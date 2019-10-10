自由限時批》升國旗竟成了選舉工具！

董森霖

在台灣升中華民國國旗，是自然不過的事，但中國國民黨卻在大選，沒有創新論述和政策，福國利民，除站在北京立埸批判台灣外，亦只會拼命拿國旗當工具，到造勢活動揮揚；現在遇上國慶，還要求國民黨執政縣市個別辦升旗典禮，形同「國旗競賽秀」，無異製造對立，分化中華民國，簡直荒謬絕頂！

韓國瑜治理的高雄，名列縣市末段班，現在韓卻要做「落跑市長」去選總統，國人心中自有一把尺！（資料照）

難道中華民國有分藍的中華民國、綠的中華民國？有分綠中央，藍綠的縣市嗎？這豈非一個中華民國，藍綠各自執政，各自「割地為王」！既然視中華民國憲法規範如無物，那還要民主政治、政黨政治做什麼？乾脆連選舉也可廢了，因為中華民國已因國旗「四分五裂」了！

國民黨此次為了羸得大選，不惜拿中華民國和國旗作當工具，意圖製造族群分裂、對立，淪為「非我族類，其心必異」，又天天喊兩岸「和平開放」，但卻刻意不提中華民國的「主權」，亦刻意模糊老共的「一個中華人民共和國」原則（簡稱「一中原則」），根本否定「中華民國的事實存在」！更無「一中各表」或對等、互相尊重可言！。中國更公開聲稱「台灣是中國的一省」，連產品都須加「China, Taiwan」！

簡言之，唯有「降順一中」一條路（習大大十一國慶所言，就是要推動「一國兩制」台灣方案），才有「開放」的機會（香港血淋淋的悲慘例子，舉世皆見），並訂定統一時間表，揚言不惜「武統」、「留島不留人」，豈能忽焉！

而今國民黨營營謀私，卻用被老共幹掉的中華民國招牌〈中華人民共和國在中國大陸已建政70年），在台灣張牙舞爪，不斷愚弄中華民國民衆，哄騙台灣2300萭人，好搶搭「賊船」牟利，欲將中華民國送終，真是可惡又可悲！

所幸，國民黨尚有部分有智慧和良心的政治人物，善盡服務民眾職責，嚴守黨政分際，脚踏實地，新北市長侯友宜，堪稱是箇中表率！

侯市長從不喊中華民國或穿國旗裝，但沒有人能否認他是中華民國新北市長。而他的斐然政續，名列前茅，信任度高達七成，令人敬佩。而這次新北不辦升旗典禮，卻遭所謂的「韓鐵粉」辱罵，他坦然面對，認為愛國心，根深蒂固，無須作文章，何况自已當刑警時的不畏槍林彈雨，出生入死的犧牲奉獻，就是愛國為民！此次不辦升旗典禮，改爬觀音山硬漢嶺，只是愛國的表現方式不同，心意則是一樣。

其實，愛國是一種堅持理念和價值的態度！現連彰化縣也跟進，今年不舉辦升旗典禮，改用遊行方式慶祝，可見人同此心，心同此理，國民黨高層過於矯情造作，反見虛偽！

就像韓國瑜治理的高雄，名列22縣市的末段班，和侯友宜轄治4百多萬人口的新北相比，高下立判！現韓卻要做「落跑市長」去選總統，國人心中自有一把尺！

果不其然，近大半年韓市長的種切表現，非但沒有國政的高度，只有喊中華民國的口號聲量大！顯見其格局識見不足，又屢屢失言失格，就算是「滿城盡掛滿地紅」，亦難當他的遮羞布！

例如韓市長日前在一公開埸合，居然大談密克羅尼西亞島上女孩不穿上衣，歧視性語言不堪入耳；還瞎講台灣鎖國，把北韓扯進來消費，引發北韓「朝鮮經濟貿易文化情報」臉書專頁不滿發出七點聲明，猶指韓要去爭大位也好、要為民服務也好，就是不要消費朝鮮！尤其是韓根本不了解朝鮮國情，如同其他國家一樣，各有優缺點，如果說朝鮮不如台灣，說法未免失於武斷。韓國瑜簡直把中華民國的臉，丟到西伯利亞去了！

類此涉及外交的韓式失言，十分嚴重失態，加以對開放觀光各國來台人數激增、經貿的實質成長，乃至於其口中的進出口貿易統計數據等等，大多不確實，滿嘴瞎掰，在在暴露其無知，及根本沒有做好執政準備！難道中華民國需要一個只會拿國旗呼攏人的總統嗎？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法