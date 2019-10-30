自由開講》彩虹媽媽及強迫生產法案：讓台灣變成未婚小媽媽的痛苦地獄？

◎謝金魚

彩虹媽媽及「強迫生產法案」，是不是想讓台灣變成未婚小媽媽的痛苦地獄？這根本是陰謀，讓台灣的青少年都把青春都耗在養小孩上，耽誤他們一輩子！

一直以來，國中國小有很多由保守基督徒主導的所謂彩虹媽媽、得勝者課程、青春課程......等等，他們的課程裡最重要的就是「婚前守貞」、「拒絕婚前性行為」的承諾。

同一群人，在搞「拒絕婚前性行為」這類說法的同時，不停抵制性教育，說都在教濫交、會教壞小孩。

很多人認為這也沒什麼不好，反正青少年「乖」一點比較好、不要亂搞就ok！

但也差不多是同一群人，最近又推了限縮引產要在八週內的「強迫生產法案」，大義凜然指責選擇引產的女人是「殺嬰」，說這是要保護孩子的「生命權」。

我想請大家簡單想一個問題就好，同樣一群人，一方面不讓你的小孩知道什麼是性，看起來讓小孩們保有天真無邪，但另一面向，你的小孩如果遇到壞人的時候，小孩不會知道對方正在做的是一件壞事，因為他們的腦袋裡沒有被植入「這樣不ok」的概念，他們有可能會因為被教育「性行為」只有相愛的人才能做，而因為「我們是相愛的」、「他愛我」、「他會娶我」、「他叫我老婆」之類成人看起來一點屁用也沒有的鬼話而持續受傷。

當你的孩子受了傷，還有可能因為不知道保險套、避孕是什麼，而讓人懷孕或者被誘騙懷孕時，「強迫生產法案」 派上用場。身為家長的你，可能要到孩子肚子都大到掩蓋不住了，或者別人的家長找上門來時，你才知道事情大條。

但法案通過之後，恭喜你，你未成年的兒子必須要付出贍養費來養這個孩子，每個月不要多，兩萬塊就好，這一切誰來付？廢話，當然是你。

生女兒的家長，也恭喜你，你未成年的女兒必須中斷學業，別人的小孩去享受大學的青春歲月時，還在青春期的少女得給孩子把屎把尿、餵奶換尿片，如果她個性比較溫和，你也許會輕鬆一些，但如果她的情緒起伏大、也許又有產後的各種問題，你能把她放著不管嗎？難道眼睜睜看著情緒崩潰的孩子抱著更小的嬰兒去尋短嗎？

以上還是有家可歸的孩子，那沒家的孩子呢？家庭本來就有很多問題的孩子呢？懷孕後期到做月子不能工作，但房租水電瓦斯跟小孩的尿布奶粉衣物，處處都是錢，沒有辦法有人支援的少女，要去哪裡？你說有社會救助幹嘛不去？不是每個人都有辦法好好去處理這些事，尤其無家的孩子背後都有你講不清楚的困難。

我有一個老師曾經在清大後山作環評時發現，有些樹下放著小包裹，有的是用紙箱、有的是用皮包，裡面都是小小的骨骸。

什麼叫殺嬰？這才叫殺嬰知道嗎！讓生命在沒有準備、沒有愛的情況下出生，就算當時不死，在往後的歲月裡，也是痛苦，那是凌遲！

虐兒虐嬰的新聞，難道我們看得還不夠多嗎？你有沒有想過，如果這些孩子一開始沒有出生，他們是不是就不用承受這些痛苦？

讓我告訴你吧，彩虹媽媽加上「強迫生產法案」 通過之後，將會有更多在恐懼、不安、厭惡與無奈終生下的孩子，小爸爸、小媽媽們的痛苦，只能是那些無辜的孩子來承受，虐兒虐嬰將是常態，我們會花上更多的時間、更多的資源來拯救跟照顧這些不被愛的孩子們。

你還覺得「強迫生產法案」是一件善事嗎？這根本就是要拖垮台灣下一個世代的陰謀好嗎！

作者提供，友人Wendy 攝於札幌薄野豐川稻荷神社&玉寶觀音。



薄野是明治時代特種行業的集中地，當然會有很多可憐的孩子，所以，豐川稻荷神社也是「水子」們的安魂地，水子就是流產或引產的嬰靈，惋惜水子們的父母，可以委託寺廟進行法事，現場有一個碑來安慰這些沒有名字的孩子。



沒有母親會沒事想拿掉小孩，不管怎樣都是一種痛，但安慰她們的方式，不是一直告訴她們「妳是殺嬰兇手」，而是告訴她們「妳可以哀悼他們，妳的淚水跟哀悼，會讓他們去另一個更好的地方」，這世界的痛苦已經夠多了，不需要沒有同理心的人再去傷口撒鹽。

本文經授權轉載自 謝金魚臉書

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