胡，怎麼說》國瑜黨，一韓堂，磨刀霍霍向郭王！

國民黨以多次「批評韓國瑜」為由，對李正皓、鄭佩芬開鍘下刀，將兩人開除黨籍。開除黨籍事小，開除理由事大，批評韓國瑜被開除，這個黨就成「國瑜黨」，考紀會就成了為韓國瑜而設的刑堂「一韓堂」！



李、鄭不算國民黨大咖，不願附隨國瑜黨，所以，考紀會狗頭鍘刀就咔嚓一聲鍘下去。

國民黨以多次「批評韓國瑜」為由，對李正皓、鄭佩芬開鍘，開除黨籍事小，開除理由事大，李、鄭不算國民黨大咖，不願附隨國瑜黨，所以，考紀會狗頭鍘刀就咔嚓一聲鍘下去。圖為10日高雄市政府舉辦國慶升旗典禮，韓國瑜致詞時，背後大幅國旗拼圖突然倒下，險些打到韓國瑜。（資料照，記者張忠義攝）



回顧一下，郭台銘原是國民黨超級大咖，曾數度傳出準備自行連署參選總統，還要與另一大咖王金平結盟，恐影響韓國瑜選情，國民黨（國瑜黨）也曾磨刀霍霍向郭王！



那時，「國瑜黨」齊齊惡罵郭台銘，刑堂「一韓堂」準備開鍘，甚至在郭自己宣布退黨後，還要追加開鍘開除；在郭宣布不競選總統後，國瑜黨馬上變臉又扮回國民黨面目，呼喚希望郭回來，郭不理，國民黨仍老著臉皮說，不是黨員仍是朋友，希望能共同輔選...。



國民黨對李、鄭下刀，無非殺雞儆猴，警告大小黨員們，國民黨變成國瑜黨了，考紀會成了「一韓堂」，專責審查黨員的言論，審查標準就是:1，韓國瑜永遠是對的。2，如果你認為韓國瑜錯多多，請回頭看1，馬上閉嘴。若你公開批評韓國瑜，就準備挨鍘吃黨紀大刀吧！



「週休7日市長」韓國瑜，請長假拚自己的總統夢，愛休就休做自己愛做的事，卻口出廢「一例一休」，問他一例一休是什麼？廢了要怎麼辦？他一定都「莫宰羊」，看來沒有向他手下的副市長、曾任勞動部長的陳雄文好好請教，因為韓國瑜把廢一例一休等同發大財、挖石油口號，都在畫虎爛！

國民黨考紀會開刀，無非殺雞儆猴，警告大小黨員們，國民黨已經變成「國瑜黨」了，考紀會成了「一韓堂」。（資料照，記者邱芷柔攝）



不過，國民黨員注意了！廢一例一休是韓國瑜「金口」講的哦，就像發大財、挖石油，身在國瑜黨，都要當「聖旨」伺候，只准讚捧，不准批評，否則，李正皓、鄭佩芬的下場就是榜樣！

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