自由限時批》親中騙台！

杭東

當討厭度和不信任度雙雙高達六成以上的韓國瑜，在昨天拋出「親中開放」的兩岸白皮書，果然原形畢露！竟還想繼續唬弄「一中各表，92共識」，以模糊「一國兩制」，若是得逞，中華民國民主台灣危矣！

事實上，韓國瑜和旺董是一夥人（韓是簽署旺董「十大無色覺醒」支持者），始終亦步亦趨；而韓和國民黨又是利害關係，既鬥爭又合作。只要看韓訪港澳先拜會中聯辦，便已是對「一國兩制」的支持表態，連香港輿論都為之嘩然！而後，又見國台辦主任劉結一，猶當面公開强調「92共識，是兩岸的定海神針！」等於呼應習大大今年初的「推動一國兩制台灣方案」說法。

有高雄市議員認為，韓在總質詢期間請假選總統，就是能撈就撈，把高雄當備胎，自己發大財；亦有市議員建議韓國瑜「請假不如請辭」，為高雄市民負責，亦可節省公帑。（圖擷取自公民割草行動）

而習大大在此次中共建政70年「十一國慶」時，又老調重彈：只要承認「92共識」，便是認同「一個中國」原則，根本沒有「一中各表」的空間，亦否定「中華民國的事實存在」。習更宣示要在統一目標下，推動「一國兩制」台灣方案！

現在韓國瑜和國民黨卻在新的白皮書中，一昧向中共遞橄欖枝示好，亦毫不堅持「主權」和對等，只要「和平開放、經濟互利」就好！根本沒有國防、國安上的具體作為！只要北京不武，兩岸和平統一，水到渠成。此無異是「一廂情願」向中共求和的「降書」，置2300萬習於自由民主生活的國人於何地！

原來韓國瑜和國民黨的私心，是想利用「國共論壇」管道與共產黨暗通款曲！而小英總統堅守國家主權，相對妨害了國共合作的「好處」！所以韓批小英總統的兩岸政策是「仇中害台愛自己」。反觀渠等行徑，則是「親中騙台害別人」！

例如中共不斷打壓中華民國台灣的國際外交空間，就是打壓我國主權；但韓和國民黨卻視為他家的事，甚至挖苦嘲諷，亳無敵愾同仇之心，猶說不要做美國的籌碼，以諂媚中共，連美國學者皆感詫異！因為美台合作關係長達70多年，且美國從無併吞台灣之心，更無中共般武力攻台企圖，而國民黨居然寧可屈膝降順中共，卻不願加强和美國友好合作，以維護民主台灣的主權永續發展，令人遺憾。

據最近《美國之音》報導，美國企業研究所訪者馬明漢（Michael Mazza）就指出，目前還不清楚中國是否有意切斷台灣所有邦交國，但這是個危險的做法，如此可能導致台灣不願再接受現狀，朝正式獨立的方向前進。

由於涉及到美中競爭，有人認為，台灣應該和美國保持距離，避免成為兩國競爭的犧牲品。針對此看法，馬明翰表示，他並不認為任何美國安全夥伴能從美中戰略競爭中脫離關係，若台灣要維持「事實獨立」，脫離美國夥伴關係，對台灣並非是好選項。

揆諸實際，亦確乎如此。中共對台的文攻武嚇，從未停止，還在沿海部署3千枚飛彈，並宣示不放棄武力也要達成統一目標。台灣一直受到中國的威脅，但韓却頻說要「開放」，類此不顧國安論調，簡直荒謬至極！要拐騙也不要如此害人！

顯然，韓的招數，是皮裏陽秋，他玩的把戲就是接受一國兩制、簽訂兩岸和平協議，乃至搞統一公投。但卻又呼籲北京當局「應推動政治改革，建立自由民主體制，香港問題就能迎刃而解，兩岸也能永保和平」。這不知是在「對牛彈琴」，還是「緣木求魚」？抑或只是虛晃一槍，更惡劣的是意在唬弄國人！

由於韓國瑜已經註定要做「落跑巿長」，可說是國政無半項，巿政卻弄到要被罷免。故有高雄市議員認為，韓在總質詢期間請假選總統，就是能撈就撈，把高雄當備胎，自己發大財；亦有市議員建議韓國瑜「請假不如請辭」，為高雄市民負責，亦可節省公帑。

如果明年1月11日，韓在總統落選後回頭當市長，依照上次朱立倫得票，國民黨基本盤30％近400萬票，韓國瑜將獲得1億2千萬的選舉補助款，加上當市長年薪達257萬，4年就累計1028萬，另加上去年高雄市長選舉補助款2677萬，若罷免案不成功，韓市長這短短4年就能夠撈大約1億6千萬，可是比中大樂透輕鬆容易多了。

若罷免案成功，高雄市長改選，扣掉未來3年可以領取的薪酬，韓國瑜一樣在短短2年內大撈將近1億5千萬。

不過，以韓的過人話術及騙術，雖都一一被人戳穿，現既木已成舟，自然能騙就騙，能撈就撈。反正一皮天下無難事，何不快活大撈一把耶？

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