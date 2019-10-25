胡，怎麼說》柯文哲的「自焚論」，喪心病狂的邪惡！

柯文哲講得咬牙切齒，曝露出他對遭逢人生最大困難、無法過關而選擇自殺者，沒有一點同情、惻隱之心，更顯示他對弱者、不幸者背後所遭遇的困境，從不思考、也認為不值得思考，身為市長，也不認為有責任尋求化解之道。（資料照）

柯文哲不認為自己「失言」，這兩次談話當然都不是失言，而是「冷血」的直白！

這段話夠冷血：

「你要自焚，拜託你去河濱公園自焚，好不好？你不要在公寓裡面自焚，搞得大家烏煙瘴氣」、「自殺就算了，拜託你吃安眠藥，不要用自焚的！」（2019.10.17，柯文哲）

柯文哲講得咬牙切齒，曝露出他對遭逢人生最大困難、無法過關而選擇自殺者，沒有一點同情、惻隱之心，更顯示他對弱者、不幸者背後所遭遇的困境，從不思考、也認為不值得思考，身為市長，也不認為有責任尋求化解之道。漢娜‧鄂蘭所述的「平庸的邪惡」，大約就是這種心態積累而成的。

以下這段話更冷血加三級：

「自殺怎麼會選自焚？一直想不通怎麼會變成流行呢？我看過數據，北部自殺大部分選擇跳樓，以前從來都沒有選擇以自焚自殺，這到底從哪裡學來的？我是知道以前西藏喇嘛會用自焚自殺，一次死一百多人，當時造成中共很大困擾。」（2019.10.23，柯文哲）

圖博（西藏）喇嘛自焚，是控訴中共暴政，為了維護圖博人民的信仰、文化、生活方式、自治自由等價值，在用盡各種方法扺抗都無效之後，才以烈火焚身抗暴，用身體遭受到最大痛苦的方式犧牲生命，燃燒自己的身體，向中共專制政權做最激烈的抗議！

在柯文哲口中，對圖博（西藏）喇嘛自焚，竟只專注在「造成中共很大的困擾」。柯文哲講這種話，不但冷血寒澈骨，喪心到不是人，更自甘充當中共的奴婢，為專制政權服務。站在中共立場，才會不關心自焚抗暴是為了人民的苦難，只關心造成中共主子的「困擾」。

是什麼樣「黑暗的心」？才會這樣冷血加三級！而且，自焚怎麼會是「流行」？ 「無惻隱之心，非人也！」，只有舔共舔到非人類，才會口出如此喪心病狂的邪惡歪論！

為了中共的「困擾」，竟這樣冷血看待圖博（西藏）喇嘛自焚；那麼，為了中共困擾，他將會如何冷血對待台灣？

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