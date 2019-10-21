自由開講》 韓國瑜拒絕訪美，恐怕會壞了國民黨整盤棋！

◎顧貯拳

日前中國國民黨總統候選人韓國瑜在見過美國在台協會主席莫健之後，親自告訴莫健，自己已經正式決定不會訪美。然而，韓國瑜此舉自以為是為選舉止血，避免羊入虎口遭到美國政府修理。但實情恐怕是美國的修理戰才正要開始。

韓國瑜這一趟講了二個多月的訪美秀，連美國在台協會處長都親自邀請，美國政府智庫都已經差不多準備好，甚至美國比較友好的幾位國民黨立委和前政務官員都已經穿梭美國數次，甚至連美國想問的題目都洩題了！韓國瑜竟然還可以臨時變卦決定不去美國。

感覺媒體報導，國民黨不分區立委許毓仁18日受訪《中央社》時表示，他自己訪美的時候，美方就已經提早準備了1張考卷給韓國瑜，題目包含：「１、若韓國瑜當選總統，未來台灣經濟是否將過度依賴中國？２、要如何證明比總統蔡英文更會處理兩岸關係？３、若中國要求兩岸簽署和平協議，是否會屈服中方壓力？４、對於中國介入台灣2020大選的看法，以及如何應對？５、是否繼續配合美方對台軍購政策？」

有鑑於美國對於去年選情的掌握，可能有偏聽執政黨的評估，更始終不看好國民黨可能拿下高雄市長的職務，沒想到在「紅影幢幢」之下，韓國瑜真的拿下高雄市執政權，甚至讓全國都刮起韓國瑜旋風。美國選前未能掌握最新消息，因此選後積極想修復和韓國瑜的關係。而後韓國瑜又贏得總統初選，更讓美國不敢忽視韓國瑜影響力，甚至洩題希望他訪美。

然而，韓國瑜以選舉太忙為由拒絕訪美，美國政府根本不會相信。因為朱立倫當年換柱二個禮拜就訪美了，韓國瑜根本沒有時間壓力問題，實際上就是不想去，這形同打臉美國政府做好的準備，更讓美國在台協會可能感到無地自容。而我認為韓國瑜可能低估了美國在台政治的影響力，光是民進黨初選階段就可以強力排除不親美的賴清德勝選，韓國瑜此時若還讓美國政府難堪，下場除了洪秀柱之外，韓國瑜國政顧問團的蘇起應該也知之甚詳。

韓國瑜（中）以選舉太忙為由拒絕訪美，美國政府根本不會相信。因為朱立倫當年換柱二個禮拜就訪美了，韓國瑜根本沒有時間壓力問題，實際上就是不想去！（資料照）

根據維基解密2010年2月11日的機密電文，美國在台協會的機密文件表示：國安會秘書長蘇起以健康為由辭職下臺，實情是蘇起為了美牛負起政治責任而下臺。當年蘇起因為沒能好好處理美牛開放進口，甚至在軍售議題上也和美國不同調，導致最後美國施壓馬英九，當時楊進添外交部長還提醒國民黨小心遭到美國報復會重傷馬英九。蘇起等人可能被美國修理過心生恐懼或芥蒂，若韓國瑜因此和美國斷線，不只韓國瑜自己，乃至於整個中國國民黨未來前景都極為堪慮。

韓國瑜的政治生涯可能在明年被高雄市民罷免之後就結束了，但是中國國民黨如果還想選舉，還想在台灣生存，就最好和中國共產黨保持距離。簽過無色覺醒主張的親共韓國瑜，不願意利用訪美來形塑自己的中間路線，寧可選擇親中的鐵桿深紅，中國國民黨如果不切割，必定一起陪葬！就算韓國瑜未來消失舞台，美國可能也未必原諒國民黨。韓國瑜不訪美傷的不只是總統大選，更傷的是國民黨前途啊！

（研究生）

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