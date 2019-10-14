自由開講》毒品可以是「戲言」，有天也跟中國開玩笑說「統一」？

李怡萱

柯文哲昨天到台中陪同民眾黨立委候選人張睿倉拜票，與當地宮廟主委等人閒聊時，廟方人士問，「他做醫生，應該有特別保健身體方法及食物， 都吃什麼才能有這麼好的體力跟精神？」，柯文哲竟然說：「安非他命啦！」

此話一出，不知道讓多少讓過去這些日子以來，日日夜夜努力緝查毒品的警察及衛生人員們情何以堪？令關心孩子的家長們毛骨悚然？

如果柯文哲是總統，有一天在習近平面前說「我支持一國兩制，兩岸和平統一」，再告訴台灣人說「這玩笑話啦！」，到時台灣人笑得出來嗎？（資料照）

關起門來，什麼話都能說嗎？

面對毒品這麼嚴重的問題，柯文哲卻用隨口「戲言」的態度面對，如果這不重要，是不是請最會省錢的柯市長，之後也不用請中央撥經費給台北市學校做毒品防制宣導了？今天早上台北市議會質詢，柯文哲說，「那個是在開玩笑的，私底下的談話，卻給人家偷錄音，太過分了。」、「關起門來，大家開玩笑，什麼話都有」。

第一，除了民眾黨立委候選人、廟方人士，還有當地鄉親在場，嚴格來說，這是私下場合？也太勉強。第二、按照柯文哲的說法，因為是私下談話，所以涉及違法也沒關係嗎？這個邏輯下，讓人不禁思考，在大家看不到的地方，柯文哲是不是可能也做了其他違反法律的事。

自己沒錯，都是別人的錯！

面對議員質疑身為醫師的柯市長對毒品的態度，柯文哲一再解釋，那是「有前後文」的，對方是在問「一日雙塔」到底吃了什麼，自己說「沒有沒有」，但對方一直追問，又說醫生都會藏一手，自己就很無聊的說「安非他命」，聽的人也知道自己是開玩笑的，但媒體硬要寫，覺得太有目的了。

不知道在他身旁的台北市警察局長陳嘉昌心裡作何感想？不意外，一如往常的柯氏作風，出事了就先怪別人，都是人家的錯！

跟人說安非他命，法律上絕不是開開玩笑而已

在「柯學」的邏輯裡，柯文哲覺得這是「開玩笑」而已，以法律來說恐怕並不是這麼一回事。

依據《毒品危害防制條例》第2條規定，毒品依其成癮性、濫用性及對社會危害性分為四級，「安非他命」屬於二級毒品，首先，吃甚麼才能有這麼好的體力跟精神，柯文哲回答說「安非他命」，在此提醒柯文哲如果真的有吸食將會違反《毒品危害防制條例》第10條施用二級毒品，處三年以下有期徒刑。

再來，會不會有孩子誤以為吸食毒品沒問題？因為連台北市長都這樣說了，或柯粉向他師父看齊，進行效仿行為，又依照《毒品危害防制條例》第7條，引誘他人施用第二級毒品者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣一百萬元以下罰金。柯粉應該多多提醒師父能不能謹言慎行？能一次，一次也好。

柯文哲屢次嚴重違反醫生社會責任

柯文哲自己是醫師，一下子在媒體面前揭露林志玲身體狀況，嚴重違反醫師職業倫理，愛自稱自己是醫師的他，卻屢次出現違反醫學倫理的言行。先前說要拿安眠藥囤貨，沒有傳達正確的用藥方式給民眾，這次又說吸食安非他命，若只是「玩笑話」，代表柯文哲完全背棄過去他老師所傳授的醫療專業準則，完全不顧醫師的社會責任，不說治理國家了，還有多少人會放心給他看診？

柯文哲這次不以「失言」，改以「戲言」為由，其實目的是為了淡化事情的嚴重性，難以想像，我也不敢想像，如果柯文哲是總統，有一天在習近平面前說「我支持一國兩制，兩岸和平統一」，再告訴台灣人說「這玩笑話啦！」，到時，台灣人你還笑得出來嗎？

（台北市民）

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