自由開講》韓國瑜兩岸政策白皮書記者會是場老人取暖的自嗨秀

◎夏雨笙

韓國瑜選在雙十節當天發表兩岸政策白皮書，前陸委會副主委趙建民教授沾沾自喜地說，這是有史以來最強的兩岸關係團隊。煞有其事的由幾位教授外加和兩岸關係毫無經驗的張善政，盍各言爾志的「聊完」了這場兩岸政策白皮書記者會。內容空洞就罷了，韓國瑜幾乎沒有太多發言宛若總機轉接，真不愧是韓總。而這樣的輕浮想當總統還說要守中華民國主權，實在叫人汗顏！

韓國瑜發表兩岸白皮書狂點別人代答，被網友譏諷「韓總機再度上身」。（記者

翻攝）

張善政一開始破題，講了落落長如：「2020年大選是兩岸和平或戰爭的選擇，也是中華民國存亡的關鍵。「芒果蔡」正把台灣帶向兩岸對撞的不歸路，票投蔡英文，台灣變戰場，我的未來沒有夢」這大概是整場記者會唯一跟兩岸政策白皮書內容有關的發言，但張善政也沒有講清楚自己怎麼得來蔡英文連任兩岸變戰場這樣的結論。

反而張善政念茲在茲的是，以韓國瑜國政顧問團團長的身分，再三向大家保證韓國瑜當總統，台灣也不會簽和平協議。但韓國瑜兩眼空洞的坐在旁邊，似乎毫無反應。因為這根本跟韓國於內心相反啊，張善政講這對韓國瑜根本是違心之論。在今年2月23日，韓國瑜接受《日本經濟新聞》英文網站《NIKKEI ASIAN REVIEW》專訪時就說：「台灣人現在雖無法接受統一，但隨著時間的流逝，（與中國簽署和平協議）就愈來愈無法避免。」但從韓國瑜做此承諾之後，許多公民團體要求其表態擔任總統是否會簽和平協議，他始終沉默是金。

而韓國瑜說：「兩岸目前不存在統一或獨立的條件，這一代人無權限制下一代人的選擇。」那請問，韓國瑜隨後又說不准台獨是甚麼意思？你這個世代憑甚麼決定九零後天然獨世代的命運？若說兩岸目前不存在統一的條件，那恐怕蔡衍明和習近平都要跳腳囉！習近平今年初的談話，才再次聲明要研究一國兩制台灣方案，甚至共黨最愛說只要統一甚麼都能談，韓國瑜這說法是在限制中國政府的選項嗎？

習近平今年初的談話，才再次聲明要研究一國兩制台灣方案，甚至共黨最愛說只要統一甚麼都能談，韓國瑜這說法是在限制中國政府的選項嗎？（法新社）

韓國瑜還說：「要以台灣民主化經驗，為中國大陸的政治改革提供借鏡，只有大陸民主化，才能確保兩岸和平發展。」請問一下韓國瑜，你念茲在茲兩岸和平發展，那你不知道中共獨裁統治是他們底線嗎？你叫中國民主化不只共產黨根本聽不進去，你的立場還跟民進黨一模一樣啊！陳水扁參選總統二次，中國政策白皮書的內容都強調台灣經驗推動中國民主化啊！韓國瑜知不知道自己這種發言，不只不會帶來國民黨幻想中共眉開眼笑的和平，更是中共絕對不可能買單！

而且韓國瑜嘴巴照著白皮書內容朗讀說：「只有大陸民主化，才能確保兩岸和平發展。」那請問，六四週年紀念，你講過什麼？馬英九都還敢講六四不平反統一不能談，韓國瑜講過嗎？還是想直接談統一就好？此外，當下香港被中國不斷鎮壓之際，韓國瑜又講過什麼？「不知道不清楚」好像就是韓國瑜的名言，還推動什麼中國民主，乾脆還是講征服宇宙算了！

剩下什麼蘇起講蔡英文幫九二共識加料啊、其他學者專家講什麼中共武力很強絕不要挑釁啊、台海戰爭只有可能是中國發動云云，實在是都讓人看不下去！蘇起自己幻想的一中各表，共產黨從來白紙黑字不承認，今年習近平更直接講就是要推一國兩制了，可否更新一下進度，加料的人叫習近平吧？至於幫中國威脅台灣的人就更好笑了！請問你是在幫中國宣傳他們是區域的麻煩製造者兼不定時炸彈嗎？這是在幫韓國瑜還是害他啊？

這場冗長取暖的記者會，實在看了讓人直搖頭。 （直播影片截圖）

這場冗長取暖的記者會，實在看了讓人直搖頭。其中還有幾位是教兩岸關係的大學教授，若用這種內容去上課，台灣人怎麼會搞得清楚狀況呢？這些人還有很多都留學美國，如今口氣一副北京調性，實在讓人看了憤怒！美國如今才對想中國和平演變卻失敗而感到懊悔，但美國人其實只要參考國民黨這些人發言就好了啊！台灣的兩岸政策就是長期被這些人玩臭弄壞的，請老人家好好休息，該換新世代守護台灣主權了！

（政治工作者）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法