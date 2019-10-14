自由開講》美中貿易戰一直變 台商回台不會變

◎林國健

川普總統宣布，中國將會採購400到500億的美國農產品，因此美國將會暫停原本10月15日要對中國加徵的新一波報復性關稅。台灣有些人誤以為，只要美中貿易戰暫時取得協議，台商回台就會停息，而美國對台灣的支持力道也會變小。這種說法，完全是對國際情勢完全不熟悉的外行話。

先講結論，美中貿易戰打打停停，情勢不斷變化。而千談萬談，其實都比不上川普總統推特上的一句話。只是，無論談判怎麼走，有兩個情勢還是相當確定：第一，美中對抗是長期趨勢，短時間內雖有戰有和，但新冷戰之下，美中兩國的戰略競爭情勢沒有改變。第二，多數台商都了解美中對抗沒有停止，回台投資、多國佈局的腳步不能停也不敢停。

美中貿易戰是新冷戰情勢。不至於打到翻天覆地，但結構性的競爭，說穿了是彼此對於全球霸權的爭奪。貿易只是其中一個項目，許多核心議題，像是智慧財產權保護、駭客攻擊、剽竊技術、國家補貼、不公平競爭等議題，才是真正具體難解的爭端。

有一個情況可以觀察，就是川普是在中國退讓之後，宣布要花四、五百億來買美國農產品的情況下，才宣布暫停加徵新的關稅，但是，舊有的關稅，從過去到現在已經開徵的，並沒有因此停下來。這與其說是雙方停戰，不如說是中方退讓，換取美方停止繼續進逼。

此外，NBA事件在美國國內的政治效應不可輕忽。NBA顧慮中國市場，一度在言論自由價值上退讓，已經讓美國國內感受到中國因素的負面影響。金州勇士隊的總教練Steve Kerr過去對公共事務自有看法，對於批評自家總統可是勇於發聲，但是當媒體問到這次中國跟NBA的爭執時，他卻一反常態，不願發表意見。

Kerr的行為，台灣人見怪不怪。在台灣，多得是罵總統很大聲，遇到中國就噤聲的人。但對美國人來說，這樣的行為確實讓更多人看清楚中國威脅。美國政壇、媒體界，無論左派、右派、共和黨、民主黨，因此再一次團結反中。切入角度雖然不同，但批評中國的力道都越來越強。從民意政治的角度來說，美中的競逐至此更不會因短期的協議就此打住。

Kerr（右）的行為，台灣人見怪不怪。在台灣，多得是罵總統很大聲，遇到中國就噤聲的人。但對美國人來說，這樣的行為確實讓更多人看清楚中國威脅。（資料照）

順著這個邏輯，對所有的台商來說，已經課的關稅沒有停止，美中雙方的競爭也很可能以別的形式持續，台商們當然不敢冒這個風險，更要繼續轉移生產基地。

貿易戰之後，高階製造、技術含量夠高的產業，有的移回台灣，有些直接移到歐洲或美國，還需要勞力密集的，則是走向新南向國家。回想貿易戰剛開始時，情勢仍不明朗，有些企業移出中國、有些企業還在猶豫。後來證明，先一步走掉的，才能有效降低風險。

總而言之，從台灣經濟發展的角度來說，我們根本不必擔心台商回台的腳步停下來。反而要考慮的是，怎麼結合台商回台、資金回台的動能，靠這一波讓國家脫胎換骨，扎扎實實做到升級轉型成功，台灣才能「轉骨登大人」！

（基金會研究員）

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