自由限時批》庶民終結了韓國瑜！

宋娣

有人說去年的韓國瑜回來了？但他「出征」沒幾天卻被高雄和嘉義的庶民，用七字真言（吃喝嫖睹拐詐騙）給打趴了！看來恐將是「壯志未酬」矣。

去年的韓國瑜，自稱「庶民」，沒多少人知道他的底細，卻能用話術打動民心，一句「人進來，貨出去，高雄發大財！」一戰成「百年難見的奇才」，轟動台灣政壇！

詎料，接任高雄市長不到數月，市民才發現他是「綉花枕頭」，猶是「家財萬貫」的「非庶民」（且擁有一所雙語貴族學校）；儘管他有唱作俱佳的才華，但卻施政無能，而一個年輕女議員的自經區質詢，就能把他撂倒，可見一斑！

要選總統者，不是過去「年少輕狂」、「涉世未深」，或是「自己天生愛喝酒、交朋友、愛唱歌」便可輕輕一筆帶過。因為政治之路，涉及「衆人之事和福祉」，和國家社會形象及聲譽攸關，無法小覷！（資料照）

在市民還沒發大財前，韓市長卻己發了一筆大財，選舉補助金2千7百萬元。薪水的豐厚（民脂民膏），自不在庶民之下！但他卻未「知恩圖報」，好好努力回饋市民，反而「吃碗內，看碗外」，跑去選總統，失去對高雄市民的「誠信」！這不叫做「拐詐騙」，什麽才叫做「拐詐騙」！無怪高雄學生會送他那本「為什麽愛說謊」！無怪高雄市民有六成以上的市民不信任和討厭他！亦無怪他一「出征」，罷免連署書就衝破四十萬以上！更使「落跑市長」成了他的烙印！

無獨有偶，在前立委陳宏昌批韓國瑜「整天打麻將、吃喝玩樂又抱女人」，以及在臉書上加碼爆料「小三、酗酒、夜店都是現在進行式」的前高雄縣長楊秋興等，遭到國民黨開鍘後，此次「出征」到嘉義舉行座談會，又被40多年黨員的國民黨志工隊長周拱照吐真言：「韓國瑜吃喝嫖賭他會，但拐詐騙他不會。」云云。

如果是一般人被人說「會吃喝嫖睹」，只要不犯法，或許頂多指指點點，或一句「太混了」帶過；若是政治人物，議論必多，民代部分亦難免，何况當政務官、縣市長，更須被嚴格檢驗，要選總統者，尤其嚴酷！不是過去「年少輕狂」、「涉世未深」，或是「自己天生愛喝酒、交朋友、愛唱歌」等等，便可輕輕一筆帶過，還會終身如影隨形。因為政治之路，涉及「衆人之事和福祉」，和國家社會形象及聲譽攸關，無法小覷！

至於「拐詐騙」，更涉及誠信。連新加坡故總理李光耀都說過：沒有誠信的人，不足以擔當大位！足見一個政治人物的品德操守，是列為優先觀察評量的重要指標，揆諸韓國瑜，在選高雄巿長前，市民被「假庶民」呼攏，亦不知「發大財」真假，加上外地「韓粉」助威，所以聲勢鶩人！

及至初任市長，發現韓言行不一，政績不佳，卻汲汲圖謀大位，當地民眾嘖有批評和反對，指失去誠信，肇致韓不論在國民黨總統初選勝出，到「出征」至今，民調一直低迷不振，乃是遭民意反撲，咎由自取，諒可思過半矣。現在非但去年景況不再，恐也回不去高雄了！

又如韓欲藉「出征」，以扳回劣勢，但「秀」味又太重，致討厭度和負面聲量大增！例如韓日前選擇下午去淨灘，反被學校學生「攔胡」先淨掉，郤忘了下午正是「漲潮」時間；而他說要拚醫療觀光，還被藍營民代批是一事無成；近日復跑去嘉義看生蚵，卻不敢「生吃」，猶强調爭取蚵農福祉？而去參觀故宮南院，大言炎炎，說要辦一次大型萬件國寶展，成了國際級大笑話！

又如近日發生香港殺人嫌犯陳同佳回台受審案，韓國瑜竟然在臉書發文站在港府、北京立場，批評中華民國台灣政府的不是，和紅媒沆瀣一氣（他去中聯辦疑雲未解），令人匪夷所思！

此不禁想起韓的「出征」軍歌，早年是打共匪而作，現在卻是針對台灣的民進黨，而非中國共產黨，那麽把民主台灣當什麽？這才是發人深省的地方。

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