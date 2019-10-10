全面真軍》柯市長，喜歡就要大聲說出來

在此呼籲柯文哲市長，請不要再遮掩你的喜好與立場，儘管大方承認自己在幫助獨裁政權淡化他們的殘忍暴行。柯市長也曾號稱自己是說真話，我們應該一起鼓勵柯市長勇敢做自己！

全面真軍

香港反送中運動持續延燒，在10月1日中國國慶當日，一段香港街頭的側拍畫面令人怵目驚心：一名香港防暴警察以實彈近距離射擊一名中學生的左胸，造成該名少年命危。而柯市長針對此事，竟說出反送中學生被近距離開槍是「紛擾一下去難免擦槍走火」的一番話，引發輿論一片撻伐。

而他在次日（10月2日）又對這句話遭到三立這種「有色媒體」斷章取義帶風向一事感到「憤怒跟譴責」，究竟他當日的一席談話是否是被媒體給斷章取義了呢？以下讓我們用柯粉最喜歡的逐字稿來「驗明正身」一下：

「不過是這樣，一個學生被警察開槍，這聽起來就很聳動，我們還是關心那個學生的健康安危，不過還好聽說沒有生命安危。但是這樣，這種紛擾一下去難免擦槍走火，所以我覺得這實在很危險，你想想看如果昨天那個學生被打死，哇，今天一定是世界頭條，然後……」

從上述逐字稿與新聞影片上來看，我們並不覺得有絲毫曲解柯市長的意思。柯市長又表示他所言的「擦槍走火」並非個案，又說「香港這種紛擾不解決，一定會發生意外」，顯然已經把此次的開槍事件定性為意外了。

當港警使用槍支鎮壓抗議者的影片一出，國際社會一片譁然，強力譴責這種不合比例原則濫用暴力的開槍行為。然而柯市長的獨到見解卻與大部分認為港警蓄意殺人的看法大相逕庭，無怪乎會引起香港眾志秘書長黃之鋒批評他的發言是「對中槍學生的侮辱」。

柯市長的獨到見解卻與大部分認為港警蓄意殺人的看法大相逕庭，無怪乎會引起香港眾志秘書長黃之鋒批評他的發言是「對中槍學生的侮辱」。（中央社）

牆壁和雞蛋之間柯市長站哪邊

在此重申，我們本來就不期待柯市長會登高一呼聲援香港反送中遊行。因為相較於他針對執政黨的大鳴大放，砲聲隆隆，柯市長在面對兩岸、乃至於中國相關的議題上，用字遣詞往往都是小心翼翼，惟恐觸動什麼人敏感的神經。

在面對六四事件中國的態度，柯市長認為「我們不要去理他就好。」針對中共代理人法案，柯文哲說「不要凡事先把人家當成壞人，先給人家貼標籤。」對反送中遊行的舉辦，他甚至戲稱是香港人到台灣旅遊太多人，「被汙染了。」從此就足見他的立場是如何鮮明而且堅定了。

從反送中運動以來，香港乃至於中國政府對於抗爭民眾的種種行為，顯然都已經逾越維護社會秩序的必要性。這種種行為，卻在一個地方首長級政治人物口中化作一句輕描淡寫的「擦槍走火」。我們不意外，但卻無法苟同。

看看柯市長雪崩式下滑的按讚數，這樣的發言顯然也已對他的形象產生重創。發覺連阿拉伯人的奧援也無效的柯市長，今天只好硬起來指稱三立新聞以「擦槍走火」作為標題，是對他的抹黑與企圖帶風向。不管你我信不信，反正柯粉是信了。

柯市長，今天只好硬起來指稱三立新聞以「擦槍走火」作為標題，是對他的抹黑與企圖帶風向。不管你我信不信，反正柯粉是信了。（資料照）

你是忘記了還是害怕想起來

身為二二八「受難者」家屬的柯市長，應該不難理解二二八是一個殖民政權屠殺人民的歷史悲劇。對照香港所發生的槍擊事件，難道不會產生既視感嗎？怎麼遇到中共侵害人權的問題總是這麼輕描淡寫呢？還是柯市長也認為二二八不就是擦槍走火的意外而已呢？

台灣走過過往的白色恐怖與威權統治，由過往前輩的犧牲而才換來今日的自由、民主與人權價值的實現，我們更應該珍惜這段得來不易的資產。但我們可以看到一直標榜自己是進步價值的柯文哲市長，只因為自己的私怨，時常用不入流的字眼羞辱曾經參與民主運動的前輩，事後竟還洋洋得意自己的說話邏輯正確。

從柯市長言必稱道蔣經國時代來看，其實不難看出在他心目中人權二字的地位為何。但自詡為進步價值的人，卻有如此低落的人權意識，不免令人錯愕。

執法標準不一

無獨有偶，10月1日統促黨在台北車站站前廣場，舉辦中共國慶的遊行活動。市警局雖然在事前駁回請求，也說會依法嚴辦，但當日的執法動作也僅僅是在數次舉牌後，開立了兩張共2,400元的罰單而已。

相較於以往柯市長對陳抗團體的作為，也難怪會被質疑是執法態度大轉彎。北市府雖以中央沒修《集遊法》，他們是依法行政來推托。但從過往經驗來看，台北市警局的執法力道與裁量空間，都是主管機關可以定奪的。從以往柯市府對於其他陳抗團體的執法力道，也不難看出這點。這種統促黨辦活動只要花2,400的作法，讓人不禁懷疑執法是否有兩套標準？

10月1日統促黨在台北車站站前廣場，舉辦中共國慶的遊行活動。市警局雖然在事前駁回請求，也說會依法嚴辦，但當日的執法動作也僅僅是在數次舉牌後，開立了兩張共2,400元的罰單而已。（資料照）

在此呼籲柯文哲市長，請不要再遮掩你的喜好與立場，儘管大方承認自己在幫助獨裁政權淡化他們的殘忍暴行，並且支持他們的附隨組織，在我們的國土上慶祝他們的國慶。柯市長曾號稱自己是說真話，我們應該一起鼓勵柯市長勇敢做自己！

本文經授權轉載自全面真軍 柯市長，喜歡就要大聲說出來

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