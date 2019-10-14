自由限時批》韓國瑜自欺欺人的芒果乾！

董森霖

其實，韓國瑜拿中華民國炒作亡國感，根本不知所云，全是權、錢作祟，進一步配合老共推「一國兩制」，撈個「特首」幹罷了！即使敗選，猶可撈大選補助金一億兩千萬，還有高雄市長可做！簡直佔盡天下便宜，天理安在哉？

說穿了，韓國瑜根本不懂什麽九二共識，只會隨北京起舞，或是不知箇中複雜變化；又或是他故意裝迷糊，只會討好老共，卻出賣了中華民國，還把這個責任推給他人！

現在假戲真做，操弄九二共識，說成是「兩岸的定海神針」，以蠱惑中華民國台灣的2300萬人民！類此的話術、騙術，自欺欺人，有如走火入魔，自被老共打臉！

韓和國民黨表面上雖反對「一國兩制」，卻以「和平協議」相配合，更不反對「和平統一」，難道這就是所謂的「台灣安全，人民乞（求中國的）錢」？圖為韓國瑜造型頭套面具。（資料照）

最先打臉的，是前國台辦副主任、中國全國台灣研究會副會長王在希。他在今年2月24日就指出，多年來國民黨把九二共識解釋為「一中各表」，扭曲了九二共識的「本來意義」；如果只認同一中，不謀求統一，就不是真正的九二共識。

對今年元月，習近平提出的探索一國兩制台灣方案，王在希在「深入學習貫徹習近平總書記重要講話精神座談會」作了新的詮釋，他表示，媒體將習的講話概括為「習五點」，實際上緊緊圍繞著一個核心，就是「統一」二字。也就是中華民國已經滅亡，只有中華人民共和國的「一個中國」。

他進一步表示，所謂的「一中各表」嚴格意義上已經偏離了一個中國原則（沒有所謂的「同中存異」），這次習的講話中不僅指出九二共識是堅持一個中國原則，而且把謀求國家統一作為九二共識的一項重要內容。

第二個打臉的，是中國政協主席汪洋今年5月10日在北京的「兩岸媒體人北京峰會」（台灣由旺中媒團蔡董率團參加）中强調：新時代兩岸關係發展指明「方向」，就是堅持「九二共識」，協商「一國兩制」。

他說，現在要實現和平統一、實現一國兩制，「仍要靠媒體界朋友共同努力」。

汪洋說，目前的台灣的格局，讓在台灣的媒體，特別是主張和平統一的媒體很不好過。他提到去年見旺中集團蔡衍明董事長，他就說他們堅持「九二共識」讓日子很不好過。汪洋回說，正是因為你不好過，「將來有一天如果實現統一，你的堅持才變得更有價值」。

汪洋還對在場媒體高層喊話「今天我也想說，你們認清，我相信你們也是清楚現在的格局，努力的為我們的民族復興，為我們的國家統一去努力，歷史會記住你們，你們也將不負歷史」。

第三個打臉的，正是本尊習近平。習最近於中國十一國慶在天安門城樓主席台上發表講話，提到台灣、香港與澳門時，強調要堅持「和平統一、一國兩制」（台灣為地方政府）方針，保持香港、澳門長期繁榮穩定，推動海峽兩岸關係和平發展，為實現「祖國完全統一」而奮鬥。

而此，和他今年初在人民大會堂的《告臺灣同胞書》相比，又更為强硬，不止要施行「一國兩制」台灣方案，更以「完全統一」為目標！

綜上簡述，哪有韓國瑜和國民黨雙十國慶「兩岸白皮書」所說的「一中各表，九二共識」可言？因為九二共識按照北京的最新定義，就是「一國兩制」，再無其他！

韓和國民黨表面上雖反對「一國兩制」，卻是反其道以「和平協議」相配合，更不反對「和平統一」（被併吞），難道這就是所謂的「台灣安全，人民乞（求中國的）錢」？連德國媒體近日對美NBA遭辱事件評論都指明，在中國市場賺錢是要「叩頭」的！對台灣而言，叩這個頭，就是要「降順統一」！

至少，近四個月來香港反送中到反禁蒙面的血淚抗爭，博得舉世同情和支持，此乃自由人權的普世價值！也不難看出「中國共產黨」暴虐的本質！

像港警至今已濫捕2379人 ，當中未成年者竟高達750人，佔了三分之一；其間全港並發生108起自殺案，其中「墜樓」者居多，還有海上浮屍十多具（當地傳聞尚涉及性侵，令人髮指），在在引發國際社會的質疑和聯想！又如有一名15歲少女泳將參加在多次反送中抗爭後，竟也變成浮屍，令人憤怒！港警竟稱死因無可疑、已火化，類此慘絕人寰事例，不知凡幾，人神共憤！

然則，韓國瑜、親共紅媒及國民黨，卻儘是站在北京立場，冷血看待。夫復何言！

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