自由開講》我國「募兵制」行不行！

陳坤輝

一個國家兵力強盛與否，與其兵役制度之發展與施行攸關。依我國《兵役法》第1條規定：「中華民國男子依法皆有服兵役之義務。」說明之前兵役制度是以「徵兵為主，募兵為輔」之政策。

然而，於民國85年起，國軍為順應國際時勢精簡組織，先後進行「精實案」、「精進案」及「精淬案」以檢討調整國軍組織與架構，使國軍整體戰力能更符合現況及未來趨勢所需。

國軍部隊演習。（資料照）

面對全球化導致國際局勢轉變，在美國發生911事件後，更使全球及地區安全備受重視。先進國家莫不為因應變化中的戰爭威脅，調整國土防衛政策。

目前我國最大威脅，仍為海峽對岸的中共，彼岸除持續實施和戰兩手技倆，更在2005年3月通過「反分裂國家法」，宣示其不放棄武力攻臺的軍事政策。

在中共積極發展經濟之餘，其年度國防預算仍持續成長。2019年中共國防預算編列約1兆1,899億人民幣（1,763億美元），較2018年約1兆1,070億人民幣（1,640億美元）成長7.5％，約占中共GDP比重 1.26％，全球國防支出排名僅次於美國，居亞洲第一。

因應國內外政經環境及兩岸關係發展均有很大變化，加上少子化趨勢與兩次政黨輪替，更是加速推動實施募兵制之關鍵，我國於101年開始推動募兵制，並於107年元月開始正式實行「全募兵制」。其中，非志願役而達到役齡的常備役男性，則改服4個月軍事訓練役，因此，提高留營率除符合人力投資報酬外，亦是使組織達到累積經驗與強化部隊向心力及戰力，及留優汰劣之目的。

未來戰爭決勝關鍵在軍隊的「質」而非「量」，因此武器愈是精密、高科技，愈需高素質、長役期人力投注。我國當務之急，須先有長役期人力，施以長期嚴格訓練，方可堪任戰備任務。最後，政府如何從國外募兵制借鏡，發展健全的福利政策，來提升我國軍人相關福利待遇，以提升留營意願，更是刻不容緩。

（職業軍人）

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