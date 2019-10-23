故事》用畫筆推動威權解體的臺灣三大政治漫畫家──魚夫、L.C.C.、CoCo

這三位漫畫家不僅重新定義了解嚴前後臺灣的政治漫畫，也默默在臺灣歷史的轉折點上，留下看似渺小，但著實關鍵的影響力。

◎翁稷安

林奎佑、羅慶忠、黃永楠，這三個陌生的名字，在上世紀臺灣政治變化最動盪的 1970、80 年代，曾經用他們的畫筆，投身了那股最終促成威權解體的巨大浪潮。

他們的作品不是在美術館或拍賣場供奉、競價的風雅藝術，而是刊登在報章雜誌上，大量印刷複製的通俗漫畫。新聞欄位的框線是他們的裱框，觀察、嘲弄且試圖改變現實則是他們的創作之道。他們創作時的筆名，或許今日許多年輕一輩的讀者，已未曾聽說，但當年卻是無人不曉──魚夫、L.C.C.、CoCo。這三位漫畫家不僅重新定義了解嚴前後臺灣的政治漫畫，也默默在臺灣歷史的轉折點上，留下看似渺小，但著實關鍵的影響力。

政治漫畫的宿命

對政治漫畫創作者感到陌生，不只是因為時間的距離，更是政治漫畫的宿命。

政治評論是一門耗損很大的寫作，每一則文字都是針對當下議題的立即反應，只能在當下的時空背景中產生意義和影響。大多單格，最多四格就要講完一則故事的政論漫畫，和即時新聞事件的依附更深。因此魚夫、L.C.C.、CoCo 將他們在報章連載的作品單獨成書時，多仍要在每一幅圖旁邊加上文字說明，讀者才能了解當時的脈絡。

如同沒有人會想去閱讀昨日的新聞，政論文字或漫畫的保鮮期註定短暫。

另一方面，文字說明的必要，體現著三人的特色。他們把具體的時事抽象化，利用圖像無邊的想像可能，給予轉喻，賦予讀者會心一笑的幽默，進而完成某種意見的交流和立場的認可。一幅好的政論漫畫，在事件當下所散發的能量和影響力道，勝過千言萬語；不只是一閃的靈光，更是結合幽默、嘲諷和戲謔的一記重拳，直擊笑點，也迫使讀者瞬間思考。

諧戲技法下的精準嘲諷

運用「似顏繪」的筆法，將政治人物畫為二頭身的漫畫角色，成為他們筆下負責演出的主角，是三人的拿手好戲。1987 年 12 月 17 日，魚夫在《自立晚報》的那幅將蔣經國繪成摩西的〈蔣經國開路〉，是臺灣新聞史上第一次將蔣經國「漫畫化」，挑戰了領袖崇高的形象，也巧妙捕捉當時小蔣引領政治鬆綁的氛圍。

L.C.C.則經常使用李登輝，曾有一幅李登輝拉著「228」字樣化成的小提琴，悠揚的琴音令牆上蔣介石畫像皺眉、摀耳，簡單幾筆，點出舉辦二二八音樂會的深刻意義。

三人之中風格最揮灑自若的 CoCo，人物也是他常用來施展創意的手法：國民黨諸大老圍著正在大鍋內烹煮的李登輝，大老中林洋港淡淡說著「我們願以李主席為『中心』使黨團結……。」精準嘲諷了當時國民黨內部主流與非主流的惡鬥。

諧戲人物只是技法之一，就像所有的喜劇，將嚴肅的政治主張或批判，轉化為幽默才是功力。L.C.C. 獲獎的漫畫，用民間自行取馬頭揚長而去，指出政府大陸政策的顢頇，即是不露痕跡的上乘批判。比起單格的精緻，四格漫畫則是考驗起承轉合「舖哏」說笑話的能力。才華洋溢的魚夫，他的《台北・中國》系列是最好的例子，每一則都是可以站上 Stand-up 舞臺的高檔笑話，同時也是對政治的直言批判。

魚夫準確地繪出 1990 年代「國家建設六年計畫」中的政治問題。畫中人物的設計深具巧思，像是左方的企業家王永慶的抬頭紋，即是一個「王」字。（林奎佑提供）

至於 CoCo，不管是四格或單格的圖像語法，都難不倒他；他的單格作品幾乎已近「出神入化」，1992 年一幅名為「臺灣的矮醜怪人」的漫畫中，臺灣被關在「一個中國」的鐵籠裡，各國人們於四周圍觀，畫面中只有一句：「很可惜，他本來可以長得跟大家一樣正常的……。」精準的力道，讓這幅政論漫畫能超越時間限制。

出道作《阿歪正傳》就是四格體例，後來的《戰國時代》、《老馬餐廳》更是持續發揮所長。CoCo 的四格漫畫不見得皆和政治有關，有些主題反而更接近市井小民的日常；1994 年由時報所出版的《COCO 金選集》是他創作生涯最值得注意的作品，政治意味最淡，反而有種接近法國插畫家桑貝（Jean-Jacques Sempé）的情調。

拿著「匕首」對抗威權的創作者

我們當然可以針對技巧或畫風，一直討論下去，但真正令這三位漫畫家與眾不同的，是他們選擇對抗威權的姿態。當時並非沒有其他的政治漫畫家，以三人的能力和才氣，絕對可以找到配合官方的生存之道。他們不但放棄較平穩的選擇，在那風聲鶴唳的年代裡，不願沉默、挺身疾呼。

L.C.C.在《漫畫李登輝》的序言寫道：「我覺得畫漫畫還是有基本理念，就是向權威挑戰，向一切不合理事物挑戰的理念。而漫畫家更要有那份理念。」從中時報系出道的魚夫，後來「移籍」自立報系，不只在畫風上精進，也是觀點和立場確立的過程。他時常引用列寧的名言：「政治漫畫是美學中的匕首。」強調自己要以「漫畫突破言論限制，絕不能讓臺灣的民主自由倒退回去」，更認為政治漫畫，「不亞於歷史照片，且更反映當時社會的普遍情感，足以貢獻史家回溯時代的真實面。」

《漫畫李登輝》書封（羅慶忠提供）

CoCo 最早在《八十年代》雜誌上作畫，便隨即成為軍警盯梢的目標，對他進行各種威脅利誘，最後被迫於 1981 年流亡美國。後來是靠著在《美洲中國時報》連載《二馬》，才得以再度回到臺灣。一向行事低調的 CoCo，卻在剛回臺的一次訪談裡自認是啄木鳥，想要用漫畫「把表面那層紙撕開，把問題暴露出來，有問題就要解決，不要當作沒有看見，任憑這些問題在那腐爛、生蟲。」

當我們把魚夫、L. C. C.、CoCo 視為 1980 年代臺灣政治漫畫的代表，不只是因為他們替臺灣政論漫畫奠定了基礎，更重要的是他們不畏權勢，勇於批判的戰鬥姿態。除了立下了政治漫畫家該有的風骨，也呼應了同時代那些在各自崗位上，和威權對抗著的人們。

數十年過後，L. C. C. 已淡出世人的目光；多才多藝的魚夫除了漫畫家之外，又多了好幾個不同的身份；CoCo 則仍然在漫畫的崗位上，從紙本到數位平臺，從墨繪到電繪，從技法到主題，不斷嘗試各種創作的可能。也許他們的作品無法被人們一一記憶，然而他們那逆風而行的精神，將是臺灣政治漫畫史上不被遺忘的身影。

本文經授權轉載自故事 用畫筆推動威權解體的臺灣三大政治漫畫家──魚夫、L.C.C.、CoCo

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