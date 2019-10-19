自由限時批》親美反中共內戰開打了！

辛文

2020大選將是保衛中華民國、民主台灣的殊死戰，亦將象徵國共內戰延續在台灣的結束！

簡言之，台灣能否上民主自由的天堂，或走向被中共奴役的地獄之路，全在2300萬智慧抉擇！

韓國瑜原欲訪美，經天人交戰後，終露出狐狸尾巴，選擇了和盟友旺董走親中共路線，於昨宣佈不訪美。意味他和旺董的「國瑜黨」，已宰制國民黨的兩岸政策，將「一中各表、92共識」擱置，朝「習五點」的認同「一中」原則，推動統一目標的「一國兩制」台灣方案進行。（韓無法答覆AIT主席莫健的五個問題，實乃難言。深怕稍有不慎，失去北京支持。日前國台辦就嗆韓不得逾越「歸順」統一路線！不言而喻）

如今中共介入台灣大選，舉世皆知，其「舖天蓋地，裡應外合」更是不遺餘力，目前可說已公然挾眾「亂台」（統促黨的暴行，紅媒更是囂張的種切言行，直播主館長陳之漢猶指證歷歷，並戳除韓國瑜的親中共騙術），再再影響國家安全！

特別是，6月以來台灣當局始終力挺香港反送中，和美朝野同步抗中，北京反把此一普世價值的自由人權，視為「干涉內政」，成為國際笑話。（只要是聯合國成員，皆有權幫助維護各國的人權自由！）並把美國視為「干涉港台的外國勢力」，將台港視為「中國領土」？！更抨擊美國「介入台灣大選」，荒謬至極！

韓國瑜原欲訪美，經天人交戰後，終露出狐狸尾巴，選擇了和盟友旺董走親中共路線，於昨宣佈不訪美。（本報資料照）

首先，美國從無「併吞」或「文攻武嚇」民主台灣的野心，而70多年來協助台灣政經文教建設等，共同合作的全方位發展，使中華民國台灣成為今天國際肯定的現代民主國家，功不可沒！

復次，中共雖把國民黨打敗轉進台灣，但70多年來，從未統治過台灣，現在台灣已民主化了，己有民選的政府和總統，生活制度與中華人民共和國的中國共產黨專政，截然不同！

現中共竟天天喊台灣為其領土一部分，不僅2300萬人難以認同，連世界民主國家和社會，均感匪夷所思！

如今的國民黨亦已經兩次政黨輪替，變成一個民主政黨，而所謂的「國共內戰」在台灣己沒有延續的條件，其對手只有包括民進黨在內的台灣民主黨派。

然則，國民黨內仍有黨國遺緒的不肖，為私心權慾，在台灣民主化後，竟和中共不斷暗通款曲，欲將民主台灣藉「一個中國」葬送中共之手，其心可誅！ 所幸，台灣堅强盟友的美國與中共的關係，巳由「聯中抗蘇」和解，轉成對抗，已不可能接受台灣出現親共的領導人。與其說是介入，不如說是關心，深怕台灣陷入魔手，毀掉民主一切！

最重要的是，美國絕不像中共會「吃掉」民主台灣，諸此國內外大小氣候和局勢演變，維護國家安全，鞏固民主台灣，已成大選的主軸，任何議題沒有比確保民主台灣更重要，而目前唯一敢跟習近平對抗的人，就是蔡英文！而國共合作云云，或接受「統一」或「一中」或「一國兩制」者，均將成為歷史的泡沫矣！

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