自由開講》期待中央地方共創大林蒲居民的新生活

高雄都市規劃師

大林蒲154公頃區域內有居民19,000餘人，數十年來被臨海工業區的重工業廠區環繞，800多支煙囪讓大林蒲變成「工業孤島」。10月8日，行政院核定「新材料循環產業園區設置計畫」（即大林蒲遷村）後，為喧擾多時的高雄大林蒲遷村案帶來新的希望。

大林蒲遷村案於8日經行政院核定。（資料照）

遺漏的大林蒲土地，居民承擔五十年生活風險

高雄臨海工業區在61年即開始開發，肩負我國十大建設的重責大任，奠定了我國經濟奇蹟的根基，高雄經濟起飛，卻讓大林蒲承受環境污染健康風險，遲遲沒有等到轉型環境正義。

林全院長道歉，環境轉型正義時刻

105年11月19日，林全前院長率陳菊前市長及中油、中鋼、台電等向大林蒲居民數十年來承受的污染鞠躬致歉，寫下歷史性的一刻。馬前總統時期曾估計遷村費用需要700億元，並要求高雄市政府儘速辦理，然而高雄市政府無力獨自負擔高額的遷村相關費用，終於等到初步的遷村普查。

史上最大遷村案，計畫核定只是起點

行政院核定經費執行計畫，是規劃先與當地居民協議取得共識，再啟動產業園區報編，等到產業園區核定設置以後，再進行與居民辦理土地價購。

以大林蒲遷村經費、人數空前規模，未來工作千頭萬緒，特別呼籲大林蒲遷村案決不只是中央或地方的事務，必須有賴於中央與地方共同合作，摒除成見，共同努力、積極協調，排解地方疑慮，才能讓大林蒲居民開啟新生活的篇章。

（高雄市都市計畫技師公會成員）

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