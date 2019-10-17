自由限時批》香港離中國太近……

杭東

越南曾離中國太近，受盡千年苦難折磨，致寧願放下越戰仇恨，和美帝握手遠離中國，才不過30多年，不論經貿建設，皆飛躍成長，讓世人刮目相看！

然則，香港就苦命多了，被滿清抛棄給英國殖民，好不容易建立自治型的民主法制，又有開放的自由市埸，還是亞太金融貿易中心，成就了「東方之珠」的榮耀！但自97回歸共產中國，便套進了「一國兩制」韁索，不過22年，竟成了「人間煉獄」！不必中共前總理朱鎔基，說什麽「誰治理不好香港，就是民族罪人」，其實就是中共「一黨專政」作祟！

若中國不能做結構性的「脫胎換骨」巨大改革（按：此次中共拖延至十月下旬召開四中全會，就是權鬥劇烈，所謂的「民主集中制」，除非習大大不延任，否則將名存實亡，由一人終身領導。另「博聞社」報導，四中全會主議題，將是「政治」而非經濟，預計會提如何加強黨內政治監督、加強黨紀等，不言可喻），否則亦只是「換湯不換藥」，無法根本改變「獨裁」體質，中國依然是自由民主世界的公敵！

所幸，香港人經歷4個月反送中到反蒙面法的血淚抗爭，大徹大悟，深知自由民主人權的可貴！不惜犧牲奮鬥，終嬴得世人同情和支持！否則和中國「惡」的距離越近，就越萬劫不復了，再有錢也沒用！像中國富豪的前百名，許多人都「被」失蹤了，或沒命矣。

由於人權是普世的核心價值，亦是聯合國會員國須遵守的人權公約，儘管北京囂張批評「外國勢力干涉內政」，但因是會員國，尚不敢恣意妄為，加以英美歐盟紛採行動，大力聲援，否則香港早已生靈塗炭矣！

美國聯邦眾議院15日通過香港民主抗爭者力爭的「香港人權與民主法案」。前一晚有13萬名港人集會，一名參與者一手持美國國旗，一手拿著「讓香港再次偉大」標語，為美國國會通過此法案「集氣」。（路透）

美國眾議院最近無異議通過包括「香港人權與民主法案」在內三項議案，是為持續四個月的香港反送中抗爭運動注入新動能。值得欣慰。

「香港人權與民主法案」且要求國務卿每年向國會提交報告，依中國政府侵蝕香港基本法所保障之公民權益、法治和自治程度，評估是否繼續給予香港有別於中國大陸的特別待遇地位，並要求國務卿做此評估時，應考量中英聯合聲明中有關香港的責任、義務等，以及中國侵蝕香港相關權益和自治對美國在政治權利、法治、公民、資訊和宗教自由等領域合作的影響；不應對因參與某些支持人權或法治之非暴力示威而被捕之港人，拒絕赴美工作或留學簽證。更要求美國總統制裁香港侵害人權人士。

同時，法案還訂出兩情況下總統應據此評估是否撤銷「美國─香港引渡條例」，及為了保障美國公民和國家利益所需採取之行動，即：香港修法允許將個人引渡到對被告權益缺乏保障之國家，以及通過國家安全法。總統也應自此法案生效日起一百八十天內，向國會提出須為打壓香港基本自由負有責任者，對其實施凍結資產、禁止入境美國等制裁，法案列出如銅鑼灣書店綁架事件，因在香港行使人權遭引渡至中國或者強制監禁、虐待、強迫認罪等情況。

眾院同日也以口頭表決通過「保障香港法案」，禁止催淚彈等非致命性群眾控制物品出口至香港。眾院還通過「與香港站在一起」決議，譴責中國干預香港事務，支持香港人民示威之權利，呼籲港府就示威者五大訴求展開協商，譴責港警使用武力對付示威者，侵犯人民表達和和平集會自由。

尤有甚者，美商務部須每年提出報告，評估中國利用香港規避美國出口管制之情況，以及港府是否確實遵守與軍民兩用敏感物品相關之出口管制。

顯然，美國國會（參議院亦將在最近跟進通過），這回是玩真的！不分黨派，口徑一致。只要看法案的內容具體而微，北京當局不能小覷美朝野護港人的決心！否則必遭反噬，後悔莫及也！

民主黨籍眾院議長裴洛西猶痛批，擔心觸怒北京而損及自身利益者，「如果贏得全世界卻賠上自己的靈魂，又有何利可圖？」法案共同提案人、共和黨議員史密斯（Chris Smith）力促中港政府切實遵守承諾，如此，香港的權利和自治便會受到保障。民主黨議員盧揚（Ben Ray Lujan）說，「眾議院就是在對香港人傳達強烈訊息：為民主和公義之戰中，我們與你們同行。」壯哉斯言！

近期曾前往香港觀察「反送中」民主抗爭的挪威自由黨國會議員梅爾比（Guri Melby）近日宣布，已提名「香港人」角逐二○二○年諾貝爾和平獎，希望藉此鼓勵港人和平抗爭。她表示，提名香港人角逐諾貝爾和平獎，是因為他們正為言論自由、民主和法治等基本人權而戰；為「人民的運動」。

港人所做的事不僅影響香港本身，也影響世界其他地方。令人感動。

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