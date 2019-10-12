自由限時批》為何韓國瑜不批評中共？！

董森霖

韓國瑜當過「反共」的軍人，亦因寫「反共」調子的論文，拿到碩士學位，而從政當立委，還是鐵桿藍「黃復興黨部」推舉的。在立委下來，到北農當總經理四年前的空檔，不到十年，是在北大政府管理學院唸博士，到底做什麽？傳聞頗多，外界並不清楚。他本人從選高雄市長到參選總統，也未公開說明，儘管是個謎，終會在明年元月前揭曉！

據聞美方情治單位已掌據若干資料，畢竟美中關係緊張，亦敵亦友，而中華民國台灣更和美國有七十多年的深厚邦誼，對可能的中華民國總統人選高度關注，亦是自然不過的事。

最重要的是，老美沒有併吞台灣的野心，是一種關心而不介入。中共則不然，七十年來「無不以統一台灣為目標！」到今年更以「一國兩制台灣方案」為重要階段的任務。

然則，對為何要「反共」？韓國瑜可以著書立說，講得頭頭是道，但他一就任高雄市長後，便去港澳中聯辦說是爭取生意也罷，然為何面對香港民主人士質疑，躲避不辯明？連「一國兩制」亦如此閃爍或避重就輕；至於旺董跟他更是「麻吉」，還簽下親中共的「十大無色覺醒」，卻不願說明理由何在？

當香港民眾六月中至今發起的「反送中」血淚抗爭，可歌可泣，及「反禁面罩」等，皆獲舉世同情支持，譴責北京聲浪，不絕如縷。因此基本自由人權為普世價值，任何聯合國成員違反人權公約規範，均須接受批評檢討改進。至少中共到現在尚不敢和國際社會及輿論為敵，近數個月來並未直接派軍鎮壓。

香港爭取自由民主的壯烈行動，這是誰都可以撿到的槍或砲的，並非只有小英可以撿，國民黨也可以，要選總統的韓國瑜更可以撿，但為什麽卻怪小英嗆北京堅守民主和主權，是在操弄「芒果乾」（亡國感）？是否自已「心虛」？還是怕得罪中共？如果要當堂堂正正的中華民國總統，竟然「畏共」，那麽如何為中華民國而戰？又如何能保衛2300萬人的生命財產安全？難道七十年前被「共匪」抄家滅族的血海深仇，還有七十多來不分族群的「台灣生命共同體」，大家胼手胝足，共同創造的政經民主奇蹟，就這樣「降順」和平拱手送給老共？這是過去「反共」起家，現卻要「親中（共）」的韓國瑜在幹的事嗎？

韓國瑜草撰的《兩岸白皮書》，竟然是寄望於「中共民主化」，是一廂情願？還是搞不清時勢的無知？抑或騙票（選舉補助，或是替中共和平統一舖路）？ 韓國瑜的鐵桿「反共」背景，到現在和旺董合玩的這套大選把戲的謎，才是讓人感到好奇的地方。

目前中華民國台灣居然連國安五法都未齊全，令人遺憾。此無異是藍綠政黨輪替，爭相延續權力疏失所致。好在下週一（14日）立法院將審議的《中國代理人法案》，和已提案的修正《兩岸人民關係條例法案》，及《境外勢力影響透明法草案》等，備受各方矚目。

這些法案將可補足其他國安法規缺少的事項，對「事前預警」與事後懲處，得以雙管齊下，有效建立國安防衛網，形成一個彼此互補、不互斥的法律體系。值得重視。

若能及早通過，至少可使國安五法比較週全，以落實國家安全。並有效防堵中共統戰，嚴防紅色勢力滲透， 捍衛民主台灣，得以長治久安！

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