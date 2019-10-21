自由限時批》國瑜黨和老K的貌合神離！

董森霖

目前，韓國瑜雖披著國民黨外衣，其實己另立黨中央（糾合韓粉、非黨員或新黨、親民黨轉為國民黨員者，及旺董媒體支持），外界視為「國瑜黨」，並不為過。表面上兩者「分進合擊」，實際上，則是各玩各的，像老K便並不清楚韓的核心作業和行程安排；就像韓不去美國，乃另有高明指點，俾符合彼此利益，並非只是蘇起指點而已！

至於，一旦2020敗選的善後，雙方自也各有盤算打理（唯不知非理性的部分「國瑜黨」人，會做出何種粗暴行徑？不得而知，頗值得觀察）；畢竟老共未必會放手不管，此乃是民主台灣深層的隱憂！

韓國瑜、吳敦義、馬英九，經歷9月8日造勢的風風雨雨，終在韓國瑜訪美之行「GG」。吳敦義堅持不做韓競選總部主委，只當「榮譽主委」後，終在日前台南造勢場合同框了（朱立倫缺席），而此一「團結」假象，亦顯示未來只有大造勢會持續表演，但也說不定因利益衝突「破局」。例如，吳堅持不分區立委列入安全名單不成等等，便不得而知了。

韓國瑜、吳敦義、馬英九，經歷9月8日造勢的風風雨雨，終在韓國瑜訪美之行上「GG」了。（資料照）

但吳手上仍握有過去馬吳參選正副總統時的「資金、資源」來源名單，自是保障自已及輔選立委之用，這也就是外界傳聞「棄韓保國會」的由來。所以吳公開歡迎郭董輔選黨籍立委，更强調中華民國派和中國國民黨的理念一致，可將立委席次極大化，已是不言可喻矣。

由於馬英九和郭董關係非比尋常，亦深知他和旺董的恩怨情仇，只要看韓的「兩岸白皮書」一直支支吾吾，說不清楚，原來馬吳蘇事前動了手脚，改回以前的「一中各表，九二共識」的老調，使得韓和旺董尷尬萬分！因為他們支持的那個「九二共識」是「一中原則」，也就是呼應「習五點」在支持統一的前提下進行「一國兩制台灣方案」（中國政協主席汪洋曾在今年五月間接見台灣媒體高層，當面猶鼓勵旺董「好好幹，歷史留名！」）。

面對國民黨的大轉彎，韓只有廻避不談兩岸，尤其美方提問的五大敏感問題，一旦作答，根本就會得罪北京、華府（像經濟選邊，軍售，簽訂兩岸和平「降順」協議等），以及台灣人民！而馬英九在和韓「同框」後，又補了一槍！重覆韓早先在造勢埸合被逼說出的，就是所謂粉身碎骨也不支持「一國兩制」，讓旺董躺著也中槍！無怪近日國台辦和紅媒一再要韓「清醒」、勿忘「和平統一」云云。

事實上，馬英九的政治表演術，己是爐火純青，不易窺知其內心世界；就像過去的「馬王政爭」時，對王金平置之死地不成後，一樣能和他談笑風生至今，其實心中卻幹得要死！

正像現在應付韓國瑜一樣，馬雖時不我予、居於下風，但不會忘記韓是如何公開羞辱他（包括「總統做得很爛」，又是權貴，又是搞密室協商挺郭台銘參選，還在9月8日造勢中遭噓聲轟下台等等），經韓道歉又「強抱」難免仍不是滋味，復數次拒絕同框。此次願在台南和韓吳洪「合體」，內情並不簡單，表面上似是報了一箭之仇！（郭董曾和馬公開「抱抱」安慰，竟被郭宿敵旺董的媒體修理，說成是「不識大體的一抱」，十分不悅）

但好戲在後頭，因為韓國瑜氣勢已大不如前，僅剩一成半多的「同溫層」，約莫有數十萬的鐵粉跟隨東奔西跑，以壯聲勢；然厭韓聲浪，則如影隨形逐日增加。民調48週以來，亦跌跌不休，未見起色，而請假選舉，更引發紛擾，陷入困境。

像看得懂大數據的郭、柯Ｐ，近來頻繁諷貶韓的態度，便知韓敗象己露。亦使老搭檔的馬吳竊喜，自是有機可乘，亦須積極綢繆2020後國民黨的盤整大計，以確保預期可控的立委席次；而吳可以國民黨不分區立委龍頭之姿，掌控立院，進退裕如，還可將總統敗選責任，諉由韓個人承擔！（像韓己總綰競選一切事務，籌募海外資源還得由韓妻奔走，頗不尋常。）

是以，此時的吳馬，反以逸待勞，和韓虛與委蛇，營造「團結」氣氛，看似責任共同「分攤」，事實卻是「各自為政」！至少吳公開說不當競選總部主委（總綰籌措資金、各種資源等），只做「名譽主委」，不難可見，韓則須負責總統選舉的成敗，吳則强調主要負責各地黨提名立委輔選（目前國民黨提名立委，怕與韓同台沾衰氣，己不是新聞），而吳和韓在必要時仍會同框出現。

諸此種切顯示，「國瑜黨」己和國民黨中央貌合神離，除非獲背後奧援，否則只有走自己的路，或拿一大票選舉補助金和政治獻金設立基金會，頤養天年矣。

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