小葉日本台》秋季新番，就從木村拓哉與鈴木京香的美味關係談起

幾部秋季新番，有續篇也有新作，哪些值得推薦？各自的觀戲重點又是哪些？首先就讓我們從木村大神的新作談起。

小葉日本台

落難的天才型法國料理廚師決心重拾米其林星級榮耀，這算是木村拓哉最擅長的經典款角色設定，找上鈴木京香開餐廰或許天意，提示就在三谷幸喜多年前那部《奇蹟餐廳》的某一話；幾話看下來，阿部寬的《熟男還不結婚》相隔13年拍續集依舊夠水準，吉田羊的表現不輸夏川結衣，目前好看度列個人首選；《同期的櫻》有夢追尋也有不屈不撓的毅力，勵志片型走向不錯，倒是高畑充希，希望不要被定型才好，本劇滿欣賞橋本愛的；而預期外好看的則大推生田斗真《我的事說來話長》，話很多就是演員的對白超多，看似小事瑣事，不過受用的語錄不少，小池榮子好猛；來到第六季的大門未知子，手術和收視的不敗神話持續進行中，即便是套公式的複製貼上，依然獨領風騷；本次文章就先來聊這幾部秋季新番，有感想也有期待。

《Grand Maison東京》第一話，落難的木村拓哉遇上鈴木京香其實是冥冥之中

《Grand Maison東京》的故事是從一場日法首腦午餐會開始，簡言之就是尾花夏樹的米其林二星餐廳搞砸了這次宴會，他是主廚，店也是他的，責任得全扛，之後就淪為日本之恥，只能狼狽的在巴黎混日子，直到某個機會認識鈴木京香飾演的早見倫子，谷底翻身記自此展開。是說用法式料理接待重量級外賓的戲碼，印象立刻浮出的是三谷幸喜的《奇蹟餐廳》，記得有一集也是日法兩國談判代表在會議後來到劇中的La Belle Equipe用餐，由於會議進展不順利，日法兩邊代表都臉色沉重，無心享用美食，這時候化解尷尬冷場的正是鈴木京香演的調酒師三条政子，用法語唸了雙方官員幾句後，代表們果然乖乖的吃起料理且氣氛愉悅，然後她就登上國外雜誌的封面人物，被稱為「拯救歐洲經濟的女人」。所以啦，木村拓哉扮的尾花夏樹在落魄之時遇上鈴木京香演的早見倫子，回東京合作開法國餐廳，前者續當主廚調理美味，後者出資當老闆管店面，一內一外，嗯，這或許就是所謂的冥冥之中……。

《Grand Maison東京》，落難的天才型法國料理廚師決心重拾米其林星級榮耀。（圖：網路）

尾花夏樹是天才廚師，第一話中，曾和他同期學藝的京野陸太郎（澤村一樹）這樣感慨：「那時候我才瞭解，有些差距是你無論再怎麼努力都無法跨越的。」而品嚐過尾花廚藝的早見倫子也這麼說：「後來我才明白，無論再怎麼努力也有實現不了的夢想。」總之，尾花夏樹很厲害就是了，而且啊，在原餐廳出狀況後他會出手打人是因為對方先出言侮辱員工，再說那個讓法國外務大臣吃到過敏倒地，搞不好也是被有心人故意陷害的喔，有情有義有肩膀的尾花夏樹，這般的人物性格設定，螢幕上熟悉的木村拓哉回來了。

木村拓哉主演日劇的另一特色就是眾星拱月，卡司豪華，本劇找來的鈴木京香、澤村一樹、及川光博、尾上菊之助、中村杏、寬一郎（佐藤浩市之子）等陣容同樣閃到不行，就連主題歌都是久違的山下達郎唱的，他們的演技不是問題，就怕戲份不均。另製作成本單看第一話拉到巴黎，米其林餐廳實景拍攝，以及鏡頭呈現的一道道高檔食材，此預算大概一部抵人家好幾部了。電視台下重本能否回收？咱們繼續看下去，不過就人物角色設定，看故事編排的模式和調性，後續發展不難猜，算好看值得追。

《熟男還不結婚》貼心老主顧，阿部寬的大叔魅力全開，吉田羊氣場強大

不是那種一話完結的刑事劇或職場劇，要拍續篇真的不容易，更何況是相隔13年後的再推出。

《熟男還不結婚》上檔前擔心的是玩的哏和趣味對不上現在的FU，或相反的大變身到與前作完全兩回事，所幸兩者都沒發生，前面幾集看下來，開心滿意讚！從40代晉身到50代大叔，阿部寬演來依舊上手，很跟得上時代，這把年紀的大叔不是只剩一張嘴，和年輕的小鮮肉相比就是多了用歲月換來的智慧和金錢，哈哈。

《熟男還不結婚》，阿部寬的大叔魅力全開，吉田羊氣場強大。（圖：網路）

個人是非常喜歡這部日劇，這個續篇滿貼心老主顧的，開始的片頭曲沒變，持田香織重新錄製新版〈小黑魚〉，曲名也多了「まだ」兩字；然後像是塚本高史升格當建築師事務所的共同經營人；工地的工頭「不破萬作」繼續很盧很自作主張；阿部寬下班回家路上必去的超市還在，只是結帳的店員換成新人阿北；前作常去的出租店沒去了，現在不流行租DVD啊；當然最重要的是KEN醬重新投胎的小巴哥犬照樣很有戲，照樣含情脈脈的望著桑野桑，這些安排很能喚醒老主顧記憶，無縫接軌順下去。

最大的變動就屬夏川結衣換成吉田羊，職業也從醫生變成律師，不過很OK，吉田羊的演技和臨場應對不輸人啦，而且也滿有搞笑天份的，氣場算強，看來阿部寬未必討得了便宜喔。

《同期的櫻》，五位同梯的成長和羈絆，高畑充希的演法會不會被定型啊？

本劇採倒敘手法，一開始就是女主角櫻昏迷不醒躺在病牀上，當年同期進公司的夥伴除了為她集氣，也一一道盡櫻是怎樣的一個人，以及對他們後來工作態度的影響。故事從10年前演起，櫻為了想幫家鄉蓋一座橋而考進建設公司，彼此結識的5名同梯一路上有著很深的羈絆。勵志類的成長劇，題材不差，開場也具吸引力，一看就很編劇遊川和彥的調性。

《同期的櫻》描寫五位同梯的成長和羈絆，高畑充希一條筋通到底。（圖：網路）

兩點感想，一是本劇的強度會在櫻與這幾位同梯間的互動，特別是意見相左時的爭論，畢竟櫻的性格很執著很一板一眼，說是白目也好，難搞也罷，但職場上本來就不太允許個人的任性而為，比如第一集橋本愛就火大怒飆：

「你整天說什麼夢想理想，我們都已經小心翼翼在配合你了，到現在為止，我們已經每次都被你耍得團團轉，你知道我們有多困擾嗎？雖然你總是說無論如何絕不妥協，但在一個團隊裡這一套是行不通的，我們必須服從上司不講理的命令和客戶任性的要求，那才是一個成年大人的工作方式。像你這種生活方式的人，在這個世界上根本不存在。」

類似這樣的回話不僅一次，但卻很符合現實，其實聽了是有共鳴的，滿欣賞橋本愛這次的角色性格，如果凡事太一廂情願，沒有爭辯的反饋，是會讓劇流於刻板的說教模式。

另一個感想則是飾演櫻的高畑充希。高畑充希算是演了NHK晨間劇《當家姐姐》後知名度大開，然後在《過保護的加穗子》和《忘卻的幸子》中因有突出的個性角色讓大家印象深刻也快速走紅，回到這次《同期的櫻》，這一款的「高畑充希」很似曾相識，沒什麼驚喜感，雖然演技不錯，只希望不要太早就被定型才好。

《我的事說來話長》，抬槓之間樂趣滿點，有歪理也富人生哲理

生田斗真好久沒演日劇，這部《我的事說來話長》飾演的是有點廢，很能辯，話超多的尼特族－岸邊滿，每集談兩個小故事，像是第一話是「壽喜燒和自行車」和「壽司和紙箱」，看似很日常的小事瑣事，抬槓之間樂趣滿點，屬預期外的讓人拍案喊讚。霜降牛肉拿來壽喜燒，這種吃肉方式是有問題的，這個也能辯，吃了之後又可以改口「事隔15年沒吃過壽喜燒，味道竟比想像中好吃太多，甚至超過烤肉和涮涮鍋，排第一。」說是歪理一堆，但有時也會說出「人生這種事偶爾也是會有人教的，只是當時你在聽的時候還不覺得這件事很重要……」這般的人生哲理。沒什麼劇情啦，不過因為對白超多，得認真看才不會錯過趣味哏。

《我的事說來話長》，抬槓之間樂趣滿點，有歪理也富人生哲理。（圖：網路）

原創腳本，編劇是有口碑的金子茂樹，這次真的厲害，可以掰出這麼多有趣對白，當然只有生田斗真一個人唱獨角戲不會火花四射，演姐姐的小池榮子也不是吃素的，毒舌功力一流，看他們姐弟倆交鋒吐嘈好爽好娛樂；再加上演姐夫的安田顯，演外甥女的清原果耶，演老母的原田美枝子，以及演二手書店老闆的西村雅彥，不複雜的人物關係，每個人的事都說來話長。

舒壓爽片《派遣女醫》，大門未知子的不敗神話持續進行中

來到第六季的大門未知子，第一話收視率就輕鬆破20%，不敗神話持續進行中。米倉涼子以前曾說怕被定型不想再演，不過劇紅片酬高，沒道理和自己的荷包過不去，所以，米倉=大門的形象就這樣深植人心。

《派遣女醫6》，大門未知子的不敗神話持續進行中。（圖：網路）

很多人都說《派遣女醫》的橋段已玩爛，只剩複製貼上而已，也的確，本劇在網路上的討論度不高，似乎也不是日劇學院賞的菜，但本系列的海外版權卻是賣超多的。我會看嗎？會喔，而且是從第一季看到現在，會追的理由說一下：

1.看本劇不用燒腦，甚至也未必得用心看，聽到什麼配樂響起就大概知道高潮來了，而且一話完結節奏快，期間漏看也不會連不上。

2.醫療劇一堆，每部都有白色巨塔內的權鬥和掙扎，但本劇很乾脆，直接挑明白色巨塔爛到底了，無視不鳥或當笑話看即可，況且個人真心覺得這個「東帝大學醫院」的大人們心機不算重，心地也沒多壞，重點是愛耍寶，還滿單細胞的。

3.人們渴望英雄誕生，大門未知子就是，大隻氣勢夠，每集都像在過關打怪，那種仁義道德的話無須掛嘴邊，她的專長和嗜好就是動手術，刀開下去，命救回來，然後晶叔帶著哈蜜瓜和高額請款單請款就對了，很具療效的舒壓爽片。

4.《派遣女醫》系列一路演下來，老班底大家都熟了，遠藤憲一、勝村政信、西田敏行、岸部一德、內田有紀、鈴木浩介等人，看到他們就好親切，也真的好好笑。

總之，2019年秋季新番類型多樣，好看會追的劇比前幾季都多，先簡單介紹這幾部，參考囉！

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