一級嘴砲》脫衣舞界的寶塚：淺草Rockza

如果想體驗不一樣的東京旅遊，脫衣舞界的寶塚，淺草Rockza就是你一定要去一次的地方。

一級嘴砲技術士

「你知道寶塚吧？淺草Rockza（浅草ロック座）就是脫衣舞界的寶塚。」

在一次聊天中，日本友人向我說了這麼一段話。我對「脫衣舞」的印象不外乎是穿著薄紗或亮片內衣，在音樂和台下觀眾的吆喝聲中漸漸衣不蔽體，不論是台灣還是歐美，脫衣舞的表演型態不外乎如此。直到前陣子，日本友人推薦我到東京的淺草Rockza，用自己的感官去見識見識，兼具性感及高雅，日本第一的脫衣舞秀。

前幾天我抵達日本後，第一站就是直奔淺草Rockza，買票進場時我還擔心觀眾席會不會只有一些老人家和看起來怪怪的肥宅大叔？開演前，場內130個座位至少坐滿了一半，一半看起來像是常客和西裝筆挺的男性上班族，另一半則是年輕的男女情侶、歐美人士等外國人，觀眾席裡還有好幾位年輕女性。接續登場的是一連串的舞台音樂劇，每一段音樂劇最後就是留下一位女舞者的個人脫衣舞秀，燈光和音樂襯托著女舞者曼妙誘人的曲線，放電的眼神，香豔的肢體，就連老外看了都會失神。

音樂劇加上脫衣舞，日本自己發展出了相當特殊的表演型態。（圖片來源：淺草Rockza官方推特）

淺草Rockza（浅草ロック座）

淺草Rockza創始於1947年，二戰後隨著淺草地區的振興而成長，在1960年代不敵關西地區歐美式脫衣舞的搶客而沒落，直到1971年交到日本劇場界的傳奇人物「齋藤智惠子」手上，齋藤更新了傳統脫衣舞的表演方式，改變了劇場的經營策略，讓淺草Rockza再度復活。劇場在1984年閉館更新了燈光、音響，以及觀眾席配置等硬體大翻修，直到1985年才又再度恢復演出，在這個基礎上，淺草Rockza逐漸成長為日本第一的脫衣舞劇場。

淺草Rockza又被稱為脫衣舞界的寶塚劇場，在這裡出現了一個知名導演北野武，也孕育出許多一流的AV女優，例如南真由、君島美緒、清本玲奈等，除此之外，許多大咖的AV女優像是彩美旬果、神咲詩織、上原亞衣等人，都是在淺草Rockza以最後的脫衣舞演出作為引退儀式。對於許多舞者來說，這裡可是一個非常神聖的地方。 淺草Rockza的營業時間從下午一點開始到晚上九點，每天共有5場的公演，全年無休。演出則是以音樂劇、歌舞劇的型態來展演，每一場次100分鐘，分為7到8個橋段，每個橋段由3首歌曲組成，並由該橋段的女主角主演2首歌曲的脫衣舞。

這裡的脫衣舞可不是一邊拍手一邊脫衣，也不會把脫下來的薄紗、內衣甩入觀眾席裡面，淺草Rockza的脫衣舞結合了爵士、芭蕾、現代舞等元素，許多動作就像是韻律有氧或競技體操，如果女舞者必須有足夠的訓練，核心肌群也必須夠力才能支撐他們的肢體展演。今年2月時，知名AV女優彩美旬果宣布要在淺草Rockza做最後的引退公演，原訂連續三週的演出，結果彩美旬果跳了一週後就因背肌拉傷而進了傷兵名單。

位於淺草寺附近，許多外國遊客一定都會經過淺草Rockza的入口，但相信多數人不知道裡面是什麼。（作者提供）

擁有眾多女性粉絲的脫衣舞劇場

根據女性雜誌「an.an」和NHK電視台的統計，最近十年以來，進場觀看脫衣舞的女性觀眾有明顯增加的趨勢，「脫衣舞劇場是少數可以讓女性展現體態的地方」有不少受訪者這樣回答，台上女舞者的柔和又曼妙曲線，帶著自信的笑容在觀眾面前逐漸脫去衣物，以香豔的舞姿開展白皙的美腿，全場觀眾的情緒全部掌握在她的手中。這種強大的氣場讓不少同為女性的觀眾成為了粉絲，這些女粉也將女舞者視為偶像，關注她們的美妝方式，仿效她們的飲食作息，甚至是學習她們的健身菜單。 除了追星的心理因素，脫衣舞的轉型也是原因之一。傳統的脫衣舞多少伴有男女交媾、女性自慰的橋段，但近代的脫衣舞已經逐步排除這些演出，淺草Rockza系統的劇場裡也早就沒有這些演出，轉向舞台劇、音樂劇的方式來表現女性胴體的優美，這個轉變也讓淺草Rockza擴大了觀眾的基礎。

此外，淺草Rockza在2017年開始利用優惠和免費的促銷方式吸引女性觀眾進場，再利用問卷的意見回饋調整演出的形式，逐漸成為今天女性觀眾打從心底認同女舞者的美豔、男女皆適宜的脫衣舞表演。還有，劇場內的工作人員也非常留意觀眾的互動，避免男性觀眾騷擾女性，營造出讓女性也能夠安心賞閱的環境。

到東京一定要去看一次脫衣舞

我三天內去了兩次淺草Rockza，第一次是當成被日本友人騙去，第二次就是我帶著同團的台灣友人進去了。

「淺草的脫衣舞不是我們認知的脫衣舞，那個是迪士尼音樂劇，只不過是18歲限定。」

當我對其他人這樣宣傳時，每個人都是一臉難以置信，這種心情我能體會，畢竟在我親自去體驗過之前，我還真不知道脫衣舞能有這種表演型態。在我帶著台灣友人進場前，他們還半信半疑坐在觀眾席的後面，但當第一個橋段演出完畢後，這些人就開始抱怨為什麼他們沒有去坐第一排，最靠近舞台區的位置。

如果想體驗不一樣的東京旅遊，淺草Rockza就是你一定要去一次的地方。（圖片來源：淺草Rockza官方推特）

淺草Rockza的收費為每人5千日圓，老人、學生、女性和情侶都有優惠票價，公演是從下午一點開始，中間不清場，基本上是買一次票可以從下午看到晚上。場內禁止攝影，連手機拿出來都不行，這一點除了日本風俗營業法規之外，再者就是著作權的問題。我建議各位朋友們，如果想體驗不一樣的東京旅遊，脫衣舞界的寶塚，淺草Rockza就是你一定要去一次的地方，進場前記得將手機靜音，用雙眼和雙耳去感受不同的文化衝擊，將舞者白皙的肢體化作永恆的回憶。

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