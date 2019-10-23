自由開講》「返校」背後真實的血淚故事！

◎吳兆熊

這部改編自電玩作品的電影成為2019年台灣最轟動的鉅著，它和本來的電子遊戲「返校」一樣，是根據在1949（民國38年）所發生的省立基隆中學「光明報」事件。當時的校長是鍾浩東，他出生於屏東高樹鄉，在高雄美濃長大的客家人，他是著名作家鍾理和的同父異母的弟弟。他很痛惡國民政府的貪汙腐敗，成立了中國共產黨「基隆中學支部」，舉辦研討會和讀書會，並出刊「光明報」到處分發，鼓吹改革思想。現在在網路上可以看到的舊「光明報」是中國共產黨在中國以鉛字印行的正式報紙，而鍾浩東的「光明報」則是用學校的油印機印刷的，由基隆中學幹員張奕明（女）和鍾國員（男）負責寫鋼板、油印出版的，是一份相當簡陋的刊物。

在1949年9月9日，軍警包圍基隆中學校舍，將這個「基隆中學支部」一網打盡，整案總共有39人被逮捕，有7人被判死刑，12人分別被判刑1至15年不等，其餘的接受管訓。鍾浩東是在台北馬場町被槍決。「返校」電影中由曾敬驊所飾演的魏仲庭，他的制服學號為501014，就代表鍾浩東受刑的日子：1950年10月14日。

左圖當時的基隆中學校長鍾浩東；右圖為電影中由曾敬驊所飾演的魏仲庭，他的制服學號為501014，就代表鍾浩東受刑的日子：1950年10月14日。（維基共享／網路）

左圖為鍾浩東等人被冠上匪諜罪名的卷宗；右圖鍾浩東等人的判決書。（檔案圖片取自網路）

這個案件牽連非常廣泛，警備總司令部派特務到處搜索抓人，受牽連的不知有多少人。我的三哥吳文雄也受牽連到，而且死在軍法處的監獄裡。

事情是這樣的，當時我的哥哥是在一家印刷廠服務，老闆鄧先生是大明出版社的社長，他設立三家印刷廠，其中最大間的是大明印刷廠，我的哥哥就在這家印刷廠當會計。老闆鄧先生和當時板橋首富林家的林子畏先生合辦一份報紙，由林先生當報紙的發行人，而報紙的名稱出自大明出版社而取名「大明報」。這份報紙公正報導時事，四平八穩，沒有特別的政治偏頗。由下面的圖片可看到，這份報紙是正正當當以鉛字印刷，而且是在市面上廣為出售的。

左圖：在1947年3月7日出刊的「大明報」首頁；右圖：在二二八事件發生後，蔣介石發給台灣省主席陳儀的密電，通知他已派兵要到台灣清鄉大屠殺，軍隊也剛好在1947年3月7日由上海啟運，台灣人還被蒙在鼓裡。蔣在密電自己親署「中正」。（檔案圖片取自網路）

我的三哥勤於職務，早出晚歸。在1949年8月18日的晚上，特務人員到大明出版社來抓人，將鄧老闆和所有在場的職員統統帶走。後來，鄧先生和我哥哥被關在軍法處在台北的東本願寺的監獄裡。我哥哥和兩位另外案件的室友同關在一間，鄧先生則關在斜對面的另外一間。過了兩個月，在10月24日，軍法處通知我父親去領我哥哥的屍體，我們全家嚇了一大跳，究竟發生甚麼事？說是胃出血，休克致死。當時兩位室友以為是「著砂」（tioh-soa），用按摩來急救，也是盡力了。鄧老闆在斜對面隔著窗子看得很清楚，他喊著說，「文雄啊，文雄啊，你要記得這兩位啊！」果然，沒過幾天，這兩位室友也都被保釋出來。哥哥的喪葬費用，鄧老闆全部負擔，而且哥哥的追思禮拜也在大明出版社舉行。後來，鄧老闆也因查無不法，結案交保出來。

我那時是小學二年級結束在放暑假中，大人怕我在外面亂講話，只簡單說是胃出血。長大後，我四哥才說明是因為三哥受刑，而導致胃出血。三哥過世後，我的母親哭了整整三個月。

那麼，為什麼我的三哥和鄧老闆會被警備總部抓去？說穿了，就是因為「大明報」和「光明報」只有一字之差！在白色恐怖、極權控制之下，當時的口號是「寧可冤枉九十九人，不可放過一個匪諜」，這個標語，我在公共汽車裡面看到的。反正大明報啊、光明報啊都差不多，先把人抓起來，然後再慢慢查。

今天（2019年10月23日）是我三哥吳文雄逝世七十週年的忌日，願以此文提醒我們，台灣的民主自由實在得來不易！

（美國大學名譽教授）

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