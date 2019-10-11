小葉日本台》《Grand Maison東京》上菜前，盤點木村拓哉螢幕上的百工百業

木村拓哉的螢幕角色鮮少重覆，雖有人會酸木村再麼演共通點就是很「木村拓哉」，不過可以肯定的，收視男絕非叫假的，他主演的日劇必然是目光焦點，本次文章就來盤點木村拓哉曾經詮釋過的各種職業，鋼琴家、美髮師、檢察官、開飛機、冰上曲棍球選手、總理大臣、醫生、BG……，畢竟Kimutaku的引領風騷，你我都曾為之著迷瘋狂過。

小葉日本台

木村拓哉又有新劇上檔，秋番《Grand Maison東京》10/20隆重登場，這回木村扮演的是法國料理廚師，而且還要加上「天才」兩字，這是木村第一次日劇演廚師，不過以前看了很多「SMAP小酒館」，木村穿廚師服烹煮料理早就架勢十足，架輕就熟，演本劇想必上手。木村拓哉的螢幕角色鮮少重覆，雖有人會酸木村再麼演共通點就是很「木村拓哉」，不過可以肯定的，收視男絕非叫假的，他主演的日劇必然是目光焦點，本次文章就來盤點木村拓哉曾經詮釋過的各種職業，鋼琴家、美髮師、檢察官、開飛機、冰上曲棍球選手、總理大臣、醫生、BG……，畢竟Kimutaku的引領風騷，你我都曾為之著迷瘋狂過。

《Grand-Maison東京》的木村拓哉飾演天才法國料理廚師。（圖：網路）

有才華卻不得志的鋼琴家－瀨名秀俊／《長假》1996

非常喜歡這部戲，經典中的經典，當年就因為看了《長假》然後一頭栽進日劇開始沉迷。本劇是木村拓哉第一次扛男主角的連續劇，那一年他24歲，演的瀨名秀俊是位有才氣卻不怎麼有自信的鋼琴家，簡言之就是彈的樂曲少了點感情，少了些爆發力，不過心中那道高牆在有了小南（山口智子）的愛相隨後就火力全開，大賽拿首獎了。

《長假》除了久保田利伸的主題歌〈LA·LA·LA LOVE SONG〉外，整部戲的配樂超級好聽，不同版本的原聲帶直到現在還會放來聽，回味無窮很有畫面。又因為全劇的古典樂相當飽滿，所以對年輕又帥又會彈鋼琴的瀨名印象特別深刻，即便到現在，木村拓哉飾演「瀨名」這位鋼琴家角色，排名依舊列第一。此外，《長假》的平均收視率29.2%，單集最高36.7%，還有編劇北川悅吏子那個階段被封為戀愛教祖，富士電視台的月九時段神到讓OL從街頭消失。

《長假》中的瀨名是有才華卻不得志的鋼琴家。（圖：網路）

穿Gucci西裝使命必達的失憶男—早坂由紀夫／《Gift／快遞高手》1997

這部戲的木村拓哉不僅帥還酷到不行，他演的早坂由紀夫一登場就是全身赤裸流著鮮血的失憶男，後來開始幫控制他的人快遞各種不能曝光的東西或人，亦正亦邪的謎樣人物，走懸疑推理佈局，編劇是大有名的飯田譲治和井上由美子，屬木村少見的螢幕扮相和題材類型，本劇的知名度有限但評價頗高，有興趣的粉絲可以找來看一下。這部戲當年播完不久後發生一樁年輕人持刀砍傷老師的社會事件，嫌犯供稱是因為看到木村在劇中耍蝴蝶刀很酷才跟著買來模仿，然後見到老師一時衝動於是鑄下大錯。

木村拓哉在《Gift》中演的是使命必達的快遞高手。（圖：網路）

後續的發展是本劇電視台再也沒重播，發行的影帶有部分鏡頭刪減，更重要的從此經紀公司再也不淮這位萬人迷出演各種可能的反派角色。說可惜是也滿可惜的，雖之後的全「偶像」包裝的確讓木村風靡全亞洲，不過被一番定型後再來尋求突破轉型自是相對費力。穿Gucci西裝的快遞高手「早坂由紀夫」，帥酷之外還帶不可預期的野性，難得一見的木村拓哉，很值得蒐。

成就最強螢幕情侶的廣告業務—片桐哲平／《戀愛世代》1997

片桐哲平原本從事廣告設計，但因我行我素的性格被調到營業部當業務，這大概是木村拓哉主演最一般般的職場角色了，但這沒差，重點是談戀愛，他和松隆子的打情罵俏和甜蜜互動成就史上最強螢幕情侶，最被祝福的一對，水晶蘋果成了最火的定情信物，台場的彩虹橋成了世間男女約會的重要地標，這部《戀愛世代》平均收視率30.6%。

《戀愛世代》的哲平和理子堪稱最強螢幕情侶。（圖：網路）

木村拓哉在1997這一年演了兩檔富士台的連續劇，前一部的《快遞高手》就如上述提到的事件讓經紀公司不想再讓木村「冒險」，回歸月九演戀愛劇果然再度複製《長假》盛況，木村果然是夢幻情人首選。這位帶點玩世不恭的「片桐哲平」，從廣告設計到轉調業務之間的差別，嗯，就是那頭飄逸長髮被理子拿起剪刀「咔嚓」一剪，人帥跑業務還是管用的。

騎重機引領時尚風潮的髮型設計師—沖島柊二／《美麗人生》2000

演完《戀愛世代》後的木村拓哉在1998年還有一部和中山美穗搭檔的《沉睡的森林》，木村的角色是音樂會燈光師，不過這是已故大編劇野澤尚的推理作，木村在劇中的職業非重點，所以先跳過。

來到2000年木村接演的還是浪漫戀愛劇，女主角是常盤貴子的《美麗人生》，一樣很轟動，超感人的最終話甚至創下41.3％的高收視。木村在本劇演的沖島柊二是位引領風潮的髮型設計師，這個職業設定一看就很時尚，很符合偶像氣質的包裝，也的確是喔，那個階段真的在台北東區街頭和髮廊中看到好幾枚「柊二」造型的時尚男。

《美麗人生》的柊二是騎重機引領時尚的髮型設計師。（圖：網路）

愛電視購物和橙色夾克風衣的檢察官—久利生公平／《HERO》2001，2014

2000年木村拓哉與工藤靜香結婚，螢幕演的角色自是得做調整，《HERO》扮的檢察官算是一大突破，法律戲不演律師而改當檢察官，大概是律師出現頻率太高沒新鮮感吧，不過編劇福田靖筆下這位「久利生公平」仍是如此與眾不同，牛仔褲+招牌橙色夾克風衣+電視購物狂+搞半天竟然沒和雨宮舞子愛相隨+案件不分大小替被害人討公道，酷到不行又天縱英明，簡直就是為木村量身訂作，不用說，大成功的作品，不但電影版就拍了兩次，本篇更是木村首度同意演第二季的電視劇。

男神對檢察官這個角色似乎有偏好也上癮了，「久利生公平」是一種風格，到了2018年的電影《檢方的罪人》二度扮檢察官「最上毅」，風格大變成極具野心，對權力名望很在乎，深知如何在組織內運用人脈取得信任，絕對的狠角色也證明了已是中年大叔的他不用再裝酷擺帥，依然可以獲得認同。

從久利生公平到最上毅，木村拓哉兩款風格不同的檢察官。（圖：網路）

《Good Luck》《冰上悍將》《CHANGE》……，收視男木村拓哉的百工百業

木村男神是最強收視男，日劇接演的角色當然要精挑細選，不重覆是原則，太有既視感的能免則免，所以囉，2017年《A LIFE～深愛的人～》演外科醫生，儘管是木村的第一次，但就囿於這個醫生角色既視感太強，電視台也是要盧好久才過關的。剛說過，木村婚後就不再適合演單純愛來愛去那款了，加上《HERO》又口碑滿載，之後的作品角色聚焦職場和專業的比重明顯提高，收視男參與的百工百業還有： 《Good Luck》是全日空副機師「新海元」，穿上制服好挺好帥；《冰上悍將》是冰上曲棍球藍蠍隊的靈魂人物「里中晴」，《飆風引擎》為深受孤兒院院童愛戴的賽車手「神崎次郎」；《華麗一族》的「萬俵鐵平」得兼負家族和鋼鐵廠的興衰成敗，山崎豐子的原著，耍酷沒有用；《CHANGE》的「朝倉啟太」則是弄假成真成為最年輕的總理大臣，屬當年歐巴馬旋風下誕生的產物。

木村拓哉在《Good-Luck》中的副機師扮相好挺好帥。（圖：網路）

再接下來的「九十九龍介」是超會推理的《腦科學先生》，《A.I.人工智慧男友》是變身機器人為守護愛人而戰的「安堂洛依德」，《南極大陸》的故事已數度重拍，「倉持岳志」是日本南極觀測隊的副隊長，不過本劇簡直在虐狗，看不太下去；《PRICELESS人生無價》的「金田一二三男」基本上就是王子被打入凡塵體驗庶民生活後的再出發；《家的記憶》是證券公司精英，不過因爆炸意外喪失5年來的記憶；來到近期《A LIFE～深愛的人～》的「沖田一光」是心臟血管與兒童外科醫生，而《BG～身邊警護人～》則是不能持有武器的私人保鏢「島崎章」。

最新《Grand Maison東京》，米其林三星級主廚－尾花夏樹

木村拓哉最新的日劇《Grand Maison東京》，2019.10／20登場，這回演的是天才法國料理廚師，搭檔的是鈴木京香，看來應該是色香味俱全的一部戲，雖然這也是木村第一次演廚師，不過以前看了很多「BISTRO SMAP」，木村穿廚師服烹煮料理早就架勢十足，架輕就熟，演本劇應該會很上手。看題材故事介紹其實有點老套，不過共演的卡司滿亮眼的，編導的功力和創意很關鍵，期待是一部好看的作品。

木村拓哉在新戲扮演米其林星級廚師。（圖：網路）

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