綠地和住宅區，鄰近的媽媽會帶小朋友來附近散步，餐廳的菜單設計、動線規劃就會以他們為主，因為這就是富木所要的，一個能夠讓人放鬆的空間。

Makuhari Brewery的外觀。（作者提供）

身兼NEC社員與酒廠老闆兩種身分 NEC（日本電氣）是一間很有趣的企業，公司在某些條件下不但允許社員有副業，甚至還會鼓勵並支持社員開創副業，例如311海嘯後，宮城縣以現代化農業為災後重建的基礎，「Migaki-Ichigo」的創始人岩佐大輝就是NEC的社員，NEC也提供相關技術來支援農場的智慧化管理。「Makuhari Brewery」的富木也是NEC的一員，建廠之前他是已經做好了辭職的準備，然而在知名企管顧問並木將央的建議下，富木找了NEC的主管討論，出乎意外地，NEC不但允許富木兼差開酒廠，還願意無償支援精釀啤酒餐廳。對於NEC而言，這也是一場新創產業的研究。此後，富木平常是NEC的員工，下班後變成精釀啤酒餐廳的老闆，每天趕著最後一班的公車回家。

籌備時，富木仔細考慮過資金要怎麼來的問題，2017年中剛好看到三井不動產正準備在「幕張Bay-Park」的大型住宅區開發計畫，富木備妥資料向三井不動產提案，三井不但接受富木的提案，還提供了餐廳用地和建廠的支援，在這件事情上，富木一直驚嘆簡直是遇到了奇蹟。在設備方面，由於日本沒有精釀啤酒設備的廠商，富木花了三千萬日圓從波特蘭買進來整組的釀酒設備，還聘請當地的釀酒師來日本駐點三週，一步一步教他們如何釀造出穩定又具有特色的精釀啤酒。

雖然賣的是精釀啤酒，但這裡是日本少見的親子餐廳。 （作者提供）

說是創業，更像是傳教

本月初我們前往「Makuhari Brewery」拜訪富木社長，當他說起地方小旅行、邊做瑜珈邊喝啤酒、透過啤酒與自己的身心靈對話，聽完後我第一個印象就是「又遇到了一個文青」。但看似文青，他骨子可是個具有生意頭腦的創業者，他知道自己想要什麼，他也一步一步朝他的理想邁進。透過精釀啤酒與上帝對話是他的信念，啤酒餐廳就像是他宣講的教堂，或許，這就是許多創業者的性格吧。就算是在日本，也沒幾間能夠讓地方的媽媽輕鬆聚會、小朋友在旁邊喧嘩嬉鬧的用餐環境，看著他餐廳裡一群又一群的媽媽和小朋友，我認為他會成功。



（自由評論網提醒您，理性飲酒，醉不上道）

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