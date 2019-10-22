照護線上》什麼樣的人需要做「大腸鏡檢查」？（懶人包）

大腸直腸癌經常是由腸道內的息肉轉變而來。這些小顆息肉原本是良性的，但時間久了後，可能會變性，轉變成大腸直腸癌。這時大腸鏡檢查就成了最佳利器。

◎白映俞 醫師

大腸鏡，是種用來檢查大腸及直腸內層黏膜變化及異常的利器。

但，為什麼我們需要檢查大腸直腸的內層黏膜呢？

因為大腸直腸癌經常是由腸道內的息肉轉變而來。這些小顆息肉原本是良性的，但時間久了後，可能會變性，轉變成大腸直腸癌。

所以早期找到並處理這些息肉是很重要的！而其他影像檢查，如X光、電腦斷層等，對腸道內層的小息肉並不敏感，因此大腸鏡檢就變得非常重要。

大腸鏡檢前，醫師會請你改變飲食內容，並服用瀉藥清空腸道，這樣檢查時才能清楚看到腸道內層。

做大腸鏡檢時，患者會側躺在檢查台上，醫師會用一根長長的內視鏡從肛門。這時醫師會打進空氣，撐開腸道的空間，以便看清楚大腸和直腸的內層變化。視個人病情不同，檢查時間可能從二十分鐘到一個小時。

若確實有看到息肉，必要時會進行切片或切除息肉。

那每個人都要做大腸鏡嗎？當然不是。接下來我們來看看有哪些症狀時，醫師會建議大腸鏡檢查。

一種狀況是你的腸道已經透露了些症狀，像是解了血便，大便上帶著顏色較新鮮的血色。或是長期有便祕或腹瀉等腸道困擾。

大於五十歲之後，罹患大腸癌的機會顯著上升，因此年紀大的人要定期檢查大腸鏡。

假使是個喜歡吃紅肉、油炸食品及加工肉品的肉食族，那罹患大腸癌的機率會比較高。另外，個人體重過重、抽菸、有第二型糖尿病、或家族有人曾罹患大腸癌，也會提高罹患大腸癌的機率，最好及早開始定期做大腸鏡檢查。

常常覺得肚子不舒服，會腹脹腹痛，但還找不到原因，也可考慮做大腸鏡檢查。

若曾接受過大腸鏡檢查且已經看到大腸息肉，也要根據醫師建議定期回診追蹤。

息肉很少造成不適，因此患者經常沒有感覺。因此定期篩檢，找出小息肉並早日移除很重要，免得放著這些小息肉在腸道內做大，演變成大腸癌。

假使再檢查前有服用任何通血路的藥物，有心、肝、腎等慢性病，或目前有服用高血壓、糖尿病、或其他固定用藥，先在檢查前告知醫師。

定期大腸鏡檢查，減少小息肉變大腸癌的機會！

本文經授權轉載自照護線上 大腸鏡檢查（懶人包）

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