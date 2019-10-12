伊朗與西亞世界》讓歷史壓垮的伊拉克

伊拉克這國家建立於1921年，是第一個從鄂圖曼帝國崩潰之際成立的西亞國家，卻在不到100年的時間裡，成為今日所謂的失敗國家。然而，這是國家「失敗」了嗎？有沒有可能是綜合歷史因素所衍生出來的產物？

陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授

在新聞報導中形容詞不脫「貧窮」、「分裂」的伊拉克（Iraq），近期陷入持續的嚴重抗爭中。媒體相關報導中，原因不外乎是政府貪污腐敗，導致社會不公不義問題層出不窮，人民抗爭有理，而政府方面（包括軍警）的應對作為，則往往被視為是「獨裁暴政」、被批判為「罔顧民眾生命」。伊拉克這國家建立於1921年，是第一個從鄂圖曼帝國（Ottoman Empire）崩潰之際成立的西亞國家，卻在不到100年的時間裡，成為今日所謂的失敗國家（Failed State）。然而，這是國家「失敗」了嗎？有沒有可能是綜合歷史因素所衍生出來的產物？

1921年以來，伊拉克在英國掌控之下建立。「伊拉克」代表著兩河之間的區域，即幼發拉底河（Euphrates）與底格里斯河（Tigris），由鄂圖曼時期的三個省分摩蘇爾（Mosul）、巴格達（Baghdad）、巴斯拉（Basra）合併而來。不過，英國與靠近波斯灣（Persian Gulf）一處的科威特（Kuwait，應屬於巴斯拉的範圍）有長期的貿易關係，故科威特並未併入伊拉克。其實在第一次世界大戰結束之後，德國陣營戰敗，包括鄂圖曼，英國軍隊進入伊拉克這區域時，本區就已經面臨嚴重的抗爭運動。而且1920年4月英國與法國以《聖雷莫協議》（San Remo Agreement）確定在今日伊拉克、巴勒斯坦、敘利亞、黎巴嫩的瓜分之後，更多的動盪隨之而來，讓英國要控制這區域更加棘手。

伊拉克近期陷入持續的嚴重抗爭中。媒體相關報導中，原因不外乎是政府貪污腐敗，導致社會不公不義問題層出不窮。（AP）

同一時期，掌管聖地麥加（Mecca），為伊斯蘭先知穆罕默德（Mohammad）後代的阿拉伯哈希姆家族（Hashmite），原本在一戰時期與英國合作對抗鄂圖曼，後試圖在鄂圖曼戰敗之後建立阿拉伯王國。但英法兩國卻以1916年的《塞克斯—皮科協議》瓜分了兩河流域與敘利亞地區。儘管哈希姆家族中的費薩爾（Faysal）在敘利亞獲得眾人擁戴，1920年卻遭法國擊退。1921年，英國扶植費薩爾在伊拉克登基為國王，以阿拉伯人的身份來管理阿拉伯人。伊拉克的建立，並非自然形成，而是被外來的英國勢力所箝制著。

英國意謀不軌，伊拉克國內的反英氣氛仍是濃厚。雖然伊拉克在1931年獲得英國的允許而獨立，隔年也成為國際聯盟（League of Nations）會員國，但軍事仍在英國的掌控之下。這也使得伊拉克政局反覆不堪，不同立場的政府對英國的態度就截然不同，當1941年第二次世界大戰英國與德國交戰之際，當時的伊拉克政府傾向與德國結合抵抗英國。英國以此為由佔領了伊拉克，同一時期，埃及、伊朗也都是英國佔領地，目的就是不讓德國有機會滲透到西亞地區。由此可見，伊拉克的發展，不可能完全遂其所願。阿拉伯人雖是這區域的主要角色，但西方勢力並不願意放手離去。

美國與蘇俄的冷戰（Cold War）在二戰後立即展開，這時期西亞地區的國家也得選邊站。50年代的伊拉克首相努里薩依德（Nuri al-Said）的立場傾向與英國靠攏，故參與了英國主導的中部公約組織（Central Treaty Organisation, CENTO）。中部公約組織成立的目的除了將該組織定位為反蘇俄的區域組織外，還為了孤立持極端反英立場的埃及。伊拉克多次在「親英」與「反英」之間擺盪，此時盪到了「親英」一邊，便遭到埃及總統納賽爾（Gamal Abdel Nasser）譴責為阿拉伯人的叛徒，而伊拉克境內的反英浪潮，終於在1958年釀成革命，新政府隔年便退出中部公約組織。

50年代的伊拉克首相努里薩依德（圖）的立場傾向與英國靠攏，故參與了英國主導的中部公約組織。（圖：網路）

然而，伊拉克新政府首相卡希姆（Abdul Karim Qasim）想以「伊拉克優先」（Iraq First）最為施政主軸，卻也難以如意。因為國內的復興黨（Ba’ath Party，敘利亞復興黨的分部）認為應該以「團結阿拉伯人」為主要路線，而不該只是以伊拉克利益為主。於是，過去伊拉克在「親英」與「反英」之間掙扎，此刻卻陷入要不要走「泛阿拉伯主義」（Pan-Arabism）路線的爭議之中。1963年，復興黨政變且掌握政權，而埃及的納塞爾因對抗英國帝國主義，在1956年的蘇伊士運河戰爭（Suez Canal Crisis）一戰成名，搖身一變成為阿拉伯人的英雄，「納賽爾主義」（Nasserism）頓時風行於西亞地區，「泛阿拉伯主義」的影響力反而不夠明顯。

在1979年7月薩達姆（Saddam Hossein）擔任總統，隔壁鄰居伊朗卻正在轟轟烈烈地搞革命，越來越強勢的宗教人士何梅尼（Ayatollah Khomeini）政府否認了過去巴勒維（Pahlavi）政府的對外關係。1975年兩伊才剛簽妥邊界協議，卻在短短4年內就面臨「砍掉重練」的危機。而1988年兩伊戰爭才剛結束，伊拉克又進軍科威特想要「收復失土」，引起波斯灣地區新一波的恐慌。由於這區域擁有豐厚的油田資源，戰爭對於石油產量與價格有著極大影響。而最關注此事的便是擁有石油企業的美國總統老布希（George W. H. Bush），美國因此介入了波斯灣戰爭，也開啟了薩達姆被主流輿論「霸凌」的日子，例如薩達姆是專制獨裁的政治強人、對少數族群如庫德族人（Kurds）使用化學武器等。2003年美國總統小布希（George W. Bush）攻打伊拉克師出無名，看起來為的就是替老布希雪恥。

可是，除掉了薩達姆，伊拉克就自此安穩太平？若簡單地把伊拉克國內的族群做個分類，大致是遜尼派（Sunni）、什葉派（Shiite）、庫德族人，薩達姆政府倒台，共生共容的局面就能順勢而生嗎？儘管後來什葉派勢力掌握政權至今，但這個被強權壓榨過、自己人內鬥過、又被強權粉碎過的國家，如何能在10幾年內重整完畢？如何能夠達成各個族群的公平正義？而又有哪個國家是全然的公平正義？哪個政府與抗爭民眾不起衝突？現階段伊拉克政府無力處理國內的動盪，只能說是層層疊疊的歷史問題輾壓後所造成的，不管誰來執政都沒有用、怎麼做都不會有意涵。

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