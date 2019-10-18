自由限時批》小英贏了嗎？

董森霖

韓國瑜不怕輸，反正最差還能撈個逾億當寓公，所以「死猪不怕滾水燙」，可以亂駡胡搞一通，不但恁爸、TNND，還可以叫領導人「一頭撞死」，真沒有下限！一旦「瞎貓碰到死老鼠」，就像他說的，99天都輸，只要投票那天贏，他就是總統了！太恐怖了！民主台灣真的「去了了」矣！

目前的一項新民調，指「討厭韓國瑜」已成了台灣一半以上的選民共識。儘管如此，韓國瑜卻有一批鐵粉，每天跟隨他東奔西跑，到處興亂，根本不在乎社會觀感，也不在乎什麽「義和團或納粹式」形象，反正利用民主反民主，毫無「主權」意識和論述可言！只要有錢有什麽不可以？像中國觀光客不來、農漁產品買賣等等，是完全操控在中共當局手中，就是用來壓制台灣「統一降順」的棋子！而現在香港「人間煉獄」的悲慘景况，不正是一面活生生的鏡子！能不悚然而驚乎！

台灣的民主自由體制，竟然造就出一個「落跑市長」去選總統，非但可以無誠信、政績，還可自已口袋賺飽飽，更可以胡天胡地使壞，甚至還可把台灣騙送中國，簡直是民主台灣選舉的一大敗筆！（資料照）

今天韓國瑜的話術，像什麽「人進來，貨出去，高雄發大財」，什麽「台灣安全，人民有錢」，通通是在騙人騙錢（選舉補助、政治獻金）！因為中共近日已打臉韓，就是要台灣遵循習近平「一中」統一原則下，接受「一國兩制台灣方案」，夠清楚明白了吧！難道2300萬台灣人，都願意放棄民主、自由，去投降專制的中共政權？簡直離譜又荒謬！

如今，台灣的民主自由體制，竟然造就出一個「落跑市長」去選總統，非但可以無誠信、政績，還可自已口袋賺飽飽，更可以胡天胡地使壞，甚至還可把台灣騙送中國，簡直是民主台灣選舉的一大敗筆！類此卻毫無國安和防衛民主的機制，徒增社會亂象，道德淪落，更是一種悲哀！

就小英總統連任而言，49週以來的民調，幾乎是「完勝」，平均贏在12%以上，固然可喜，但卻隱藏民進黨內權爭隱憂、內政問題、支持者投票熱情等重要變數，所以根本沒有所謂「垃圾時間」，或可「躺著選」！

事實上，根本不能輕敵（還有旺中媒體配合），畢竟小人難纏，道消魔易長，古有明訓。自須有斬釘截鐵的作為，及步步為營的謀略到位，才是正辦！

就以韓粉、英粉觀察，最大不同點在於前者凝聚力强（破壞力亦强），相對的，英粉投票熱情意願卻遠低於韓粉。最近幾次的民調發現，韓粉幾乎95%以上都會投票，而英粉的投票意願卻只有75%到85%，特別是可能投給小英的時代力量、民眾黨支持者等。

此外，多數支持小英的年輕、中間選民，易受天候、工作、出國等因素影響，不像韓粉那樣死忠，會票票入櫃。除非小英在投票前的關鍵時刻，投下震撼或鼓舞民心士氣的好點子，始能確保勝算的可能！

再者，民進黨執政三年半多，府院黨包袱和缺失自亦多，有執政優勢，亦有執政包袱劣勢。是以，「誠實是最好的政策」！必須坦誠勇敢面對，像蘇貞昌接任閣揆後，力挽狂瀾，劍及履及，績效卓著，功不可沒，堪為例証。然則，要解決盤根錯結又複雜累積的寙政，原非朝夕可竟事功。但對眼前的弊失或檢討改善，或涉及生命財產安全者，不論是橋斷、外送員意外，乃至治安等等，仍須兢兢業業，儘速解決，「勿以善小而不為」，以端正勤政愛民形象。

選民最討厭「爭權奪利」的「分贓、酬庸」醜聞。不但在選舉期間要避免，一旦發生就要有「壯士斷腕」的做法，以正視聽！例如民進黨的不分區立委風波，或澄清所謂酬庸名單等等，皆易影響社會觀感，絕不可掉以輕心！往往容易扣分，甚至導致選票流失，萬勿寬縱「惡小為之」，許多前車可為殷鐾！

小英贏了嗎？答案已是不言而喻矣。

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