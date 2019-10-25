自由開講》陳長文出馬，陳同佳到底是來「認罪」還是來拼「無罪」？

林紘睿

陳同佳殺人案因為法律的管轄權問題，香港沒有權力審理，本應能夠在香港逍遙法外的陳同佳，卻在香港獄中突然「主動」承認犯行，向管浩鳴表示願意來台投案，唯一要求只希望「不要死刑」，某程度也是在宣告自己無意進行無謂的辯護。

原本是一齣感人的「找回良心」戲碼，讓馬英九、韓國瑜、柯文哲「感動」到落淚，不惜為了一個殺人犯，大力抨擊台灣政府，說這是自廢管轄權，是政治考量大於司法正義，想方設法要讓殺人犯自行搭飛機來台灣接受審判。是說，不公義的事情，每天都在台灣發生，上面這幾位這次似乎熱心過了頭。

結果今天有了最新進展，傳出北京政協管浩鳴來台，與台灣「總統級」的大律師陳長文會面，希望由陳長文律師來為陳同佳進行辯護。主動投案，卻要請王牌大律師辯護，所以陳同佳來台灣到底是來「認罪」的，還是來拼「無罪」的？

北京政協管浩鳴曾來台與台灣「總統級」的大律師陳長文會面，希望由陳長文律師來為陳同佳進行辯護。（資料照）

王牌大律師竟願意辯護殺人案？

台灣曾發生不少駭人聽聞的殺人案，如鄭捷案、小燈泡案到華山分屍案，這些案子主要因為罪證確鑿，多數律師根本避而遠之，更何況是這些早已名利雙收的王牌大律師們，不僅犯人付不起辯護費，還可能玷污自己的光榮戰績，因此這些爭議性案件最後都落入黃致豪律師之手。

而陳長文律師，台灣三大法律事務所之一的負責人，國家級等級的王牌大律師，如同日劇律師古美門般的存在，竟然願意接手一件單純的情殺案，實在非常匪夷所思。理律法律事務所收費更是高不可攀的象徵，更非普通人能夠負擔得了，有人會砸大錢打一場必敗的官司嗎？雖不知道理律法律事務所真實收費狀況如何，但有一起事件或可以參考。

理律法律事務所曾有風雨飄渺的時刻。2003年10月，理律法律事務所前法律專員劉偉傑，盜賣客戶美商新帝所持有的聯電股票30億元，因而面臨30億元的求償。而理律法律事務所僅用了短短5年時間，便償還了6800萬美元，約20億台幣，象徵了這間事務所的收費肯定是頂尖中的頂尖。

據傳，陳長文律師本人，光談話費每小時就要12000起跳，是一般執業律師的4倍以上。陳長文律師，在業界德高望重，早已名利雙收，完全不需要也沒必要，來替一個沒有身家背景的香港殺人犯辯護，根本百害而無一利。無論是站在陳同佳，或者是陳長文兩者的立場，這都是一件彼此不討好的交易。那麼到底為什麼要這樣做？

唯一的原因，就是北京政協委員管浩鳴的介入

陳同佳23日甫出獄，就由管浩鳴全程陪同，由他安排位於九龍、上億等級的獨棟豪宅和家人見面；並在陳同佳出獄前，特地親自前往台北，打點陳同佳在台灣的辯護事項，未來若是真的由陳長文出馬辯護，想必辯護費用也是由管浩鳴埋單。（彭博）

管浩鳴並非單純只是一位牧師，其另一大身份是北京政協委員，想必在中國位高權重，卻為了一個不是親兒子的陳同佳，盡心盡力，這位殺人犯真的是「好福氣」。且陳同佳23日甫出獄，就由管浩鳴全程陪同，由他安排位於九龍、上億等級的獨棟豪宅和家人見面；管並在陳同佳出獄前，特地親自前往台北，打點陳同佳在台灣的辯護事項，未來若是真的由陳長文出馬辯護，想必辯護費用也是由管浩鳴埋單。

為的是什麼？很簡單，兩件事。

第一，矮化台灣主權，利用陳同佳「送台」，表示兩岸「同屬一中」，開啟未來送中之可能性。

第二，讓台灣的司法由台灣人來擊垮。檢方證據在港方不合作之下本就不足，又由陳長文出馬，使得陳同佳無法定罪之可能性增高，最後若真是無罪宣判，台灣的司法就丟臉到全世界。

所以還認為陳同佳投案是「單純良心發現」嗎？中共的影子如此明顯，馬英九、韓國瑜、柯文哲都早已出手宣誓效忠，陳同佳案處理，台灣政府真的不可不慎。

（日商公司，曾任記者）

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