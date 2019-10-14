魔幻拉美》文風鼎盛的阿根廷獨缺諾貝爾文學獎桂冠

阿根廷是拉美大國，雖然曾陷入軍事獨裁與經濟危機的泥沼中，但整體表現不俗，已有一位化學獎桂冠、兩位醫學獎與兩位和平獎得主，卻遲遲拿不到文學獎這項殊榮，令許多阿根廷人頗為鬱悶。

陳小雀

十月是諾貝爾獎的月份，是全球的大事。

自諾貝爾獎於1901年舉辦以來，已有十一名西語作家榮獲文學獎殊榮，其中有六位是西班牙籍，另外五位落在拉丁美洲，分別是：1945年的智利女詩人密斯特拉（Gabriela Mistral，1889-1957）、1967年的瓜地馬拉小說家阿斯圖里亞斯（Miguel Ángel Asturias，1899-1974）、1971年的智利詩人聶魯達（Pablo Neruda，1904-1973）、1982年的哥倫比亞小說家賈西亞．馬奎斯（Gabriel García Márquez）、1990年的墨西哥詩人帕斯（Octavio Paz，1914-1998）、2010年的祕魯小說家巴爾加斯．尤薩（Mario Vargas Llosa，1936-）。

瑞典學院因性醜聞而於2018年停頒文學獎一年，今年選出了2018年的波蘭作家朵卡萩（Olga Tokarczuk，1962-）、2019年的奧地利小說家彼得．漢德克（Peter Handke，1942-）兩位文學桂冠，令世界文壇興奮不已。然而，終究有遺珠之恨，尤其阿根廷小說家塞薩．艾伊拉（César Aira，1949-）在海外博彩公司的賭盤上呼聲頗高。藉此機會，讓台灣讀者認識阿根廷和塞薩．艾伊拉算是好事一樁。

塞薩．艾伊拉以創作為志業有四十四年之久，他同時也是一位出色的翻譯家。（https://www.lavozdegalicia.es）

阿根廷是拉美大國，文學家薩米恩托（Domingo Faustino Sarmiento，1811-1888）對阿根廷的文藝發展貢獻頗多，他在擔任總統時，引進歐洲社會制度與先進技術，落實普及教育，極力將阿根廷帶向現代化，首都布宜諾斯艾利斯儼然花都巴黎，博物館、咖啡館、書店林立。例如，朵托尼咖啡廳（Café Tortoni）自1858年開張至今，依舊門庭若市，被評為全球十大咖啡廳之一；另外，建於1919年的豪華歌劇院，曾是探戈展現激情與温柔的舞台，走過近百年的風華之後，而於2000年改建成書店，如今被譽為世上最漂亮的書店。

阿根廷雖然曾陷入軍事獨裁與經濟危機的泥沼中，但整體表現不俗，已有一位化學獎桂冠、兩位醫學獎與兩位和平獎得主。毋庸置疑，阿根廷文風鼎盛，波赫士（Jorge Luis Borges，1899-1986）、薩巴多（Ernesto Sábado，1911-2011）、科塔薩爾（Julio Cortázar，1914-1984）等多位文學巨擘享譽國際，竟拿不到諾貝爾文學獎這項殊榮。相較之下，隔著安地斯山脈的鄰居智利卻早有兩位諾貝爾文學獎桂冠，這令許多阿根廷人頗為鬱悶。

文學家薩米恩托對阿根廷的文藝發展貢獻頗多，他在擔任總統時，引進歐洲社會制度與先進技術，落實普及教育，極力將阿根廷帶向現代化。（圖：網路）

波赫士與諾貝爾文學獎擦身而過，文學界猜測應該肇因於他的政治傾向。1976年，波赫士與智利的皮諾契特（Augusto Pinochet，1915 -2006）、阿根廷的豪爾赫．拉斐爾．魏地拉（Jorge Rafael Videla，1925-2013）會面，彼時這兩位獨裁者正如火如荼地肅清異己，犯下侵害人權罪行，波赫士不僅不避諱，甚至公開揚頌兩人，有可能因此與諾貝爾文學獎絕緣。

二十一世紀以降，隨著寫作技巧再革新，阿根廷文壇不僅沒出現斷層，新銳作家紛紛崛起。晚近，塞薩．艾伊拉的名字不斷出現在諾貝爾文學獎的熱門人選名單之中。

塞薩．艾伊拉在1949年出生於阿根廷的普林格萊斯上校城（Coronel Pringles），一個距離首都布宜諾艾利斯約五百公里的小城，於1967年遷居首都。無論故鄉場景、抑或首都街區，均不時出現在他日後的作品裡。塞薩．艾伊拉以創作為志業有四十四年之久，他同時也是一位出色的翻譯家。1992年以降，他每年出版二至四部短篇故事或中篇小說，至今已有上百部作品，是名副其實的多產作家。他刻意經營個人風格，在史實中流洩出驚悚、懸疑、瘋狂等氛圍，情節兼具戲劇性，並將自己寫入文本之中，令讀者愛不釋手；他也以庶民文化為主題，融合超現實主義元素，創作出老少咸宜的科幻小說。他稱自己的作品是「達達主義的童話故事」，或是「大人的文學玩具」。

塞薩．艾伊拉的作品儼然「鏡子」一般，藉人物反思，甚至反射出人物的內心世界，頗有波赫士之風，但他不追求波赫士的迷宮風格、或是形上學思索的書寫方式，反而藉故事性為作品增添興味。《鬼魅》（Los fantasmas）、《兩個小丑》（Los dos payasos）、《女裁縫與風》（La costurera y el viento）、《普林斯》（Prins），均為膾炙人口的作品。

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