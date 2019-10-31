胡，怎麼說》中共今天DQ黃之鋒，未來就會DQ台灣！

香港眾志秘書長黃之鋒，被剝奪參選資格（DQ，Disqualification，資格無效），這當然是中共的魔黑手在背後搞鬼。中共為何怕黃之鋒參選？說白了，就是怕民意、怕民主、怕香港反送中的人民意志，凝聚在黃之鋒參選及得票上，發光、發熱、再狂飆！

DQ黃之鋒事件赤裸裸、血淋淋的說明了，中共統治下的香港，哪有一國兩制？只有一黨專政！

候選人資格審查，在台灣及世界各民主國家也有，但都只是消極資格認定，絕對不會做政治審查。圖為香港眾志秘書長黃之鋒（路透）

韓國瑜、吳敦義、馬英九及國民黨全黨主張：在一個中國架構下，跟中共簽和平協議。明年大選如藍軍獲勝，這個和平協議一旦簽下去，等於把台灣「送中」，把台灣送入一中、香港化。今天，中共可以DQ黃之鋒；明天，中共就可能DQ台灣2300萬人民的民主自由！

中共一黨專政的恐怖，在DQ黃之鋒的一個小小的選舉主任蔡亮身上體現。蔡亮扮演的就是中共言論控制、思想警察、民主劊子手角色，她的生殺大權來自中共政權，奉命砍誰就砍誰、上頭要DQ誰就DQ誰，其實她連劊子手都不夠格，她只是中共專政劊子手的刀子，被當做砍民主、殺民意的工具而已！

候選人資格審查，在台灣及世界各民主國家也有，但都只是消極資格認定，絕對不會做政治審查，更不會叫一個小小的選舉主任搞言論審查、當思想警察、還下刀砍民主。

黃之鋒的遭遇就是，那個選舉主任（當然是奉令辦理）不但要他政治交心坦白，不但要交代過去講什麼、更要交代現在腦裡在想什麼，在窮治而無所得之後，仍把他DQ，黃之鋒即諷刺蔡亮會「讀心術」。而中共港澳辦及黨官媒又給黃之鋒羅織補上「反中亂港」罪名。

中共這種惡搞，在現在的台灣及世界上任何民主自由國家，都是不可想像的，中共在香港卻習以為常，2016年的立法會選舉，就有5位民主派參選人被DQ，更有6位立法會議員當選後被政治審查DQ，現在只是基層的區議會選舉，因為反送中運動在延燒，中共怕民主、怕民意、怕選舉再擴大反送中能量，就窮凶極惡的使出DQ伎倆，並刻意鎖定黃之鋒下刀。

中共驅使港府出動暴警及策動黑道，以殘酷暴行手段鎮壓反送中運動，自稱是「止暴制亂」，其實根本就是「以暴製亂」，官方暴力製造了動亂，中共一黨專政就是禍亂之源！

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