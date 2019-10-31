自由開講》關注國際情勢新聞 是破解「芒果乾」的良藥！

邱志偉

由於總統大選將近，中國涉台選舉之動作頻頻。中共四中全會正在召開，其中複雜的人事更迭，以及中共對國際戰略與美中經貿關係的變化，包含國際媒體關注「中國製造2025」的口號是否轉變等，我們若深知中國是我國最大外患，選舉當下象徵亡國感的「芒果乾」充斥，我希望各界包含媒體朋友，除了關心交通事故、八卦緋聞、政治口水之外，要更了解：我們的敵人正在做甚麼。

近期美中貿易戰似乎出現緩和的局面，但在美國副總統彭斯（Mike Pence）的宣言中，美國似乎對中國和平演變的態勢沒有改變。美國對台的大戰略也沒有太多鬆動，甚至參議院才通過友台法案，要求美國加強對台關係與經貿交流，美中對抗雖緩的大格局下，台灣似乎尚未因此在實質利益有所折損。

希望有更多人能夠正視國際局勢，更了解台灣當前遇到的挑戰與局面為何。圖為美國副總統彭斯發表對中共政策演講。（美聯社）

但中國目前內部局勢就非常不明朗。有人說四中全會內部，習近平必然要面對經濟成長趨緩，香港議題處理不當，中共金融秩序不佳等等抨擊。但也有觀點認為，中共傳統一向是問題不在會議處理，會喬好才開會，因此開會必然代表習近平對內已經有所交代，局面漸受控制。總之，習近平在美中經貿對抗趨緩的方向之下，似乎權力地位正在回穩，是一個極高可能的發展方向。

以上議題，我們在台灣電視媒體甚至談話性節目中，幾乎都看不到類似討論觀點。除了有部分節目很用心的專論國際局勢之外，大部分人都在討論政治口水，舉凡誰失言、誰政策太空泛云云。但我希望有更多人能夠正視國際局勢，更了解台灣當前遇到的挑戰與局面為何。

「芒果乾」的來源，是建立在台灣人民對於國家的處境感到擔憂。但這其實是一個有益的契機，有助於我們認識自己的國家。台灣到底現在遇到的問題是甚麼？除了各國旅遊客對台灣稱讚很美之外，我們到底又具備了甚麼優勢？甚麼問題？報喜不報憂或只報憂不報喜，都不是健康的。我衷心期望，在國家發展的路途上，我們要更了解國際關係，更清楚國際局勢，不要偏聽，不要忽視這些重要的議題。

（立法委員）

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